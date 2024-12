Phú Thọ: Chồng tử vong, vợ nguy kịch vì mắc một sai lầm khi sưởi ấm trong mùa lạnh

Sai lầm khi sưởi ấm trong mùa lạnh

Thời tiết miền Bắc rét đậm, rét hại kéo dài đã ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống cũng như sức khỏe của người dân.Vào mùa lạnh, để làm ấm cơ thể, nhiều người dân đã đốt than, củi trong không gian kín để sưởi ấm. Việc sưởi ấm bằng than củi trong phòng kín gây nguy hiểm cho sức khỏe của người dân, thậm chí có thể dẫn tới tử vong.

Trung tâm Y tế Huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) cho biết, trong những ngày lạnh gần đây, trung tâm đã tiếp nhận 3 trường hợp hôn mê sâu, một trường hợp tử vong do đốt than sưởi ấm trong phòng kín.

Điển hình là trường hợp vợ chồng ông M. V. H (SN 1971) và bà P. T. H. (SN 1974). Hàng xóm không thấy hai vợ chồng đi ra khỏi nhà, gọi không đáp nên đã vào kiểm tra và phát hiện ông H tử vong trong phòng ngủ. Người vợ cũng đang trong tình trạng nguy kịch nên được mọi người đưa vào viện cấp cứu.

Sưởi ấm than trong phòng kín gây nguy hiểm. (Ảnh minh họa)

Người dân cạnh nhà 2 nạn nhân chia sẻ, họ đã phát hiện một lò than sưởi trong phòng ngủ. Bước đầu cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên có thể do ngạt khí lò sưởi.

TS. BS Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, người dân tuyệt đối không đốt củi để sưởi ấm hoặc nấu nướng trong không gian kín, bởi quá trình đốt sẽ tiêu hao oxy và sản sinh ra khí CO độc hại. Điều này có thể khiến những người trong phòng kín nhanh chóng rơi vào cái chết “êm dịu”.

Khí CO không màu, không mùi vị nên rất khó phát hiện. Khi hít phải, khí CO sẽ nhanh chóng ngấm vào máu và “cướp” mất oxy trong máu, làm nạn nhân đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, yếu sức, buồn nôn, đau ngực và lú lẫn. Hít phải lượng lớn khí CO có thể khiến nạn nhân bất tỉnh và tử vong nhanh chóng, đặc biệt là ở phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, người già mắc bệnh tim, phổi mãn tính.

40% số người bị ngạt khí CO sẽ gặp các di chứng như giảm trí nhớ, giảm tập trung, cơ mặt liệt, vận động bất thường, đi đứng khó khăn, tay chân cứng và run, liệt nửa người…

Đã có rất nhiều sự việc đau lòng xảy ra do sưởi ấm bằng than củi, than tổ ong… Do đó, các chuyên gia khuyến cáo trong điều kiện thời tiết rét lạnh, người dân tuyệt đối không được sưởi than củi và đóng kín cửa trong nhà, không dùng than củi để sưởi ấm lúc tắm vì có thể gây nguy hiểm.

Bảo vệ sức khỏe khi trời lạnh

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, không khí lạnh sẽ tiếp tục tăng cường và gây rét đậm, rét hại. Điều này có thể gây ảnh hưởng lớn tới sức khỏe của người dân, đặc biệt là người cao tuổi, trẻ em và người bệnh.

Trung tâm Y tế Huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) khuyến cáo:

- Đối với trẻ em, các bậc cha mẹ cần mặc ấm cho trẻ, chú ý giữ ấm cổ ngực, giữ vệ sinh cho trẻ, đặc biệt khi tắm cho trẻ phải tránh gió lùa. Ngoài ra, cha mẹ cũng cần thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý, đeo khẩu trang cho trẻ khi đi học hoặc trước khi ra ngoài đường.

Thời tiết lạnh trẻ em dễ mắc một số bệnh như: viêm phổi, viêm phế quản, viêm họng, sốt vi-rút, tiêu chảy… Khi trẻ mắc bệnh, cha mẹ nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để khám chữa bệnh kịp thời, tránh để bệnh trở nặng, gây ra các biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ.

- Ðối với người cao tuổi: Ngoài việc giữ ấm cơ thể, người thân cần quan tâm chế độ ăn uống, đảm bảo đủ dinh dưỡng cho người cao tuổi, từ đó giúp họ tăng sức đề kháng để chống đỡ với bệnh tật. Người cao tuổi cũng cần chú ý đến sinh hoạt, không nên tập thể dục ngoài trời vào sáng sớm, khi trời còn nhiều sương và gió mạnh vì dễ làm co mạch, dẫn đến tăng huyết áp, gây tai biến mạch máu não.

- Người dân cảnh giác đề phòng các tai nạn có thể xảy ra như: ngộ độc khí do sưởi ấm bằng than tổ ong trong nhà kín, bỏng lửa, bỏng do lò sưởi, tử vong ở trẻ em do chở bằng xe máy đi ngoài trời rét, trẻ bị ngạt thở do mặc quá nhiều quần áo ấm…