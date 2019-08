Phụ huynh Mỹ mua đồ công nghệ nào để bảo vệ, theo dõi hiểm nguy bất chợt đến với con cái mình?

Thiết bị theo dõi vị trí

Các thiết bị định vị GPS có thể đeo tay hoặc treo vào cặp của trẻ.

Ngày nay, các thiết bị giúp định vị trẻ em là một trong các mặt hàng bán chạy, được nhiều bậc phụ huynh tin tưởng. Nó giúp cho mọi người có thể đảm bảo rằng vẫn có thể biết chính xác vị trí của những đứa trẻ tò mò, thích chạy nhạy khi chúng đang ở trường hay trong siêu thị.



Các thiết bị này có thể được thiết kế dưới dạng thiết bị treo trên cặp hoặc vòng đeo ở mắt cá chân hoặc cổ tay của trẻ em. Chúng sẽ có một nút lớn để trẻ có thể bấm ngay vào đó khi gặp tình huống khẩn cấp để báo cho cha mẹ mình. Một số thiết bị hiện đại có khả năng như một chiếc điện thoại thu nhỏ, cho phép bố mẹ và trẻ có thể giao tiếp từ xa. Phía phụ huynh cũng sẽ có một thiết bị tương tự, hoặc ứng dụng kết nối cài đặt trên smartphone.

Với trẻ nhỏ, trong trường hợp không tìm thấy con, phụ huynh chỉ cần nhấn nút và các thiết bị trên người trẻ sẽ phát ra âm thanh cảnh báo lớn để giúp nhanh chóng tìm thấy chúng. Với trẻ em lớn tuổi hơn, hai phía có thể nói chuyện qua thiết bị để trao đổi tình hình.

Ba lô chống đạn

Trẻ có thể sử dụng ba lô chống đạn cho các vụ tấn công bạo lực bằng dao hoặc súng.

Kể từ vụ thảm sát tại một trường học ở Florida năm 2018, nhiều cha mẹ Mỹ đã tìm mua ba lô chống đạn cho con cái mình, nhằm tránh rủi ro nếu có một vụ tấn công bạo lực xảy ra trong tương lai. Cũng từ sự kiện này, nhiều công ty bán ba lô chống đạn đã phất lên như diều gặp gió.

Các loại ba lô chống đạn có mức giá từ 199 USD đến 490 USD, tùy vào thiết kế và kích cỡ. Chúng có trọng lượng nặng hơn bình thường, vào khoảng 2 kg bởi bên trong có các tấm chống đạn hoặc được lót bằng Kevlar, loại sợi được sử dụng trong chế tạo áo chống đạn của lực lượng hành pháp. Các nhà sản xuất cho biết nó có thể chống được nhiều loại đạn khác nhau, từ cỡ đạn đầu tròn .357 và .44 Magnum cho tới đạn 9 mm, đạn nhọn đầu lõm .45 và nhiều loại khác. Tất nhiên trong các trường hợp tấn công bạo lực khác, chiếc ba lô này cũng có thể giúp trẻ phần nào kháng cự lại các loại vũ khí sắc nhọn khác như dao.



Thiết bị thiết lập vùng an toàn

Một thiết bị định vị và xây dựng vùng an toàn cho trẻ.

Đây là dạng thiết bị giám sát, được đeo trên tay trẻ để tạo ra một vùng an toàn ảo tại nhà hoặc trong khu vực trường học. Tiện ích này cho phép các phụ huynh theo dõi nơi con mình đang ở và xây dựng một phạm vi an toàn bao quanh chúng. Nếu con bạn rời khỏi bất kỳ khu vực an toàn nào mà không có sự cho phép, cha mẹ sẽ nhận được thông báo ngay lập tức.

Thiết bị theo dõi nhịp thở, nhịp tim

Với một số trẻ em có sức khỏe yếu hoặc bệnh đặc thù về tim hay đường hô hấp, nhiều bậc cha mẹ có thể trang bị cho chúng các thiết bị đeo tay hoặc gắn trên cơ thể. Chúng sẽ theo dõi tình trạng nhịp tim, hơi thở và báo động cho phụ huynh khi có bất kỳ tình huống khẩn cấp nào xảy ra. Một số smartwatch hiện nay đã được trang bị các chức năng này như Apple Watch, tuy nhiên vẫn nên sử dụng các thiết bị chuyên dụng được thiết kế phù hợp với trẻ em thì tốt hơn. Tuy nhiên hiện nay phần lớn các sản phẩm này chủ yếu được thiết kế dành cho trẻ sơ sinh.

Camera giám sát

Không còn quá xa lạ, việc cha mẹ đi làm những vẫn có thể theo dõi hoạt động của con cái mình ở trường hay nhà trẻ đã trở thành chuyện phổ biến. Tuy nhiên, các công ty công nghệ vẫn không ngừng cải tiến các tính năng giám sát bằng video này.

Một số thiết bị có khả năng ghi hình với độ phân giải cao, kết hợp tương tác âm thanh hai chiều. Một số hệ thống có khả năng chia sẻ và cảnh báo bằng AI nếu phát hiện các tình huống, hiện tượng lạ phát sinh. Các bậc phụ huynh sẽ luôn được cảnh báo kịp thời trong bất kỳ tình huống nào xảy ra. Tuy nhiên, điểm hạn chế của chúng là chỉ có thể gắn cố định ở một vài vị trí và không linh hoạt khi cần di chuyển.

Thiết bị chặn cửa



Tương tự như ba lô chống đạn, các thiết bị chặn cửa này đang được nhiều bậc phụ huynh mua sắm để trang bị cho gia đình, hoặc lớp học của con em. Chúng có thiết kế đơn giản nhưng có thể khóa cứng một cánh cửa, trong trường hợp có người muốn đột nhập hoặc tấn công từ bên ngoài, giúp đảm bảo an toàn cho toàn bộ học sinh trong lớp.



Thiết bị báo động bể bơi



Với các gia đình có bể bơi cá nhân, hoặc gần khu vực có ao hồ, các thiết bị báo động này mang tính thiết yếu nhất định. Người dùng sẽ nhận được thông báo ngay lập tức khi có thứ gì đó, hoặc ai đó bất ngờ bị rơi xuống nước trong khu vực gần nơi đặt thiết bị. Chúng có thể lắp đặt đơn giản và bật tắt theo nhu cầu sử dụng.



Với công nghệ hiện đại, nó liên tục theo dõi trạng thái của bể bơi và được thiết kế để phát hiện những xáo trộn và thay đổi đột ngột xảy ra khi có thứ gì đó có kích thước đáng kể rơi vào. Sản phẩm này được ưa chuộng bởi những gia đình có thú cưng nhỏ hoặc trẻ em chưa biết bơi.

