Pin lớn, công nghệ nhiều nhưng xe điện SUV EREV của Xiaomi vẫn đối mặt hàng loạt dấu hỏi

Không còn chỉ cần cấu hình và hiệu ứng, Xiaomi bước vào cuộc chiến khắc nghiệt nhất của ngành xe điện.

Theo trang tin TMTPost, từ những mẫu xe điện hiệu suất cao như SU7 và YU7, Xiaomi đang tiến thêm một bước quan trọng khi gia nhập phân khúc SUV xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV) dành cho gia đình.

Tuy nhiên, đây không chỉ là sự mở rộng danh mục sản phẩm mà còn là phép thử đối với năng lực xây dựng một thương hiệu ô tô bền vững trong thị trường đã bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt.

Năm năm sau khi tuyên bố gia nhập ngành ô tô, Xiaomi chính thức đặt chân vào phân khúc xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV). Tại sự kiện ngày 30/7, hãng giới thiệu kiến trúc công nghệ Kunlun cùng hai mẫu SUV SkyNomad N70 Max và N90 Max với mức giá dự kiến lần lượt 259.900 NDT và 299.000 NDT.

Động thái này đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý trong chiến lược sản phẩm của Xiaomi. Nếu trước đây hãng xây dựng tên tuổi bằng những mẫu xe điện thiên về thiết kế, hiệu suất và trải nghiệm công nghệ, thì giờ đây trọng tâm đã chuyển sang không gian rộng rãi, cấu hình 5-7 chỗ và nhu cầu sử dụng của các gia đình. Đây cũng là bước chuyển từ chiến lược tạo ra những mẫu xe “gây sốt” sang xây dựng một hệ sinh thái sản phẩm đủ rộng để tiếp cận nhiều nhóm khách hàng hơn.

Nguồn ảnh: Xiaomi

Từ “bom tấn” công nghệ đến thị trường gia đình

Hai mẫu xe SU7 và YU7 đã chứng minh Xiaomi có thể biến sức mạnh thương hiệu và hệ sinh thái công nghệ thành doanh số ô tô. Thiết kế nổi bật, hiệu suất mạnh, khả năng kết nối thông minh cùng hiệu ứng truyền thông giúp hai mẫu xe nhanh chóng thu hút nhóm khách hàng trẻ yêu thích công nghệ.

Tuy nhiên, hai sản phẩm này lại có tập khách hàng khá tương đồng. Mẫu Sedan thể thao và SUV phong cách thể thao giúp xây dựng hình ảnh thương hiệu nhưng chưa thể bao phủ phần lớn nhu cầu mua xe trên thị trường. Khi quy mô bán hàng ngày càng mở rộng, Xiaomi cần một dòng sản phẩm mới để giảm sự phụ thuộc vào số ít mẫu xe chủ lực và tiếp cận nhóm khách hàng gia đình - phân khúc có quy mô lớn hơn nhiều.

Mẫu xe SkyNomad chính là lời giải cho bài toán đó. N70 Max hướng tới các gia đình cần SUV 5 chỗ rộng rãi, trong khi N90 Max tập trung vào nhóm khách hàng tìm kiếm SUV cỡ lớn 7 chỗ với chiều dài thân xe vượt 5,2 m.

Điều đáng chú ý là ngôn ngữ sản phẩm của Xiaomi cũng thay đổi đáng kể. Thay vì nhấn mạnh khả năng tăng tốc hay cảm giác lái như trước, hãng dành nhiều thời lượng nói về hàng ghế thứ ba, khoang hành lý, ghế không trọng lực, tủ lạnh, màn hình giải trí và các kịch bản sử dụng cho nhiều thành viên trong gia đình.

Sự thay đổi này phản ánh khác biệt rất lớn giữa hai nhóm khách hàng. Nếu người mua SU7 có thể ra quyết định dựa trên thiết kế và hiệu suất, thì người mua SUV gia đình sẽ cân nhắc kỹ hơn về sự thuận tiện khi người lớn tuổi lên xuống xe, khả năng lắp ghế trẻ em, không gian chứa hành lý khi chở đủ người hay sự thuận tiện trong những chuyến đi dài.

Chính vì vậy, Xiaomi lựa chọn hệ truyền động xe mở rộng phạm vi hoạt động (EREV) thay vì chỉ tập trung vào xe thuần điện. Theo công bố của hãng, SkyNomad có phạm vi hoạt động thuần điện tối đa 505 km theo chuẩn chu kỳ thử nghiệm xe điện hạng nhẹ Trung Quốc (CLTC), đủ đáp ứng phần lớn nhu cầu di chuyển hàng ngày, trong khi động cơ tăng phạm vi sẽ giải quyết nỗi lo về quãng đường ở những hành trình dài.

Việc mở rộng sang EREV cũng cho thấy Xiaomi không còn đặt toàn bộ kỳ vọng vào xe thuần điện. Khi bước vào giai đoạn tăng trưởng quy mô, mục tiêu thương mại đã trở thành ưu tiên lớn hơn việc duy trì hình ảnh một thương hiệu chỉ sản xuất xe điện.

Kiến trúc không gian mới

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trên nền tảng Kunlun là cách Xiaomi tái thiết kế toàn bộ không gian nội thất.

Hãng điều chỉnh bố trí hệ truyền động phía sau, bộ pin, bình nhiên liệu cùng hệ thống treo để tạo mặt sàn phẳng xuyên suốt từ trước ra sau. Đồng thời, xe được trang bị hệ thống ray trượt ghế dài tới 1.938 mm, cho phép ghế dịch chuyển linh hoạt và tạo ra 18 kịch bản sử dụng khác nhau, từ đối diện, làm việc, nghỉ ngơi cho tới mở rộng thành giường.

Giải pháp này hướng đến bài toán cố hữu của SUV cỡ lớn: khi sử dụng đủ ba hàng ghế, khoang hành lý thường bị thu hẹp đáng kể. Thay vì chỉ kéo dài thân xe, Xiaomi lựa chọn tối ưu hóa cách phân bổ không gian giữa khoang hành khách và khoang chứa đồ thông qua kết cấu ghế linh hoạt.

Tuy nhiên, số lượng chế độ sử dụng lớn chưa chắc đồng nghĩa với giá trị sử dụng thực tế. Với phần lớn gia đình, những tình huống phổ biến vẫn chỉ xoay quanh ba trạng thái gồm chở đủ người, sử dụng như SUV 5 chỗ và mở rộng khoang hành lý. Những chế độ còn lại có thể nâng cao trải nghiệm nhưng chưa chắc đủ sức trở thành yếu tố quyết định việc mua xe.

Bên cạnh đó, kết cấu ghế phức tạp cũng đặt ra nhiều dấu hỏi về độ bền. Việc ray trượt có còn vận hành ổn định sau nhiều năm sử dụng, khả năng hoạt động khi lắp ghế trẻ em hay độ an toàn của các vị trí ghế trong những tình huống va chạm đều cần được kiểm chứng bằng thời gian.

Đối với khách hàng gia đình, yếu tố quan trọng nhất không phải là sự mới lạ mà là tính ổn định và độ tin cậy lâu dài. Xiaomi sẽ phải chứng minh rằng thiết kế không gian linh hoạt không chỉ là điểm nhấn trong buổi ra mắt mà còn mang lại giá trị thực trong suốt vòng đời sản phẩm.

Pin lớn giúp giảm lo lắng nhưng cũng kéo theo nhiều đánh đổi

Một trong những điểm nhấn khác của SkyNomad là chiến lược “EREV pin lớn”.

Theo Xiaomi, N70 Max có phạm vi hoạt động thuần điện đạt 505 km, trong khi N90 Max đạt tổng quãng đường di chuyển 1.705 km với mức tiêu thụ nhiên liệu khi cạn pin là 6,26 lít/100 km.

Pin dung lượng lớn giúp giảm đáng kể tần suất khởi động động cơ tăng phạm vi, mang lại trải nghiệm gần giống xe thuần điện trong quá trình sử dụng hàng ngày. Đây là lợi thế hấp dẫn đối với những người dùng có điều kiện sạc tại nhà hoặc nơi làm việc.

Nguồn ảnh: Xiaomi

Tuy nhiên, cách tiếp cận này cũng làm nổi lên một bài toán khác. Khi dung lượng pin ngày càng lớn, người dùng đồng thời phải chi trả cho cả bộ pin, động cơ đốt trong, bình nhiên liệu và toàn bộ hệ thống khí thải.

EREV vốn là sự kết hợp giữa hai hệ thống năng lượng nên cũng kéo theo nhiều đánh đổi về trọng lượng xe, quản lý nhiệt, tiếng ồn, độ rung khi động cơ hoạt động và chi phí bảo dưỡng lâu dài.

Trong bối cảnh phạm vi chạy điện đã tiến sát mốc 500 km, động cơ tăng phạm vi có thể chỉ được sử dụng trong một số chuyến đi xa nhưng vẫn phải đồng hành cùng chiếc xe trong toàn bộ vòng đời sử dụng.

Bên cạnh đó, không thể phủ nhận Xiaomi đang sở hữu năng lực truyền thông hiếm có trong ngành ô tô. Hiệu ứng từ các sự kiện ra mắt cùng hệ sinh thái hàng trăm triệu người dùng thiết bị thông minh đã giúp SU7 và YU7 nhanh chóng tạo ra sức hút trên thị trường.

Tuy nhiên, phân khúc SUV gia đình vận hành theo logic hoàn toàn khác. Quyết định mua xe thường được đưa ra bởi nhiều thành viên trong gia đình, chu kỳ lái thử và so sánh kéo dài hơn, đồng thời khách hàng quan tâm nhiều hơn đến hồ sơ an toàn, mạng lưới dịch vụ, chi phí bảo hiểm, khả năng sửa chữa và giá trị bán lại.

Song song với đó, Xiaomi cũng phải giải quyết bài toán định vị thương hiệu. Trong khi SU7 và YU7 gắn với hình ảnh trẻ trung, hiệu suất và cảm giác lái, SkyNomad lại kể câu chuyện về không gian, sự tiện nghi và cuộc sống gia đình. Việc mở rộng danh mục sản phẩm giúp tăng độ phủ thị trường nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ làm mờ đi hình ảnh thương hiệu nếu không xây dựng được sự phân định rõ ràng giữa các dòng xe.

Việc gia nhập phân khúc EREV giúp Xiaomi bước vào một thị trường rộng lớn hơn, nhưng cũng đồng nghĩa với việc phải đối mặt với những tiêu chuẩn khắt khe hơn.

Người dùng hiện không còn dễ bị thuyết phục bởi màn hình lớn, ghế không trọng lực hay tủ lạnh tích hợp. Điều họ cần là một sản phẩm có thể chứng minh giá trị thông qua trải nghiệm sử dụng thực tế trong nhiều năm.

Nếu SkyNomad có thể duy trì độ ổn định, chứng minh hiệu quả của thiết kế không gian linh hoạt và mang lại trải nghiệm thông minh bền vững, Xiaomi sẽ tiến thêm một bước trong hành trình chuyển mình từ nhà sản xuất sở hữu vài mẫu xe “bom tấn” thành một thương hiệu ô tô có hệ thống sản phẩm hoàn chỉnh.

Ngược lại, nếu những khác biệt chỉ dừng ở cuộc đua cấu hình, hãng sẽ phải đối mặt với một thị trường EREV đã trưởng thành và ngày càng khó chinh phục.

* Nguồn: TMTPost