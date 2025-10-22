Hãng Reuters đưa tin ngày 21/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã ký một thỏa thuận khoáng sản chiến lược giữa Washington và Canberra trị giá lên tới 8,5 tỷ USD hôm 20/10.

Thỏa thuận bao gồm khoản tài trợ cho nhiều dự án nhằm tăng cường cung cấp các vật liệu chiến lược được sử dụng trong sản xuất quốc phòng và an ninh năng lượng.

"Trong khoảng 1 năm nữa, chúng ta sẽ có rất nhiều khoáng sản chiến lược và đất hiếm đến nỗi bạn sẽ không biết phải làm gì với chúng", Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Úc Anthony Albanese tại Nhà Trắng. Ảnh: Yuri Gripas/UPI Photo/Newscom/picture alliance



Một bản sao thỏa thuận do cả hai chính phủ công bố cho biết 2 nước sẽ đầu tư 1 tỷ USD trong 6 tháng tới vào các dự án khai thác và chế biến “có thể thực hiện ngay”; cũng như đặt ra mức giá sàn tối thiểu cho các khoáng sản chiến lược, một động thái mà các công ty khai thác phương Tây từ lâu đã mong muốn.

Một tuyên bố của Nhà Trắng về thỏa thuận này cho biết thêm rằng các khoản đầu tư sẽ nhắm vào các mỏ khoáng sản chiến lược trị giá 53 tỷ USD mặc dù không cung cấp thông tin chi tiết về loại khoáng sản hoặc địa điểm cụ thể.

Báo cáo cho biết các khoản đầu tư này sẽ giúp hỗ trợ quá trình tái công nghiệp hóa cơ sở sản xuất công nghệ cao của Mỹ, đồng thời giúp "chống lại sự thống trị xuất khẩu của Trung Quốc và đảm bảo khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng phương Tây".

"Khoáng sản chiến lược" bao gồm đất hiếm, lithium và niken. Ảnh minh họa: Credendo

Reuters cho biết, Lầu Năm Góc (Bộ Quốc phòng Mỹ) còn có kế hoạch xây dựng một nhà máy tinh chế gallium ở Tây Úc. Trung Quốc đã chặn xuất khẩu gallium sang Mỹ vào tháng 12/2024.

Mỹ đang tìm cách tăng cường khả năng tiếp cận các khoáng sản chiến lược trên toàn thế giới khi Trung Quốc thực hiện các bước nhằm tăng cường kiểm soát nguồn cung toàn cầu.

Thuật ngữ "khoáng sản chiến lược" được áp dụng cho một loạt các khoáng chất, bao gồm đất hiếm, lithium và niken.

Theo dữ liệu của Cục Khảo sát Địa chất Mỹ, Trung Quốc có trữ lượng đất hiếm lớn nhất thế giới, nhưng Úc cũng có trữ lượng đáng kể. Khoáng sản này được sử dụng cho các sản phẩm từ xe điện đến động cơ máy bay và radar quân sự.