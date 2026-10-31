Phụ nữ không dưỡng gan, mặt dễ nổi mụn và sạm nám: Uống những loại nước này mỗi tuần 3 lần để gan khỏe mạnh, chậm lão hóa

Phụ nữ ngoài 30 rất nên uống!

Dưới khu nhà tôi có một người phụ nữ ngoài 30 tuổi. Hai năm trước, chị vẫn là người rất hay cười. Nhưng gần đây, mỗi lần gặp nhau, vừa chào hỏi, chị đã cúi mắt xuống, than thở rằng dạo này thức khuya nhiều nên sắc mặt ngày càng kém.

Nhìn kỹ khuôn mặt chị, có thể thấy da không chỉ xỉn màu, hơi ngả vàng mà vùng dưới mắt còn thâm, trên mặt cũng bắt đầu xuất hiện vài đốm nám. Chị từng thử đủ cách chăm sóc da, mua liền mấy bộ mỹ phẩm, thay đổi sữa rửa mặt liên tục, cách ngày lại đắp mặt nạ. Thế nhưng làn da vẫn cứ xám xịt, thiếu sức sống, chẳng khác nào bầu trời trước cơn mưa, mãi không thể tươi sáng lên.

Sau đó, chị nói một câu rất đáng chú ý: "Tôi đâu phải không chăm sóc bản thân, chỉ là gần đây thường xuyên tức giận, ăn uống cũng nhiều dầu mỡ, đêm nào cũng hơn 1 giờ sáng mới bỏ điện thoại xuống".

Nghĩ kỹ mới thấy, chuyện chăm sóc gan không phải điều gì xa vời. Theo quan niệm y học cổ truyền, gan chủ về sơ tiết, điều hòa khí huyết. Khi chức năng này mất cân bằng, cơ thể có thể xuất hiện nhiều biểu hiện khác nhau. Tuy nhiên, không thể chỉ dựa vào tình trạng da xỉn màu, nám hay quầng thâm để kết luận gan đang gặp vấn đề.

Tôi bắt đầu áp dụng cách chăm sóc sức khỏe từ bên trong cho gia đình, thỉnh thoảng cũng nhắc vợ và hai con chú ý hơn đến chuyện ăn uống, sinh hoạt. Không phải bảo mọi người bỏ chăm sóc da, mà là nên quan tâm cả sức khỏe bên trong, thay vì chỉ tập trung vào mỹ phẩm bên ngoài. Bởi điều chị em mong muốn không đơn thuần là đổi một bộ mỹ phẩm mới, mà là có được vẻ ngoài tươi tắn, làn da sáng khỏe và thần sắc rạng rỡ.

Dưới đây là 4 loại trà có nguyên liệu dễ tìm, chi phí không cao, phù hợp để tự làm tại nhà. Quan trọng là mỗi loại có cách pha chế và hương vị riêng.

Trước tiên, cần nói rõ rằng việc dưỡng gan không thể có kết quả chỉ sau một, hai ngày. Gan cần hoạt động liên tục để thực hiện các chức năng chuyển hóa và xử lý chất thải của cơ thể. Bài viết cho rằng thức khuya, thường xuyên tức giận và ăn nhiều đồ dầu mỡ có thể làm tăng gánh nặng cho gan, ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài. Vì vậy, 4 loại trà dưới đây được giới thiệu xoay quanh những mục đích như điều hòa khí, thanh nhiệt, bồi bổ và hỗ trợ tiêu hóa.

1. Trà hoa hồng và dâu tằm

Loại trà đầu tiên là sự kết hợp giữa hoa hồng và dâu tằm khô, được giới thiệu với công dụng dưỡng gan, hỗ trợ cải thiện sắc da và làm mờ các đốm nám.

Nguyên liệu:

- 6 bông hoa hồng khô.

- 10g dâu tằm khô.

- 500ml nước lọc.

- Một chút đường phèn.

Bài viết gợi ý uống loại trà này khoảng 3 lần mỗi tuần. Tần suất này nhằm duy trì thói quen đều đặn, thay vì uống liên tục với suy nghĩ càng uống nhiều thì càng tốt cho gan.

Cách làm:

Đầu tiên, dùng nước ấm tráng nhanh hoa hồng và dâu tằm để loại bỏ bụi bẩn, sau đó để ráo. Cho tất cả nguyên liệu vào ấm dưỡng sinh, thêm nước rồi đun sôi trên lửa lớn. Khi nước sôi, hạ nhỏ lửa và tiếp tục đun khoảng 10 phút.

Nếu thích vị ngọt dịu hơn, có thể thêm một chút đường phèn. Lọc lấy nước trà để uống khi còn ấm. Phần bã trà cũng có thể tiếp tục dùng để hãm thêm nước.

Theo cách lý giải của y học cổ truyền, hoa hồng có tác dụng hành khí, còn dâu tằm được sử dụng với mục đích dưỡng gan huyết. Hai nguyên liệu kết hợp được cho là phù hợp với những người thường xuyên căng thẳng, thức khuya, có sắc mặt kém tươi tắn hoặc xuất hiện nám.

Tôi cũng từng thử làm loại trà này ở nhà. Vợ tôi nhận xét trà không có mùi vị quá nồng, mà là sự hòa quyện giữa hương hoa và vị trái cây.

Điều tôi quan tâm nhất không phải hương vị mà là sắc mặt của vợ. Đúng thời điểm ấy, công việc của cô ấy khá bận rộn, thường xuyên ngủ muộn. Cứ cách vài ngày, quầng thâm dưới mắt lại rõ hơn. Sau khi duy trì uống trà khoảng 3-4 lần, quầng thâm không biến mất hoàn toàn nhưng dường như không còn đậm lên rõ rệt mỗi khi thức khuya như trước. Màu da nhìn cũng đều hơn một chút.

2. Trà hoa cúc, hạt muồng và kỷ tử

Loại trà thứ hai kết hợp hoa cúc, hạt muồng và kỷ tử, được giới thiệu với mục đích thanh nhiệt, hỗ trợ chăm sóc gan.

Nguyên liệu:

- 5g hoa cúc.

- 8g hạt muồng (quyết minh tử).

- 10g kỷ tử.

- 550ml nước lọc.

Loại trà này được gợi ý cho những người thường xuyên thức khuya, sử dụng mắt quá nhiều. Không chỉ có biểu hiện da xỉn màu, họ còn có thể cảm thấy vùng da quanh mắt tối, thiếu sức sống.

Cách làm:

Rửa sạch tất cả nguyên liệu rồi cho trực tiếp vào cốc hoặc bình pha trà. Rót nước sôi vào, đậy nắp và ủ khoảng 15 phút để các nguyên liệu tiết ra hương vị.

Có thể thêm nước nóng để uống tiếp. Khi trà đã nhạt, nên thay nguyên liệu mới.

Một chi tiết cần lưu ý là không nên ủ trà quá nhanh. Theo bài viết, hạt muồng cần có thời gian để các thành phần hòa tan vào nước, vì vậy thời gian ủ khoảng 15 phút sẽ phù hợp hơn.

Tôi cũng từng giới thiệu loại trà này cho bố mình. Người lớn tuổi thường thích dùng điện thoại đọc tin tức, đôi khi còn thức khá khuya. Sáng hôm sau, họ có thể cảm thấy vùng quanh mắt nặng nề, mệt mỏi.

Theo quan niệm y học cổ truyền, hoa cúc có tính thanh mát, hạt muồng thường được dùng trong các bài trà thanh nhiệt, còn kỷ tử có tác dụng dưỡng bổ.

Không nên kỳ vọng uống trà xong sẽ lập tức trẻ ra vài tuổi. Nhưng việc duy trì thói quen nghỉ ngơi hợp lý, kết hợp chế độ sinh hoạt lành mạnh có thể giúp cải thiện cảm giác mệt mỏi. Với những người thường xuyên nhìn màn hình điện thoại, máy tính, đây cũng là một thức uống dễ thực hiện.

3. Trà vỏ quýt, táo đỏ và long nhãn

Loại trà thứ ba có thành phần gồm vỏ quýt khô, táo đỏ và long nhãn, được giới thiệu với mục đích dưỡng gan, bổ huyết.

Nguyên liệu:

- 3g vỏ quýt khô.

- 4 quả táo đỏ.

- 5 quả long nhãn.

- 500ml nước lọc.

Loại trà này được gợi ý cho những người có sắc mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống, được lý giải theo quan niệm y học cổ truyền là có thể liên quan đến tình trạng gan huyết không đủ.

Đôi khi, làn da không hẳn ngả vàng hay có nhiều nám, nhưng tổng thể khuôn mặt vẫn trông mệt mỏi, nhợt nhạt, thiếu sức sống, giống như bóng đèn chưa được vặn sáng hết công suất.

Cách làm:

Táo đỏ bỏ hạt, long nhãn bóc vỏ, vỏ quýt rửa sạch rồi ngâm cho mềm.

Cho tất cả nguyên liệu vào ấm, thêm nước và đun sôi trên lửa lớn. Sau đó hạ nhỏ lửa, tiếp tục đun khoảng 12 phút để các nguyên liệu tiết ra hương vị và dưỡng chất. Đợi trà nguội bớt rồi thưởng thức. Trà có vị ngọt dịu, thơm và dễ uống.

Táo đỏ và long nhãn vốn là những nguyên liệu quen thuộc trong nhiều gia đình. Theo cách lý giải của bài viết, hai loại thực phẩm này được sử dụng với mục đích bồi bổ, trong khi vỏ quýt có tác dụng điều hòa khí, giúp khí huyết lưu thông.

Nếu chỉ chú trọng bồi bổ mà không quan tâm đến việc điều hòa khí theo quan niệm y học cổ truyền, cơ thể có thể rơi vào tình trạng càng bồi bổ càng cảm thấy đầy trệ, khó chịu. Vì vậy, việc thêm vỏ quýt được cho là giúp cân bằng công thức, thay vì chỉ đơn thuần bổ sung vị ngọt và năng lượng.

Gia đình tôi cũng có trải nghiệm tương tự. Vào mùa đông, vợ tôi thường có sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt không còn vẻ tươi tỉnh như trước. Cô ấy nói tay chân hơi lạnh, chất lượng giấc ngủ cũng không tốt.

Sau khi uống loại trà này, cô ấy cảm thấy sắc mặt hồng hào hơn, tinh thần cũng ổn định hơn. Cô ấy còn ăn cả táo đỏ và long nhãn sau khi uống trà. Tôi cũng nghĩ không nên chỉ uống phần nước rồi bỏ hết nguyên liệu, bởi chúng vốn là thành phần chính của công thức.

4. Trà hoa nhài và sơn tra

Loại trà thứ tư là sự kết hợp giữa hoa nhài và sơn tra khô, được giới thiệu với mục đích hỗ trợ quá trình chuyển hóa.

Tình trạng khí gan uất trệ, chuyển hóa chậm có thể khiến da xuất hiện nếp nhăn nhỏ, kém săn chắc. Công thức này được gợi ý cho những người thường xuyên ăn đồ nhiều dầu mỡ, có cảm giác nặng nề, kém thoải mái.

Nguyên liệu:

- 5g hoa nhài.

- 8g sơn tra khô.

- 500ml nước lọc.

- Một chút mật ong.

Khác với ba loại trà trước, công thức này được giới thiệu theo hướng hỗ trợ tiêu hóa và chuyển hóa, phù hợp với người thường xuyên ăn uống nhiều dầu mỡ.

Cách làm:

Rửa sạch hoa nhài và sơn tra, loại bỏ các tạp chất. Cho nguyên liệu vào cốc, rót nước sôi rồi đậy nắp ủ khoảng 15 phút.

Khi trà nguội bớt, thêm một lượng nhỏ mật ong để điều chỉnh hương vị.

Lưu ý: Hãy ngủ sớm hơn một chút, ăn ít dầu mỡ hơn, duy trì chế độ ăn uống cân bằng và dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý. Một tách trà thơm có thể là niềm vui nhỏ trong ngày, nhưng sức khỏe lâu dài vẫn đến từ những thói quen tốt mà chúng ta kiên trì mỗi ngày.

(Nguồn: Sohu)