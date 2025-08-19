Phương Mỹ Chi nói thẳng giai đoạn ế show sau khi rời Quang Lê, áp lực kinh tế đè nặng

Vừa qua, tại chương trình Have a sip, Phương Mỹ Chi đã tiết lộ về giai đoạn ít được mời show của mình và nguyên nhân bị như vậy.



Phương Mỹ Chi và chị gái

Cô nói: "Tôi bắt đầu ý thức được công việc này không phải chỉ là đam mê mà phải có trách nhiệm từ năm 17 tuổi.

Lúc đó, tôi đã rời khỏi công ty của bố Quang Lê và bắt đầu hoạt động độc lập với chị gái của tôi và một vài người đồng đội. Lúc đó, tôi cảm thấy mọi thứ bắt đầu khó khăn hơn vì tôi phải làm những việc mà trước đó tôi không hề làm.

Đặc biệt, tôi lại là người nhỏ tuổi, phải làm việc với các anh chị, cô chú nhạc sĩ, nhà sản xuất lớn tuổi hơn mình. Rất khó khăn trong việc tôi phải giữ vững lập trường, quan điểm riêng mà vẫn lắng nghe, lễ phép, không bị mang tiếng hỗn láo, ngựa non háu đá.

Điều này khiến tôi phải suy nghĩ và trưởng thành khá nhiều. Và nói thật, đó cũng là giai đoạn tôi ít có cơ hội hát cho khán giả nghe. Tôi bắt đầu làm những bản phối mới cho những bài Bolero, dân ca cũ.

Bây giờ nhìn lại, tôi thấy những cái đó chỉ phù hợp để nghe, không phù hợp đi trình diễn. Đó là lí do vì sao những bài hát đó tôi chỉ phát trên mạng cho mọi người nghe, không được mời show. Tôi khá ít show.

Tôi bắt đầu lo ngại về việc không biết có đủ kinh tế trang trải cho gia đình không. Thời điểm ấy tôi đã 17 tuổi rồi và lần đầu có những suy nghĩ lo lắng về kinh tế gia đình.

Hai chị em tôi bắt đầu làm việc, gặp phải nhiều áp lực và cũng cãi nhau, bất đồng quan điểm nhiều. Cả hai chị em tôi đều áp lực vì cái gì cũng mới bắt tay vào làm, không biết cách truyền tải năng lượng tích cực cho nhau.

Cả hai đều dồn áp lực từ mình sang người kia và nhận áp lực từ người còn lại. Tôi đã áp lực công việc rồi lại còn phải chịu áp lực từ phía chị tôi nên tôi rất stress. Điều đó khiến tôi tăng cân nhiều và nhìn lại mình càng stress vì không đẹp.

Tôi mới lớn lên, tâm lý chưa ổn định đã phải chịu nhiều áp lực về ngoại hình, công việc, nhiều mối lo lắng cho gia đình nên càng stress. Đó là giai đoạn tôi suy nghĩ và trưởng thành hơn nhiều".