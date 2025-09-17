Phụ nữ tiền mãn kinh và sự thay đổi kinh nguyệt: 3 sai lầm phổ biến cần tránh

Thay đổi kinh nguyệt ở tuổi 40+

Ở giai đoạn tiền mãn kinh, buồng trứng dần suy giảm hoạt động, dẫn tới sự rối loạn hormone estrogen và progesterone. Hệ quả là chu kỳ kinh nguyệt trở nên thất thường: lúc sớm, lúc muộn, có khi mất vài tháng rồi lại xuất hiện trở lại.

Theo BS Bình, công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, giai đoạn tiền mãn kinh có thể kéo dài từ 4 đến 5 năm trước khi chu kỳ kinh nguyệt dừng hẳn. Trong thời gian này, sự suy giảm hoạt động của buồng trứng khiến nội tiết tố biến động thất thường, dẫn tới kinh nguyệt lúc dày, lúc thưa, có tháng mất hoàn toàn rồi lại xuất hiện trở lại. Đây là hiện tượng sinh lý bình thường, nhưng cũng có thể che lấp các bệnh lý phụ khoa nghiêm trọng nếu phụ nữ không cảnh giác.

3 sai lầm phổ biến chị em cần lưu ý

Nhầm tưởng mất kinh vài tháng là đã mãn kinh

Nhiều phụ nữ nghĩ rằng khi không thấy kinh trong vài tháng thì đã bước vào giai đoạn mãn kinh. Tuy nhiên, về mặt y khoa, chỉ khi mất kinh liên tục 12 tháng trở lên mới được xác định là mãn kinh thực sự. Trong thời gian tiền mãn kinh, buồng trứng vẫn có thể rụng trứng bất thường, vừa khiến kinh nguyệt xuất hiện trở lại, vừa tiềm ẩn khả năng mang thai ngoài ý muốn.

Bỏ qua dấu hiệu ra máu bất thường

Không ít phụ nữ coi việc rong kinh, chảy máu giữa chu kỳ hay ra máu sau quan hệ là biểu hiện "nội tiết rối loạn" thông thường. Thực tế, đây có thể là triệu chứng của u xơ tử cung, polyp nội mạc tử cung, thậm chí ung thư nội mạc tử cung. Bỏ qua những cảnh báo này đồng nghĩa với việc đánh mất cơ hội phát hiện sớm bệnh lý nguy hiểm, khiến việc điều trị trở nên khó khăn hơn.

Tự ý sử dụng nội tiết hoặc thảo dược truyền miệng

Một số chị em tìm đến thuốc nội tiết hay sản phẩm "tự nhiên" không rõ nguồn gốc với mong muốn điều hòa chu kỳ. Nhưng theo BS Bình, việc dùng nội tiết tùy tiện có thể gây mất cân bằng hormone, làm nặng thêm triệu chứng, thậm chí làm tăng nguy cơ huyết khối, ung thư vú hoặc bệnh tim mạch. Nội tiết tố là thuốc đặc trị, cần được kê đơn và theo dõi sát bởi bác sĩ chuyên khoa.

Ths.Bs Nguyễn Vũ Bình - Khoảnh khắc trong công việc hằng ngày

Chủ động chăm sóc để bước qua tuổi mãn kinh an toàn

BS Bình khuyến nghị phụ nữ sau 40 tuổi nên duy trì chế độ dinh dưỡng lành mạnh, tăng cường vận động, kiểm soát cân nặng và đặc biệt là khám phụ khoa định kỳ để tầm soát sớm bệnh lý. "Tiền mãn kinh là giai đoạn bình thường của cơ thể người phụ nữ, nhưng không có nghĩa là chúng ta buông xuôi," – BS Bình nhấn mạnh – "sự chủ động trong chăm sóc sức khỏe chính là cách để bước qua tuổi mãn kinh một cách an toàn, khỏe mạnh và trọn vẹn."