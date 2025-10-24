Vì sao phát minh 2.000 độ C của Thụy Sĩ có thể rung chuyển ngành thép toàn cầu?

Các doanh nghiệp toàn cầu đang đẩy mạnh nỗ lực sản xuất thép xanh cũng như tái chế thép theo phương phát thân thiện môi trường để giảm phát thải CO2, vốn chiếm 7-9% lượng khí thải toàn cầu từ ngành thép truyền thống dùng lò cao than cốc.

Một trong những doanh nghiệp có phát minh "có thể rung chuyển ngành thép toàn cầu" đến từ Thụy Sĩ. Họ là ai và có phát minh gì?

Quizz "Phát minh 2.000 độ C" của Thụy Sĩ – 5 câu hỏi có giải thích

Câu hỏi 1/5 Hỏi 1: Công ty nào ở Thụy Sĩ đã phát minh ra lò nung năng lượng mặt trời đầu tiên trên thế giới để tái chế thép? A Panatere B Waterleau C Siemens D GE Đáp án đúng là: A. Panatere Giải thích: Công ty Panatere có trụ sở tại bang Jura, Thụy Sĩ, đã trình làng hai lò nung năng lượng mặt trời đầu tiên trên thế giới để sản xuất thép tái chế hoàn toàn, đánh dấu bước tiến lớn trong sản xuất xanh cho ngành thép. Câu hỏi 2/5 Hỏi 2: Lò nung năng lượng mặt trời của Thụy Sĩ đạt nhiệt độ cao nhất là bao nhiêu để làm tan chảy thép không gỉ? A 1.000°C B 1.500°C C 2.000°C D 2.500°C Đáp án đúng là: C. 2.000°C Giải thích: Lò nung sử dụng 500 gương lõm và kính ngắm rộng 145 mét vuông để hội tụ tia nắng mặt trời, đạt nhiệt độ lên tới 2.000°C, đủ để nấu chảy kim loại trong 1,5 giờ mà không phát thải CO2. Câu hỏi 3/5 Hỏi 3: Phát minh này có thể giảm lượng khí thải CO2 khi sản xuất 1kg thép tái chế xuống mức nào so với phương pháp thông thường? A Từ 7kg xuống 1kg B Từ 7kg xuống dưới 0,05kg C Từ 7kg xuống 0,5kg D Từ 7kg xuống 2kg Đáp án đúng là: B. Từ 7kg xuống dưới 0,05kg Giải thích: Việc sản xuất 1kg thép tái chế thông thường thải ra khoảng 7kg CO2, nhưng lò nung năng lượng mặt trời của Panatere giảm lượng khí thải xuống dưới 0,05kg trên mỗi đơn vị thép, góp phần giảm đáng kể khí thải nhà kính từ ngành thép toàn cầu. Câu hỏi 4/5 Hỏi 4: Đến năm 2028, Panatere dự kiến sản xuất bao nhiêu tấn thép tái chế mỗi năm chỉ bằng năng lượng mặt trời? A 500 tấn B 800 tấn C 1.200 tấn D 1.000 tấn Đáp án đúng là: D. 1.000 tấn Giải thích: Đến năm 2028, Panatere dự kiến vận hành một nhà máy quy mô lớn có khả năng sản xuất tới 1.000 tấn thép tái chế mỗi năm chỉ bằng năng lượng mặt trời, mở đường cho trung tâm xử lý kim loại chiến lược bền vững. Câu hỏi 5/5 Hỏi 5: Ngành công nghiệp thép toàn cầu thải ra khoảng bao nhiêu phần trăm tổng lượng khí thải nhà kính hàng năm, và phát minh này nhằm giải quyết vấn đề đó? A 7-9% B 10-12% C 4-6% D 15-20% Đáp án đúng là: A. 7-9% Giải thích: Ngành thép thải ra khoảng 3,6 đến 3,7 tỷ tấn CO2 mỗi năm, chiếm 7-9% tổng lượng khí thải nhà kính toàn cầu, và phát minh lò nung năng lượng mặt trời của Thụy Sĩ là bước tiến đáng kể để cách mạng hóa sản xuất xanh, giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch. KHÁM PHÁ QUIZ KHÁC







