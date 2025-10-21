Cuba sở hữu bảo bối có thể "đảo ngược cuộc khủng hoảng năng lượng"

Ngày 20/10, kênh truyền thông kỹ thuật số của Cuba Cibercuba dẫn thông tin từ Liên minh Điện lực Cuba (UNE) thông báo rằng, UNE đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt 1.840 Megawatt (MW) điện vào giờ cao điểm, do nhiều tổ máy bị sự cố và thiếu nhiên liệu.

Cũng theo báo cáo của UNE, trước tình hình đó, Chính phủ Cuba đang nỗ lực "đảo ngược cuộc khủng hoảng điện" bằng cách lắp đặt các công viên quang điện mới khắp đất nước.

Đảo quốc vùng Caribe đang thực hiện một bước tiến đáng kể để nâng cao năng lực năng lượng mặt trời với việc bổ sung 32 công viên năng lượng mặt trời mới, tổng cộng sẽ tạo ra 144 MW điện.

Theo báo cáo, công suất điện mặt trời trước đó của Cuba là 359,5 MW từ 78 công viên. Việc mở rộng mới này (thêm 32 công viên quang năng) sẽ nâng tổng công suất lên 503,5 MW, đánh dấu một bước tiến quan trọng hướng tới mục tiêu đạt 1.000 MW công suất điện mặt trời vào năm 2030 của Cuba.

Ảnh về Cuba. Nguồn: Wildernesstravel

Với lợi thế về lượng bức xạ mặt trời, các công viên năng lượng mặt trời mới chính là một trong những "bảo bối" của chiến lược rộng lớn hơn nhằm tăng cường khả năng phục hồi của Cuba trước tình trạng thiếu hụt năng lượng và giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu.

Chính phủ Cuba cũng đã công bố kế hoạch phát triển các trang trại gió và nhà máy sinh khối, nhằm đa dạng hóa hơn nữa cơ cấu năng lượng của đất nước.

Trong khi cuộc khủng hoảng năng lượng vẫn đang diễn ra, kế hoạch năng lượng tái tạo của Cuba là một bước tiến quan trọng hướng tới việc phục hồi nền kinh tế của đất nước và giảm bớt gánh nặng cho người dân thường xuyên phải đối mặt với tình trạng mất điện.

Liên quan đến vấn đề này, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam hồi đầu tháng 10/2025, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez bày tỏ sự cảm động với chiến dịch quyên góp ủng hộ nhân dân Cuba của Việt Nam.

“Số tiền mà Việt Nam ủng hộ đã được chúng tôi sử dụng một phần giải quyết vấn đề đang cấp bách nhất và ảnh hưởng nhất đến đời sống sinh hoạt của Cuba là trang bị phục vụ cho việc truyền tải và phân phối điện”, ông Esteban Lazo Hernandez cho biết.

Vai trò của quan hệ đối tác quốc tế trong năng lượng mặt trời ở Cuba

Các quan hệ đối tác quốc tế đã đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực mở rộng năng lực năng lượng tái tạo của Cuba.

Đầu năm 2025, một liên doanh Đức-Cuba đã công bố kế hoạch xây dựng một công viên năng lượng mặt trời công suất 50 Megawatt tại tỉnh Cienfuegos, phía nam Cuba. Dự án này, dự kiến hoàn thành vào năm 2026, sẽ là một trong những công trình lắp đặt điện mặt trời lớn nhất vùng Caribe.

Hình ảnh minh họa về lắp đặt pin năng lượng mặt trời. Nguồn: Powersystems

Cienfuegos được coi là một địa điểm lý tưởng cho phát triển năng lượng. Khu vực này có một cảng công nghiệp, một nhà máy nhiệt điện và một nhà máy lọc dầu, biến nó thành một khu vực trọng điểm cho mạng lưới năng lượng của Cuba.

Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi năng lượng của Cuba đang gặp phải những rào cản tài chính đáng kể. Chính phủ Cuba đã kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế để giúp vượt qua những thách thức này và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang một hệ thống năng lượng bền vững hơn.

Tính phức tạp của quy trình sản xuất tấm pin mặt trời cũng đòi hỏi chuyên môn kỹ thuật và máy móc sản xuất tấm pin mặt trời chuyên dụng, thường được nhập khẩu từ nước ngoài.

Việc mở rộng công suất điện mặt trời là một thành phần quan trọng trong chiến lược của Cuba. Mặc dù các công viên năng lượng mặt trời mới sẽ mang lại sự hỗ trợ rất cần thiết, nhưng an ninh năng lượng dài hạn của quốc đảo này sẽ phụ thuộc vào khả năng đa dạng hóa các nguồn năng lượng tái tạo và giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu. Các mục tiêu đầy tham vọng của chính phủ sẽ đòi hỏi sự đầu tư liên tục và hỗ trợ quốc tế.