Phổi có bệnh, khi ngủ sẽ xuất hiện 5 dấu hiệu bất thường: Kiểm tra ngay!

Khi phổi gặp vấn đề, cơ thể có thể phát ra những tín hiệu bất thường ngay trong lúc ngủ. Đặc biệt, đừng bỏ qua 5 dấu hiệu dưới đây.

Phổi nằm trong lồng ngực, giống như một chiếc ô lớn che phủ các cơ quan nội tạng. Trong Hoàng Đế Nội Kinh (tài liệu y học cổ của Trung Quốc), phổi còn được ví như “Tể tướng” – một vị trí cao quý và quan trọng.

Tuy nhiên, phổi cũng là cơ quan khá nhạy cảm, dễ mắc bệnh và chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài. Do có mối liên hệ trực tiếp với mũi và miệng, vi khuẩn, bụi bẩn cùng các tác nhân khác có thể dễ dàng xâm nhập vào phổi qua đường hô hấp. Vì vậy, chúng ta cần chú ý bảo vệ cơ quan này trong sinh hoạt hằng ngày.

Khi phổi gặp vấn đề, cơ thể có thể xuất hiện một số biểu hiện bất thường trong lúc ngủ. Nếu gặp 5 tình trạng dưới đây, bạn nên chú ý.

Ho nhiều hơn vào ban đêm

Các bệnh về phổi thường gây ho. Khi ngủ, sự thay đổi tư thế có thể khiến đường hô hấp bị kích thích nhiều hơn, làm cơn ho trở nên nghiêm trọng. Ho có thể là ho khan hoặc đi kèm đờm.

Người mắc viêm phế quản mạn tính hoặc nhiễm trùng phổi có thể khó ngủ vào ban đêm do ho nhiều và tăng tiết đờm. Các triệu chứng đôi khi nặng hơn khi nằm ngửa.

Các bệnh về phổi thường gây ho.

Khó thở

Khi chức năng phổi suy giảm, quá trình trao đổi khí có thể bị ảnh hưởng, dẫn đến khó thở. Trong lúc ngủ, tình trạng này có thể biểu hiện rõ hơn. Người bệnh có thể cảm thấy thở gấp, hụt hơi, thậm chí phải há miệng để thở hoặc kê gối cao hơn mới thấy dễ chịu đôi chút.

Ở trường hợp nghiêm trọng, người bệnh có thể phải ngồi thẳng mới giảm được triệu chứng. Trong y học, hiện tượng này được gọi là khó thở khi nằm, phải ngồi dậy để thở (orthopnea).

Tức ngực và đau ngực

Khi chức năng phổi bị suy giảm, tình trạng thiếu oxy có thể khiến người bệnh cảm thấy tức ngực. Nếu đi kèm các rối loạn thông khí do nhiều nguyên nhân khác nhau, chẳng hạn như hen phế quản hoặc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), mức độ tức ngực cũng có thể khác nhau.

Bệnh phổi còn có thể gây đau ngực, đặc biệt khi nằm nghiêng. Cơn đau này có thể liên quan đến một số bệnh lý như bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính hoặc xơ phổi.

Đổ mồ hôi nhiều vào ban đêm

Một số bệnh về phổi, chẳng hạn như lao phổi, có thể gây đổ mồ hôi vào ban đêm. Người bệnh có thể ra nhiều mồ hôi khi ngủ, đặc biệt ở vùng ngực và lưng. Mồ hôi thấm ướt quần áo, khiến giấc ngủ trở nên khó chịu.

Thức giấc vào khoảng 3-5 giờ sáng

Theo y học cổ truyền Trung Quốc, khoảng thời gian từ 3-5 giờ sáng có mối liên hệ mật thiết với phổi. Phổi được cho là có vai trò quản lý sự vận hành của khí huyết trong cơ thể.

Nếu thường xuyên tỉnh giấc vào khoảng thời gian này, thậm chí đổ mồ hôi đầm đìa, đó có thể là dấu hiệu chức năng phổi không tốt. Người có phổi không khỏe thường ngủ không sâu, dễ tỉnh giấc chỉ vì những tiếng động nhỏ và chất lượng giấc ngủ cũng kém.

3 cách giúp bảo vệ phổi

Việc chăm sóc phổi không quá phức tạp.

Thứ nhất, uống đủ nước. Uống nhiều nước giúp bổ sung độ ẩm, làm loãng đờm và hỗ trợ chức năng phổi. Bổ sung nước có thể làm tăng thể tích máu, giúp nguồn cung cấp máu đầy đủ hơn và có tác dụng làm ẩm phổi.

Thứ hai, ăn nhiều thực phẩm màu trắng. Theo quan niệm trong y học cổ truyền Trung Quốc, thực phẩm màu trắng đặc biệt có lợi cho phổi. Một số loại được nhắc đến gồm khoai mỡ trắng, lê, củ cải trắng. Đây đều là những thực phẩm được cho là có tác dụng làm ẩm phổi.

Khoai mỡ có tác dụng bổ tỳ, dưỡng vị, thúc đẩy tạo dịch cơ thể, làm ẩm phổi và bổ thận. Lê giúp thanh phế, làm ẩm phổi; tốt nhất nên nấu thành canh lê để uống. Củ cải trắng giúp điều hòa khí, hóa đờm và giảm cảm giác khó chịu ở đường hô hấp.

Thứ ba, vận động vừa phải. Tập luyện có thể tăng cường khả năng co bóp của cơ tim, cải thiện thông khí phổi, khả năng vận chuyển oxy và độ đàn hồi của mạch máu. Vận động còn giúp tăng dung tích phổi, cải thiện chức năng phổi ở người mắc bệnh hô hấp mạn tính.

Mỗi người có thể lựa chọn hình thức tập luyện phù hợp với thể trạng như thái cực quyền, chạy bộ chậm, leo núi, các bài tập thở hoặc đi bộ nhanh. Những hoạt động này có thể giúp tăng dung tích phổi, đặc biệt có ích cho quá trình phục hồi ở người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính hoặc suy giảm chức năng phổi.