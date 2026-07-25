Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VCCorp Nguyễn Bích Minh đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch CLB Niềm tin số Thủ đô

Trên cương vị Phó Chủ tịch CLB, bà Nguyễn Bích Minh sẽ cùng Ban Lãnh đạo CLB tham gia định hướng hoạt động của Câu lạc bộ, tăng cường sự phối hợp giữa các thành viên và triển khai các sáng kiến, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, minh bạch và đáng tin cậy.

CLB Niềm tin số Thủ đô: Mô hình kết nối chiến lược kiến tạo “Niềm tin số”

Ngày 24/7/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế VinPalace Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Công an Thành phố Hà Nội chính thức tổ chức "Hội nghị KOL và Lễ ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Thủ đô". Hội nghị có sự tham dự của ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và thành phố; đại diện các đơn vị nghiệp vụ CATP; các chuyên gia, doanh nghiệp truyền thông, cơ quan báo chí, văn nghệ sĩ cùng đông đảo KOL, KOC. Đồng chí Trung tướng, Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc CATP tham dự và chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại đây, CLB Niềm tin số Thủ đô chính thức ra mắt đánh dấu sự ra đời của mô hình kết nối quan trọng giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nền tảng số và cộng đồng những người có sức ảnh hưởng. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm hướng tới mục tiêu chung: xây dựng một môi trường số an toàn, minh bạch và có trách nhiệm trên địa bàn Thủ đô.

Cũng tại hội nghị, Ban Lãnh đạo CLB Niềm tin số Thủ đô đã chính thức kiện toàn nhân sự và ra mắt trước hàng trăm đại biểu cùng thành viên câu lạc bộ. Theo đó, vị trí Chủ tịch Câu lạc bộ do Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội đảm nhiệm, bốn Phó Chủ tịch bao gồm: Đại tá Trần Anh Tuấn - Trưởng Phòng PA05 1 CATP Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Câu lạc bộ và các Phó Chủ tịch: bà Nguyễn Thị Mai Hương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, ông Nguyễn Thành Lợi - Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, bà Nguyễn Bích Minh - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VCCorp.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội cùng các đồng chí lãnh đạo tại nghi thức ra mắt CLB "Niềm tin số Thủ đô"

Bà Nguyễn Bích Minh - Phỏ TGĐ Công ty Cổ phần VCCorp đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch CLB Niềm tin số Thủ đô

Việc quy tụ đại diện lực lượng công an, cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan báo chí, doanh nghiệp công nghệ, truyền thông hàng đầu trong bộ máy lãnh đạo thể hiện rõ định hướng phối hợp đa ngành, phát huy thế mạnh tổng hợp trong hành trình kiến tạo "Niềm tin số". Trên cương vị Phó Chủ tịch CLB, bà Nguyễn Bích Minh sẽ cùng Ban Lãnh đạo CLB hiện thực hóa các định hướng của Câu lạc bộ thông qua việc kết nối các thành viên, thúc đẩy hợp tác và triển khai các sáng kiến vì văn hóa số có trách nhiệm.

Ban Lãnh đạo CLB Niềm tin số Thủ đô đã chính thức kiện toàn nhân sự và ra mắt trước hàng trăm đại biểu cùng thành viên câu lạc bộ

VCCorp góp sức xây dựng văn hóa số có trách nhiệm tại Thủ đô

Để hiện thực hóa các mục tiêu của CLB Niềm tin số Thủ đô, vai trò của các doanh nghiệp công nghệ và truyền thông là vô cùng quan trọng. Không chỉ dừng lại ở việc lan tỏa thông tin chính thống, doanh nghiệp còn là lực lượng nòng cốt trong việc hình thành văn hóa số có trách nhiệm và hỗ trợ người dùng nâng cao kỹ năng an toàn thông tin.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ - truyền thông và đồng hành cùng nhiều chiến dịch truyền thông cộng đồng quy mô lớn, VCCorp kỳ vọng chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, phối hợp triển khai các chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng, thúc đẩy văn hóa số có trách nhiệm và lan tỏa mạnh mẽ "Niềm tin số".

Hội nghị KOL và Lễ ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Thủ đô với thông điệp "Trọn niềm tin số – Kiến tạo tương lai" đã diễn ra thành công tốt đẹp

Chia sẻ tại Hội nghị, bà Nguyễn Bích Minh - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VCCorp, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Niềm tin số Thủ đô cho biết: "Tôi tin rằng, bất kỳ nền tảng số nào cũng chỉ có thể phát triển bền vững khi được xây dựng trên nền tảng của niềm tin. Niềm tin không phải là điều có sẵn, mà được tạo nên từ sự minh bạch, trách nhiệm và những giá trị tích cực mà mỗi cá nhân đóng góp cho cộng đồng.

Tôi luôn dành sự trân trọng đối với cộng đồng KOL, KOC và các nhà sáng tạo nội dung. Họ là những người rất sáng tạo, rất nhanh nhạy với xu hướng và đang góp phần thúc đẩy kinh tế số Việt Nam. Cùng với sức ảnh hưởng ngày càng lớn là một trách nhiệm lớn hơn đối với cộng đồng. Tôi mong Câu lạc bộ sẽ là nơi để các bạn được lắng nghe, được chia sẻ kinh nghiệm, được cập nhật kiến thức về pháp luật, an toàn số và cùng nhau xây dựng những chuẩn mực nghề nghiệp tích cực, thay vì chỉ nhìn nhận dưới góc độ quản lý".

Các phiên tọa đàm quy tụ các diễn giả đại diện cho cơ quan quản lý Nhà nước, lực lượng Công an, văn nghệ sĩ và chuyên gia công nghệ.

Trong bối cảnh công nghệ phát triển rất nhanh, đặc biệt là AI và các nền tảng số, không một tổ chức nào có thể giải quyết các thách thức một mình. Chỉ khi cơ quan quản lý, doanh nghiệp công nghệ và cộng đồng sáng tạo cùng ngồi lại với nhau, chúng ta mới có thể tạo dựng một môi trường số an toàn, nhân văn và đáng tin cậy.

Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực công nghệ, xây dựng các nền tảng số và phát triển cộng đồng nội dung, VCCorp cam kết đồng hành cùng Câu lạc bộ, phát huy tối đa những thế mạnh của mình để hỗ trợ các nhà sáng tạo. Tôi hy vọng mỗi thành viên của Câu lạc bộ không chỉ tạo ra những nội dung được đông đảo công chúng đón nhận, mà còn lan tỏa những giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng một không gian số văn minh, tích cực và đáng tin cậy vì lợi ích của cộng đồng và xã hội.