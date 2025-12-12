Phó Giám đốc bệnh viện Thái Lan cảnh báo 5 thực phẩm ăn nhiều dễ gây suy thận, nhiều người Việt ăn hàng ngày

Bác sĩ Jetsada Boonyawongwiwat, Phó Giám đốc Bệnh viện Maharaj Nakhon Ratchasima (Thái Lan), đã chia sẻ kiến thức sức khỏe trên trang cá nhân, cảnh báo về 5 loại thực phẩm tuy không mặn nhưng lại gây hại cho thận. Theo bác sĩ, nhiều người thường nghĩ rằng những món làm hỏng thận phải là đồ mặn như cá muối hay mì gói, nhưng thực tế có rất nhiều món chúng ta ăn hằng ngày lại khiến thận suy yếu dần mà không hay biết.

Hôm nay hãy cùng xem 5 loại thực phẩm “không mặn nhưng phá thận” gồm những gì.

1. Bánh mì

Bánh mì và các loại bánh ngọt như donut, croissant là món khoái khẩu của rất nhiều người. Nhưng ai thích ăn cần chú ý, bởi bột nở dùng trong bánh mì thực chất cũng là một dạng muối. Vậy tại sao bánh mì lại gây hại cho thận?

- Bột nở chứa natri ẩn, khiến thận phải tăng cường đào thải muối.

- Một số loại bánh chứa lượng phốt-pho cao, dễ gây tích tụ canxi trong thận và mạch máu.

- Với người đã suy thận, việc đào thải phốt pho kém có thể khiến bệnh tiến triển nhanh và dẫn đến suy thận cấp.

Để giảm rủi ro, bác sĩ khuyên nên chọn bánh mì nguyên cám hoặc bánh mì men tự nhiên (sourdough).

2. Trà sữa và các loại đồ uống quá ngọt

Trà sữa, cà phê sữa đá hay trà xanh xay đá là thức uống quen thuộc mỗi ngày của nhiều người. Nhưng bạn có biết rằng chỉ một ly cũng có thể chứa 10-15 muỗng cà phê đường? Đường cao gây hại cho thận như thế nào?

- Ăn uống quá ngọt khiến đường huyết tăng vọt.

- Lâu dài dẫn đến nguy cơ tiểu đường, nguyên nhân hàng đầu gây suy thận.

- Đường cao làm tổn thương hệ mạch máu nuôi thận, khiến chức năng thận suy giảm âm thầm theo thời gian.

Nếu vẫn muốn uống, hãy chọn mức “ít ngọt” hoặc “không đường”.

3. Thực phẩm giàu tinh bột tinh chế

Cơm, bún, mì, pasta là món thường ngày, nhưng tinh bột tinh chế lại khiến thận làm việc vất vả hơn. Lý do là:

- Cơm trắng và bún làm đường huyết tăng nhanh.

- Đường huyết cao kéo dài làm tăng nguy cơ tiểu đường và khiến thận suy yếu.

- Thận phải hoạt động nhiều hơn để lọc lượng đường dư thừa và chất thải trong máu.

Giải pháp bác sĩ khuyên: Chuyển sang gạo lứt, gạo tím than/gạo huyết rồng. Giảm tinh bột vào buổi tối vì cơ thể không còn tiêu hao nhiều năng lượng.

4. Nước chấm, các loại sốt

Đây là nhóm thực phẩm nhiều người thường chủ quan. Các loại sốt như xì dầu, nước mắm, tương ớt, tương cà, nước chấm lẩu, sốt ăn kèm gà hoặc thịt nướng… đều có thể âm thầm làm hại thận. Lý do:

- Hàm lượng natri rất cao, thận phải làm việc nhiều để đào thải muối.

- Một số loại sốt chứa nhiều đường như sốt BBQ, nước chấm suki, sốt teriyaki… gây tăng nguy cơ tiểu đường và thận yếu.

- Chúng còn chứa chất bảo quản, bột ngọt và phốt-pho ẩn mà thận phải xử lý.

Bạn nên chọn phiên bản “ít natri” hoặc tự pha nước chấm để giảm rủi ro.

5. Trái cây nhiều đường và nước trái cây

Một số loại trái cây chứa rất nhiều đường như sầu riêng, mít, nhãn, xoài chín. Ăn quá nhiều khiến đường huyết tăng vọt. Đường trái cây gây hại thận theo cách nào?

- Fructose được hấp thụ nhanh, làm tăng đường huyết.

- Nước ép không có chất xơ nên đường vào máu rất nhanh.

- Người suy thận cần cẩn trọng vì nhiều trái cây chứa nhiều kali; nếu thận không đào thải hết có thể gây rối loạn nhịp tim.

Những loại trái cây an toàn hơn khi ăn điều độ gồm: ổi, táo xanh, các loại berries, bưởi. Và luôn ưu tiên ăn trái cây tươi thay vì ép nước.

Cuối cùng, bác sĩ Jetsada nhấn mạnh: “Thận không chỉ hỏng vì ăn mặn. Đồ ngọt, tinh bột tinh chế, bột nở và các loại sốt cũng là những yếu tố đẩy nhanh quá trình suy thận”.

Để giảm nguy cơ, hãy hạn chế đồ quá ngọt, tinh bột tinh chế và các loại nước chấm mặn; chọn bánh mì nguyên cám, bánh mì men tự nhiên; và đọc kỹ nhãn thực phẩm, ưu tiên sản phẩm ít natri và phốt pho.

Bác sĩ khuyên mọi người hãy bắt đầu bảo vệ thận ngay từ hôm nay , trước khi phải đối mặt với việc lọc thận suốt đời.

Nguồn và ảnh: Thai Health