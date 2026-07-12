Phương Oanh khoe hình rạng rỡ, netizen chỉ mong 1 điều

Hình ảnh mới được Phương Oanh đăng tải đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Là một trong những mỹ nhân Vbiz luôn nhận được sự quan tâm của công chúng, Phương Oanh không chỉ gây chú ý bởi sự nghiệp diễn xuất mà còn cả ở những khoảnh khắc đời thường. Mỗi lần xuất hiện trên mạng xã hội, nữ diễn viên đều nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn khi người hâm mộ liên tục dành lời khen cho visual rạng rỡ cùng vóc dáng thon thả. Mới đây, người đẹp sinh năm 1989 tiếp tục khiến dân tình xôn xao khi đăng tải loạt hình ảnh mới khoe trọn sắc vóc tươi tắn, ngày càng mặn mà theo thời gian.

Hình ảnh mới thu hút lượng tương tác lớn của Phương Oanh.

Phương Oanh diện chiếc váy hai dây dáng ôm với họa tiết hoa trên nền nâu trầm, thiết kế cổ chữ V cùng những đường bèo mềm mại ở phần vai giúp tổng thể vừa nữ tính vừa quyến rũ. Phom váy ôm nhẹ tôn lên vóc dáng cân đối, vòng eo gọn gàng và bờ vai thanh mảnh của nữ diễn viên. Cô kết hợp cùng trang sức kiểu dáng hiện đại, mái tóc dài uốn nhẹ buông xõa tự nhiên và lớp trang điểm trong trẻo càng làm nổi bật vẻ đẹp dịu dàng, sang trọng.

Đặc biệt, sắc vóc của Phương Oanh khiến nhiều người khó tin cô đã bước sang tuổi 36 và là mẹ hai con. Gương mặt trái xoan hài hòa, làn da trắng mịn căng bóng cùng những đường nét thanh tú giúp nữ diễn viên luôn rạng rỡ trước ống kính. Nụ cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng và thần thái tự tin càng tôn lên vẻ mặn mà, đằm thắm nhưng vẫn trẻ trung, tràn đầy sức sống của người đẹp.

Ở dưới bài đăng, nhiều cộng đồng mạng dành lời khen cho nhan sắc ngày càng mặn mà và vóc dáng thon gọn của Phương Oanh. Bên cạnh đó, không ít khán giả cũng bày tỏ mong muốn nữ diễn viên sớm trở lại màn ảnh nhỏ với một dự án truyền hình mới. Hiệu ứng từ bài đăng cho thấy sức hút của Phương Oanh vẫn chưa hề suy giảm dù cô đã vắng bóng một thời gian để tập trung chăm sóc 2 con nhỏ. Chỉ một khoảnh khắc đời thường cũng đủ thu hút hàng loạt bình luận kỳ vọng vào màn tái xuất màn ảnh nhỏ của nữ diễn viên.

Cộng đồng mạng khen Phương Oanh là nữ diễn viên đẹp nhất Việt Nam, mong cô sớm trở lại với phim ảnh.

Thời gian gần đây, Phương Oanh thường xuyên thu hút sự chú ý khi chia sẻ những khoảnh khắc bình yên bên hai con trên trang cá nhân sau quãng thời gian trải qua biến cố trong cuộc sống. Người đẹp sinh năm 1989 đều khiến người hâm mộ xuýt xoa trước diện mạo ngày càng rạng rỡ. Gương mặt tươi tắn, thần thái nhẹ nhàng cùng vóc dáng thon gọn sau khi sinh giúp Phương Oanh ghi điểm mạnh. Nhiều khán giả nhận xét cô ngày càng mặn mà, đằm thắm nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung, tràn đầy sức sống, cho thấy phong độ nhan sắc ổn định theo thời gian.

Ảnh: FBNV.