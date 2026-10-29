Phụ nữ muốn trẻ lâu hãy bồi bổ khí huyết: 4 món nên ăn thường xuyên, mỗi tuần 2 lần để khuôn mặt trẻ trung hơn

Khí huyết là thứ không nhìn thấy, cũng chẳng sờ được. Nhưng khi cơ thể được cho là thiếu hụt khí huyết, da mặt có thể trông vàng vọt, tóc rụng nhiều, chỉ leo hai tầng cầu thang đã thở hổn hển, khiến người ta trông già hơn tuổi thật vài năm.

Đừng đợi đến khi cơ thể có vấn đề mới nghĩ đến chuyện bồi bổ. Ngay từ những bữa ăn hằng ngày, chỉ cần chú ý hơn một chút đã là điều thiết thực. Dưới đây là 4 món có thể luân phiên ăn, mỗi tuần khoảng hai lần. Theo tác giả, khi khí huyết dồi dào, vẻ ngoài cũng sẽ tươi tắn, trẻ trung hơn.

1. Canh chim bồ câu hầm

Nguyên liệu: 1 con chim bồ câu, một nắm nhỏ đảng sâm, 5–6 lát hoàng kỳ, 4–5 quả táo đỏ, khoảng 10 quả kỷ tử, 3 lát gừng và một lượng muối vừa đủ.

Nhờ người bán làm sạch chim bồ câu rồi chặt thành miếng. Cho thịt vào nồi nước lạnh, đun sôi để chần sơ, hớt bỏ bọt và vớt ra rửa sạch. Táo đỏ bỏ hạt để giảm vị nóng theo quan niệm của y học cổ truyền. Đảng sâm và hoàng kỳ có thể mua tại hiệu thuốc Đông y, mỗi loại chỉ cần lấy một nắm nhỏ, không nên dùng quá nhiều.

Cho thịt chim bồ câu, đảng sâm, hoàng kỳ, táo đỏ và gừng vào nồi đất, thêm lượng nước vừa đủ. Đun sôi rồi hạ nhỏ lửa, hầm khoảng 1 tiếng rưỡi. Trước khi tắt bếp 5 phút, cho kỷ tử vào, cuối cùng mới nêm muối.

Món canh có vị ngọt thanh, không ngấy. Theo cách lý giải của bài viết, thịt chim bồ câu giúp bổ khí, còn đảng sâm và hoàng kỳ hỗ trợ bồi bổ cơ thể. Những người cảm thấy mệt mỏi, giọng nói yếu, thường xuyên đổ mồ hôi ngay cả khi không vận động nhiều được tác giả gợi ý dùng món này. Tần suất được đề xuất là mỗi tuần một lần, không nên ăn quá nhiều.

2. Canh ngũ hồng

Nguyên liệu: 2 nắm đậu đỏ, 1 nắm nhỏ lạc còn lớp vỏ lụa màu đỏ, 5–6 quả táo đỏ, khoảng 10 quả kỷ tử và 2 miếng đường đỏ.

Ngâm đậu đỏ và lạc trong khoảng 2-3 tiếng trước khi nấu. Khi nguyên liệu đã ngấm nước, thời gian nấu sẽ ngắn hơn. Táo đỏ bỏ hạt rồi xé thành miếng nhỏ.

Cho đậu đỏ, lạc và táo đỏ vào nồi nước, đun sôi rồi hạ nhỏ lửa, nấu khoảng 40 phút cho đến khi đậu đỏ nở bung, lạc mềm nhừ.

Tiếp đó, thêm kỷ tử và đường đỏ, nấu thêm 5 phút rồi tắt bếp. Món canh có màu đỏ bắt mắt, vị ngọt dịu. Bài viết gợi ý có thể dùng món này vào những ngày trước hoặc trong kỳ kinh nguyệt.

Theo quan niệm được tác giả đề cập, đậu đỏ giúp dưỡng tâm, lớp vỏ đỏ của lạc có tác dụng bổ huyết, còn táo đỏ và kỷ tử là những nguyên liệu hỗ trợ bồi bổ. Người có biểu hiện được cho là thiếu khí huyết, sắc mặt nhợt nhạt có thể ăn khoảng hai lần mỗi tuần để cải thiện sắc diện dần dần.

3. Canh xương heo hầm táo đỏ và hoàng kỳ

Nguyên liệu: 500 g xương heo, 5-6 quả táo đỏ, 5-6 lát hoàng kỳ, một lát đương quy (có thể bỏ qua), 3 lát gừng và một lượng muối vừa đủ.

Nhờ người bán chặt xương heo thành miếng vừa ăn. Cho xương vào nồi nước lạnh, đun sôi để chần sơ, hớt bỏ bọt rồi vớt ra rửa sạch. Táo đỏ bỏ hạt. Không nên cho quá nhiều hoàng kỳ vì có thể khiến mùi vị của món canh trở nên quá nồng.

Cho xương heo, hoàng kỳ và gừng vào nồi đất, thêm lượng nước vừa đủ. Đun sôi rồi hạ nhỏ lửa, hầm khoảng 1 tiếng. Sau đó, cho táo đỏ vào và tiếp tục hầm thêm 20 phút. Cuối cùng, nêm muối vừa ăn.

Theo tác giả, đây là món canh có tính ấm theo quan niệm Đông y, thích hợp với người thường xuyên bị lạnh tay chân hoặc có cảm giác hoa mắt, tối sầm mắt khi đứng dậy sau khi ngồi xổm.

Bài viết cũng lưu ý nên tạm ngừng ăn món này trong vài ngày nếu đang có biểu hiện nóng trong hoặc đau răng, thay vì cố ăn bằng được.

4. Chè táo, trứng và long nhãn

Nguyên liệu: 1 quả táo, 1 quả trứng, khoảng 10 quả long nhãn khô, 3-4 quả táo đỏ, khoảng 10 quả kỷ tử và một lượng đường phèn tùy khẩu vị.

Dùng muối chà nhẹ lên vỏ táo để làm sạch, sau đó cắt táo thành miếng nhỏ, bỏ hạt nhưng giữ nguyên vỏ. Long nhãn khô bóc vỏ, táo đỏ bỏ hạt rồi xé nhỏ.

Cho táo, long nhãn và táo đỏ vào nồi nước, đun sôi rồi hạ nhỏ lửa, nấu khoảng 15 phút.

Đập trứng ra bát, đánh tan rồi từ từ rót thành dòng tròn vào nồi để tạo thành những sợi trứng mềm. Không khuấy quá mạnh để trứng giữ được hình dạng. Trước khi tắt bếp, thêm kỷ tử và hai viên đường phèn.

Món chè có vị ngọt dịu, dễ ăn, có thể dùng vào bữa sáng hoặc bữa phụ buổi chiều. Theo tác giả, món này phù hợp với những người ngủ không ngon giấc hoặc thường cảm thấy bồn chồn, bất an trong lòng.

Ăn luân phiên 4 món, không nên ngày nào cũng cố bồi bổ

4 món trên có thể được luân phiên trong thực đơn, với tần suất khoảng hai lần mỗi tuần, thay vì ngày nào cũng ăn thật nhiều để bồi bổ.

Canh chim bồ câu và canh xương heo được xếp vào nhóm món có tính ấm, trong khi canh ngũ hồng và chè táo, trứng, long nhãn được cho là ôn hòa hơn. Khuyên nên kết hợp các món để hạn chế tình trạng nóng trong theo quan niệm Đông y.

Cơ thể không thể suy yếu chỉ trong một ngày, vì vậy cũng không thể trông chờ một bát canh là đủ để bù đắp tất cả. Duy trì chế độ ăn uống hợp lý với những nguyên liệu quen thuộc trong gia đình, theo tác giả, là cách thiết thực hơn so với việc bỏ nhiều tiền mua các sản phẩm bồi bổ đắt đỏ.

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: Sohu)