



Một con muỗi Culiseta annulata được nhìn thấy trên màn hình giám sát kết nối với kính hiển vi trong phòng thí nghiệm theo dõi muỗi tại Viện Friedrich-Loeffler (FLI) trên đảo Riems, Đức. Loài này đã được phát hiện ở Iceland. Jens Büttner/picture alliance/Getty Images

Muỗi xuất hiện ở hầu hết mọi nơi trên thế giới, ngoại trừ Nam Cực và cho đến gần đây là Iceland do khí hậu cực lạnh.

Mùa đông băng giá, khắc nghiệt của quốc đảo Bắc Âu này từ lâu đã bảo vệ đất nước này khỏi muỗi, nhưng điều đó có thể đang thay đổi. Các nhà khoa học vừa công bố phát hiện 3 con muỗi - đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử muỗi xuất hiện ở Iceland trong tự nhiên, CNN đưa tin ngày 22/10.

Những con muỗi này được phát hiện bởi công dân Björn Hjaltason ở Kiðafell, Kjós, phía tây Iceland, cách thủ đô Reykjavík khoảng 32 km về phía bắc.

Björn Hjaltason ngay sau đó đã liên lạc với Matthías Alfreðsson, một nhà côn trùng học tại Viện Khoa học Tự nhiên Iceland. Họ bắt được tổng cộng ba con, hai con cái và một con đực. Matthías Alfreðsson xác định chúng là muỗi thuộc loài Culiseta annulata.

Nhà côn trùng học Iceland nói với CNN rằng một con muỗi thuộc loài khác đã được phát hiện cách đây nhiều năm trên một chiếc máy bay tại Sân bay quốc tế Keflavík của Iceland, nhưng đây "là lần đầu tiên ghi nhận về loài muỗi xuất hiện trong môi trường tự nhiên ở Iceland".

Loài Culiseta annulata phân bố rộng từ Bắc Phi đến Bắc Siberia, chịu lạnh tốt, có thể sống sót qua mùa đông khắc nghiệt.

Một con muỗi Culiseta annulata, loại muỗi được tìm thấy ở Kiðafell, Kjós. Ảnh: Alamy

Các nhà khoa học nghi ngờ chúng đến Iceland qua tàu biển hoặc container. Dù vậy, biến đổi khí hậu được cho là yếu tố thúc đẩy: Nhiệt độ Iceland tăng kỷ lục, mưa nhiều hơn, tạo điều kiện cho muỗi sinh sôi.

CNN cho biết khi biến đổi khí hậu diễn biến nhanh hơn, mang theo nhiều đợt nắng nóng, bão và lũ lụt hơn, phạm vi hoạt động của các loài côn trùng mang mầm bệnh này cũng ngày càng mở rộng. Nhiệt độ tăng cũng cho phép muỗi sinh trưởng nhanh hơn và sống lâu hơn.

Nhưng vẫn còn nhiều điều chưa biết về cách muỗi hoạt động khi thế giới nóng lên. Các chuyên gia khuyến cáo nên thận trọng khi liên hệ việc muỗi xuất hiện ở Iceland trong tự nhiên lần đầu tiên với hiện tượng nóng lên toàn cầu do biến đổi khí hậu.

"Biến đổi khí hậu có thể khiến điều này có khả năng xảy ra hơn, nhưng tôi không tin rằng đó là một tác động rõ ràng và trực tiếp" - Colin J. Carlson, phó giáo sư dịch tễ học thuộc Đại học Yale (Mỹ) nói.