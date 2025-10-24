Vì sao phát minh 2.000 độ C của Thụy Sĩ có thể rung chuyển ngành thép toàn cầu?

Các doanh nghiệp toàn cầu đang đẩy mạnh nỗ lực sản xuất thép xanh cũng như tái chế thép theo phương phát thân thiện môi trường để giảm phát thải CO2, vốn chiếm 7-9% lượng khí thải toàn cầu từ ngành thép truyền thống dùng lò cao than cốc.
Một trong những doanh nghiệp có phát minh "có thể rung chuyển ngành thép toàn cầu" đến từ Thụy Sĩ. Họ là ai và có phát minh gì?
Đáp án đúng là: A. Panatere
Giải thích: Công ty Panatere có trụ sở tại bang Jura, Thụy Sĩ, đã trình làng hai lò nung năng lượng mặt trời đầu tiên trên thế giới để sản xuất thép tái chế hoàn toàn, đánh dấu bước tiến lớn trong sản xuất xanh cho ngành thép.
Đáp án đúng là: C. 2.000°C
Giải thích: Lò nung sử dụng 500 gương lõm và kính ngắm rộng 145 mét vuông để hội tụ tia nắng mặt trời, đạt nhiệt độ lên tới 2.000°C, đủ để nấu chảy kim loại trong 1,5 giờ mà không phát thải CO2.
Đáp án đúng là: B. Từ 7kg xuống dưới 0,05kg
Giải thích: Việc sản xuất 1kg thép tái chế thông thường thải ra khoảng 7kg CO2, nhưng lò nung năng lượng mặt trời của Panatere giảm lượng khí thải xuống dưới 0,05kg trên mỗi đơn vị thép, góp phần giảm đáng kể khí thải nhà kính từ ngành thép toàn cầu.
Đáp án đúng là: D. 1.000 tấn
Giải thích: Đến năm 2028, Panatere dự kiến vận hành một nhà máy quy mô lớn có khả năng sản xuất tới 1.000 tấn thép tái chế mỗi năm chỉ bằng năng lượng mặt trời, mở đường cho trung tâm xử lý kim loại chiến lược bền vững.
Đáp án đúng là: A. 7-9%
Giải thích: Ngành thép thải ra khoảng 3,6 đến 3,7 tỷ tấn CO2 mỗi năm, chiếm 7-9% tổng lượng khí thải nhà kính toàn cầu, và phát minh lò nung năng lượng mặt trời của Thụy Sĩ là bước tiến đáng kể để cách mạng hóa sản xuất xanh, giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch.