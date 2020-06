Phòng ngừa sốt xuất huyết trong mùa mưa

Remos – chuyên gia về muỗi sẽ bảo vệ bạn và gia đình khỏi những vết đốt do muỗi và côn trùng gây ra. Là sản phẩm tiện lợi để mang đi khắp mọi nơi, vừa ngăn ngừa sốt xuất huyết cho chính bản thân và cộng đồng. Remos chứa 15% Diethyltoluamide được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công nhận an toàn và hiệu quả xua muỗi suốt 10 giờ. Đồng thời, thành phần có chứa vitamin E và tinh chất Aloe Vera sẽ giúp giữ ẩm và dưỡng da.

- Dạng phun sương với 02 hương: Sả Chanh và Lavender

- Dạng kem với 03 hương: Cam, Sả Chanh và Lavender

Hướng dẫn sử dụng: Dùng cho người lớn và trẻ em trên 4 tuổi

-Với dạng phun sương: Để cách bề mặt da 10-15cm, phun một lượng thích hợp lên da rồi thoa đều.

-Đối với vùng mặt hay cổ, phun dung dịch ra lòng bàn tay, rồi thoa lên da.

-Với dạng kem: Lấy một lượng kem thích hợp ra lòng bàn tay rồi thoa đều lên vùng da hở như cổ, mặt, tay chân.

Tìm hiểu thêm thông tin về sản phẩm chống muỗi Remos.

Ở đâu có Remos, ở đó không lo về muỗi!

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng sản phẩm trước khi dùng.

Sản phẩm được sản xuất bởi Rohto-Mentholatum. Địa chỉ: 16 VSIP đường số 5 Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, P. Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương.