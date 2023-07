Phục Thần Đan - vị thuốc dân gian giúp an thần, ngủ ngon hiệu quả

Tuy nhiên, hiện nay ngày càng có nhiều trường hợp rối loạn hệ thần kinh thực vật làm suy giảm sức khỏe không ít người.



Hiện nay ngày càng ghi nhận nhiều trường hợp bệnh lý được trẻ hoá, đặc biệt là nằm trong độ tuổi từ 20 - 35 tuổi, và khi càng lớn tuổi những bệnh lý sẽ càng nguy hiểm hơn. Chứng mất ngủ cũng xảy ra nhiều hơn, gây suy nhược cơ thể và mệt mỏi dài ngày, đây là lý do khiến chúng ta làm việc không hiệu quả cũng như suy giảm sức đề kháng, tạo môi trường cho nhiều mầm bệnh phát triển. Nguyên nhân phần nhiều đến từ hệ thống thần kinh trong cơ thể hoạt động không ổn định, gây ra chứng rối loạn thần kinh thực vật rất dễ mắc phải bởi tất cả mọi người.

Rối loạn thần kinh thực vật - nguyên nhân gây mất ngủ trầm trọng và nhiều hệ lụy khôn lường

Hiện nay, ngày càng ghi nhận nhiều trường hợp mắc chứng rối loạn thần kinh thực vật gây nên nhiều ảnh hưởng cho sức khỏe, đây chính là nguyên nhân dẫn đến mất ngủ, lo âu, nhói ngực, gây ảo giác…

Hội chứng này ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến suy nhược thần kinh và sức khỏe người bệnh. Nếu mắc chứng bệnh này trong thời gian kéo dài sẽ ảnh hưởng đến cả tâm sinh lý người mắc phải. Vấn đề sức khoẻ dễ thấy nhất đó là người bệnh thường xuyên bị mất ngủ, đau đầu, trằn trọc và suy nhược thần kinh



Ngoài ra, việc mất ngủ trong thời gian dài sẽ dẫn đến nhiều vấn đề liên quan đến rối loạn lo âu và sức khỏe giảm sút nhanh chóng. Và từ đó tạo môi trường để mầm bệnh phát triển và gây nên nhiều bệnh lý nguy hiểm khác.

Những bài thuốc dân gian cứu cánh cho mọi chứng mất ngủ và suy nhược thần kinh

Bên cạnh việc duy trì một chế độ sinh hoạt và ăn uống khoa học, thì việc bổ sung nhiều chất dinh dưỡng tốt cho hệ thần kinh là hết sức cần thiết và quan trọng. Bạn có biết rằng có rất nhiều dược liệu thiên nhiên có tác dụng rất hiệu quả trong việc giảm và ngăn ngừa chứng mất ngủ, dưỡng tâm an thần.

Trong dân gian Hợp Hoan Bì vẫn nổi tiếng như là một loại "thần dược" trong hỗ trợ cải thiện chứng suy nhược thần kinh, rối loạn lo âu, mất ngủ kéo dài và cũng đã được y học hiện đại nghiên cứu, chứng minh. Một nghiên cứu tại Trung Quốc năm 2015 đã chỉ ra rằng hợp hoan bì có khả năng giúp não bộ tăng tiết hormone hạnh phúc serotonin, đem lại tác dụng an thần, điều hoà khí huyết, hỗ trợ giảm đau, giảm mất ngủ.

Hợp Hoan Bì - cứu tinh cho chứng rối loạn giấc ngủ và lo âu.

Một bài thuốc cho việc cải thiện chứng mất ngủ nữa không thể bỏ qua chính là Phục Thần. Theo Đông y, cây có vị ngọt nhạt, tính bình, không độc. Phục thần tác dụng: dưỡng tâm; an thần; cải thiện suy nhược thần kinh ; định tâm an thần… Vì thế nó rất tốt trong việc giảm mất ngủ, dưỡng thần. Nhiều bài thuốc trong đó có dùng Phục Thần để ninh tâm, an thần.



Ngoài ra Bình Vôi cũng là một dược liệu tốt cho những ai bị mất ngủ. Bình Vôi được nghiên cứu chỉ ra có hoạt chất Rotundin, có tác dụng gây ngủ, an thần. Còn theo y học cổ truyền, cây Bình Vôi có vị ngọt đắng, tính lương, có tác dụng chữa mất ngủ, suy nhược thần kinh.

Và không thể bỏ qua Vông Nem, lá của chúng có vị đắng nhạt, hơi chát, tính bình, có tác dụng ức chế hệ thần kinh trung ương, làm an thần, gây ngủ. Lá Vông Nem vốn rất nổi tiếng trong dân gian dùng để chữa mất ngủ, trằn trọc nhức đầu rất tốt.

Những loại thảo dược trên đều mang nhiều công dụng tốt cho sức khỏe người dùng, đặc biệt là cải thiện chứng mất ngủ. Tuy nhiên sẽ rất nguy hiểm nếu sử dụng không có sự hướng dẫn đặc biệt từ thầy thuốc chuyên môn. Vì vậy, những nhà nghiên cứu đã chọn lọc các thành phần có lợi và loại bỏ những độc tố từ các loại thảo dược trên, để tạo ra TPBVSK Phục Thần Đan kết hợp những bài thuốc quý giúp hỗ trợ cải thiện các triệu chứng mất ngủ.

TPBVSK Phục Thần Đan - trợ thủ đắc lực cho chứng mất ngủ.

TPBVSK Phục Thần Đan giảm nỗi lo về chứng mất ngủ và dưỡng tâm an thần



TPBVSK Phục Thần Đan có thành phần 100% từ thiên nhiên như: Bình Vôi, Vông Nem, Hợp Hoan Bì, Phục Thần, Liên Tâm, Đan Sâm, Ngũ vị tử, Bạch Thuật và nhiều thảo dược quý khác. Tất cả cùng tạo nên một sản phẩm hỗ trợ ngủ ngon giấc, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng mất ngủ, khó ngủ, bồn chồn, lo âu.

TPBVSK Phục Thần Đan có chứa dược liệu giúp cung cấp chất dinh dưỡng từ đó hỗ trợ tăng cường chức năng cho hệ thần kinh. Thêm vào đó không thể bỏ qua tác dụng giúp người bệnh dễ ngủ hơn, vì vậy giúp cải thiện triệu chứng hồi hộp, đánh trống ngực, giảm biểu hiện mệt mỏi và suy nhược thần kinh.

Phục Thần Đan được tin dùng trong hỗ trợ cải thiện các triệu chứng suy nhược thần kinh.

Việc mắc rối loạn thần kinh thực vật gây nên nhiều hệ lụy khó lường. Vì thế mỗi người cần phòng ngừa chứng bệnh từ sớm. TPBVSK Phục Thần Đan với thành phần 100% từ dược liệu thiên nhiên chính là phương thức hiệu quả hiện nay cho người hay bị mất ngủ.



