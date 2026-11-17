4 dấu hiệu này có thể liên quan đến tổn thương phổi, nhiều người dễ bỏ qua.

Thời gian gần đây, tại các phòng khám Trung Quốc, có khá nhiều người cao tuổi đến kiểm tra nốt phổi hoặc chụp CT theo dõi. Khi được hỏi làm sao để biết phổi có khỏe mạnh hay không, nhiều người thường trả lời ngay: “Dựa vào việc có ho hay không”. Không ho thì nghĩ phổi vẫn bình thường; hơi ho một chút lại cho rằng mình bị cảm lạnh hoặc viêm phế quản mạn tính.

Tuy nhiên, trên thực tế, không ít bệnh nhân khi phát hiện bất thường mới nhớ lại rằng suốt nửa năm trước đó họ hầu như không ho.

Ở giai đoạn đầu, tổn thương trong phổi thường không biểu hiện bằng triệu chứng ho, thậm chí người bệnh có thể hoàn toàn không có triệu chứng. Đây là điều đã được y học nhiều lần nhấn mạnh: phần lớn ung thư phổi giai đoạn sớm không có biểu hiện rõ ràng, theo trang tin tức Trung Quốc (Sohu).

Ho đúng là một trong những triệu chứng phổ biến nhất của ung thư phổi, nhưng thời điểm xuất hiện và mức độ ho phụ thuộc nhiều vào vị trí khối u.

Nếu tổn thương nằm gần khí quản hoặc phế quản, người bệnh có thể sớm xuất hiện ho khan do kích thích. Ngược lại, nếu khối u nằm ở vùng ngoại vi của phổi, gần màng phổi, giai đoạn đầu có thể không gây ho hay ngứa rát. Vì vậy, không ho không có nghĩa là phổi hoàn toàn khỏe mạnh.

Ho đúng là một trong những triệu chứng phổ biến nhất của ung thư phổi, nhưng thời điểm xuất hiện và mức độ ho phụ thuộc nhiều vào vị trí khối u. (Ảnh minh họa)

Một hiểu lầm khác là cứ ho thì cho rằng mình bị cảm lạnh, sau đó tự dùng thuốc giảm ho hoặc thuốc chống viêm. Đáng lưu ý là tình trạng ho khan kéo dài trên 2-3 tuần, không thuyên giảm dù đã dùng thuốc, đặc biệt khi trước đó không ho nhưng đột nhiên xuất hiện cơn ho khác thường, cần được kiểm tra thay vì tự ý dùng thuốc kéo dài.

Đờm lẫn máu, dù chỉ xuất hiện một lần

Đờm có lẫn máu hoặc ho ra máu là một trong những dấu hiệu có giá trị trong chẩn đoán bệnh phổi.

Các mô khối u thường được cung cấp máu khá phong phú. Khi bề mặt khối u bị loét hoặc tổn thương, máu có thể lẫn vào đờm, biểu hiện bằng những vệt máu nhỏ, đốm máu hoặc khiến cả bãi đờm chuyển sang màu đỏ.

Một số người thấy đờm có máu một lần nhưng hôm sau không còn nên chủ quan. Có người lại cho rằng đó chỉ là hiện tượng nóng trong hoặc chảy máu chân răng.

Cần lưu ý, đờm lẫn máu không đồng nghĩa với ung thư phổi. Tình trạng này cũng có thể xuất hiện ở người bị giãn phế quản, lao phổi hoặc viêm nhiễm. Tuy nhiên, dù nguyên nhân là gì, người bệnh vẫn cần được thăm khám, làm xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh để xác định. Nếu tình trạng tái diễn hoặc lượng máu ngày càng nhiều, cần đi khám sớm.

Tức ngực, khó thở, đặc biệt khi vận động

Không ít người cao tuổi cho rằng khó thở là biểu hiện bình thường của tuổi tác hoặc do thể lực suy giảm.

Tuy nhiên, nếu đi bộ trên đường bằng hoặc leo cầu thang cũng dễ hụt hơi hơn trước, thậm chí khi ngồi nghỉ vẫn cảm thấy thiếu không khí, tức ngực, cần chú ý đến sự thay đổi này. Đặc biệt, nếu tình trạng khó thở tăng dần theo thời gian, người bệnh nên đi kiểm tra.

Khối u có thể chèn ép hoặc làm tắc khí quản, phế quản. Nếu tổn thương ảnh hưởng đến màng phổi và gây tràn dịch, khả năng thông khí của phổi cũng có thể bị tác động.

Ở những người hút thuốc lâu năm hoặc mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), tình trạng khó thở thường dễ bị nhầm là bệnh cũ trở nặng. Tuy nhiên, người bệnh vẫn cần chụp kiểm tra để xác định có xuất hiện tổn thương mới hay không.

Khàn tiếng kéo dài, điều trị không khỏi

Khi bị khàn tiếng, nhiều người thường nghĩ đến viêm họng hoặc nóng trong. Thông thường, viêm họng có thể cải thiện sau 1-2 tuần nghỉ ngơi và điều trị triệu chứng.

Tuy nhiên, nếu khàn tiếng kéo dài trên 2-3 tuần, không thuyên giảm sau khi dùng thuốc mà ngày càng nặng hơn, khiến việc nói chuyện trở nên khó khăn, cần nghĩ đến khả năng tổn thương ở phổi đã ảnh hưởng đến dây thần kinh điều khiển dây thanh âm.

Trường hợp này không quá phổ biến tại phòng khám nhưng dễ bị bỏ sót. Người bệnh nên đến chuyên khoa tai mũi họng để kiểm tra dây thanh âm, sau đó thực hiện chẩn đoán hình ảnh vùng ngực nếu cần thiết.

Sụt cân không rõ nguyên nhân, đầu ngón tay phình to hoặc đau khớp

Đây là những biểu hiện có thể xuất hiện ngoài phổi và dễ bị nhầm lẫn với bệnh lý ở các chuyên khoa khác.

Nếu cân nặng giảm rõ rệt trong thời gian ngắn dù không chủ động ăn kiêng hay giảm cân, trong khi khẩu vị vẫn bình thường, người bệnh nên tìm hiểu nguyên nhân.

Một dấu hiệu khác là ngón tay dùi trống: phần đầu ngón tay hoặc ngón chân dần phình to, có hình dạng giống dùi trống, móng tay cong và vồng lên. Một số người còn bị sưng, đau các khớp như khớp gối, khớp cổ chân.

Trong y học, những biểu hiện liên quan đến khối u này được xếp vào nhóm hội chứng cận ung thư. Tổn thương nằm ở phổi nhưng dấu hiệu lại xuất hiện ở các chi. Có người ban đầu đến khám tại khoa cơ xương khớp hoặc thấp khớp, sau nhiều lần kiểm tra mới phát hiện bất thường ở phổi.

Kết

Phổi là cơ quan có thể âm thầm chịu đựng tổn thương trong thời gian dài. Khi các triệu chứng ho trở nên rõ rệt, bệnh có thể đã tiến triển một thời gian. Vì vậy, thay vì chỉ chú ý đến việc có ho hay không, mỗi người nên thực hiện tầm soát khi thuộc nhóm nguy cơ và theo dõi những thay đổi kéo dài của cơ thể.

Các dấu hiệu kể trên không nhất thiết đồng nghĩa với phổi đã có tổn thương. Tuy nhiên, nếu chúng tái diễn, ngày càng nặng hơn hoặc không tìm được nguyên nhân khác để giải thích, người bệnh nên đến bệnh viện kiểm tra.