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Phục hồi thành công các tấm ảnh tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ ở Đồng Nai

Văn Quân
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Một số hình ảnh được tìm thấy trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở xã Minh Đức đã được phục dựng thành công, mở ra hy vọng xác định được danh tính của các liệt sĩ.

Ngày 29/7, thông tin từ đội K72 - Đồng Nai cho biết, một số hình ảnh cá nhân, tập thể được tìm thấy trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở xã Minh Đức (TP. Đồng Nai) đã được phục dựng thành công, mở ra hy vọng xác định danh tính của các liệt sĩ.

Trước đó, trong các ngày 26 và 27/7, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực xã Minh Đức đã phát hiện nhiều ví, trong đó có các hình ảnh cá nhân, tập thể đã phai mờ, nghi của các liệt sĩ.

Đặc biệt, bức ảnh tập thể trong vị trí có 4 mộ khai quật vào sáng 27/7 đã được phục dựng khá rõ nét, mở ra hy vọng tìm kiếm thân nhân liệt sĩ.

Ngoài ra, lực lượng tìm kiếm còn phát hiện cây bút khắc chữ "Tiến Quy" và đôi chim bồ câu, cùng nhiều di vật khác của liệt sĩ như đã thông tin trước đó.

Tính từ ngày 14/7 đến ngày 27/7, Đội K72 đã tìm kiếm, quy tập được 26 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực xã Minh Đức, TP. Đồng Nai.

Bức ảnh tập thể được tìm thấy (trên) và sau khi phục dựng (dưới). Ảnh: ĐVCC

Bức ảnh nhòe mờ tìm thấy trong ví da (ảnh trên) và sau khi được phục dựng (ảnh dưới). Ảnh: ĐVCC

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Tags

xã Minh Đức

TP. Đồng Nai

Đồng Nai

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