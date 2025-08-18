Phương Mỹ Chi: "Tôi đang ngồi trên máy bay, cô Mỹ Tâm vẫn hiện ra"

Vừa qua, tại chương trình Have a sip, ca sĩ Phương Mỹ Chi đã tiết lộ một người nghệ sĩ có ảnh hưởng mạnh mẽ đến mình là Mỹ Tâm.

Phương Mỹ Chi

Cô nói: "Tôi không có đích đến trong nghệ thuật vì nghệ thuật với tôi khác với những ngành nghề khác. Nghệ thuật không có đích đến, sẽ mãi mãi như vậy nếu tôi vẫn tiếp tục và vẫn có người yêu thương tôi.

Nghệ thuật là một hành trình, từ cột mốc này đến cột mốc khác, từ mục tiêu này đến mục tiêu khác. Và tôi mong hành trình của mình không có đích đến, chỉ mong nó cứ như vậy hoài. Đến đích thì mọi thứ đã xong rồi, tôi không mog điều đó xảy ra, chỉ mong mọi thứ cứ mãi tiếp tục.

Cô Mỹ Tâm là người tôi muốn học hỏi. Cô Mỹ Tâm là bậc tiền bối tôi vô cùng kính trọng và cô cũng là người đã xuất hiện trong tâm trí tôi trong lúc tôi không tin vào bản thân mình.

Lúc đó tôi đang làm album và tour Vũ trụ cò bay, sau khi tôi diễn xong ca khúc Vũ trụ có anh. Đó là ca khúc đầu tiên mở màn show nhạc và hát xong thì tôi rất mệt. Tôi hoang mang không biết việc mình vừa hát vừa nhảy có phù hợp với mình hay không.

Phương Mỹ Chi và Mỹ Tâm

Trong đầu tôi không có suy nghĩ khán giả có thích bài hát, có tận hưởng nó hay không mà luôn nghĩ về lời bài hát, động tác tiếp theo là gì. Tôi rất căng thẳng.

Tôi về ngồi trên máy bay xem lại clip bài hát đó và tự hỏi mình có thực sự phù hợp vừa hát vừa nhảy không, hay chỉ nên đứng hát thôi.

Tự nhiên cô Mỹ Tâm ở đâu hiện ra trong đầu tôi như bà bụt, cầm đũa phép nói chuyện với tôi rằng cô là thần tượng của tôi.

Từ xưa khi còn hát dân ca tôi đã thần tượng cô Mỹ Tâm rồi và người thần tượng này lớn lên cùng mình trong hành trình làm nghề. Cô Mỹ Tâm cũng vừa hát vừa nhảy, nhảy rất sung và hát rất tốt, chắc chắn.

Tôi nghĩ, không phải tự nhiên cô Mỹ Tâm xuất hiện trong đầu tôi một cách đúng lúc như vậy, chắc là một tín hiệu nào đó. Vì thế nên tôi quyết tâm cố gắng để được như cô Mỹ Tâm.

Rõ ràng lúc đó tôi đang ngồi trên máy bay, không hề nghe nhạc cô Mỹ Tâm mà cô vẫn hiện ra, tôi không hiểu sao lại thế".