Phim Trung Quốc quy tụ hơn 10 mỹ nhân chỉ để làm nền cho nam chính: Ai cũng đẹp vô song, hết cả từ để khen

Đây là phim Trung Quốc hiếm hoi casting hơn 10 mỹ nhân đình đám của làng giải trí Hoa ngữ trong cùng một dự án.

Năm 2002, màn ảnh Hoa ngữ chứng kiến sự ra đời của một trong những phiên bản Tây Du Ký đặc biệt nhất mang tên Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không (The Monkey King: Quest for the Sutra). Dù lấy cảm hứng từ kiệt tác của Ngô Thừa Ân, bộ phim không đi theo lối kể chuyện quen thuộc về hành trình thỉnh kinh của thầy trò Đường Tăng, mà mạnh dạn xây dựng một câu chuyện hoàn toàn mới xoay quanh Tôn Ngộ Không trước khi bước vào chuyến đi Tây Trúc. Chính hướng cải biên táo bạo này đã mở ra đất diễn cho hàng loạt nhân vật nữ, biến tác phẩm trở thành bộ phim hiếm hoi quy tụ hơn 10 mỹ nhân đình đám của làng giải trí Hoa ngữ trong cùng một dự án.

Thời điểm công bố dàn diễn viên, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không đã gây xôn xao bởi quy mô quy tụ sao hiếm có. Giữ vai trò trung tâm là Trương Vệ Kiện, cái tên gắn liền với hình tượng Tôn Ngộ Không sau thành công của Tây Du Ký năm 1996. Xung quanh anh là dàn mỹ nhân nổi tiếng bậc nhất Hong Kong - Đài Loan (Trung Quốc) lúc bấy giờ gồm Thái Trác Nghiên, Chung Hân Đồng, Dương Cung Như, Từ Hy Viên, Tiêu Tường, Viên Vịnh Nghi, Từ Hoài Ngọc, Lý San San, Điềm Nữu, Mạch Gia Kỳ, Tôn Giai Quân... Có người là Hoa hậu, có người là "ngọc nữ", cũng có người đã trở thành biểu tượng nhan sắc của cả một thế hệ khán giả.

Mỗi nữ diễn viên đều sở hữu một vẻ đẹp rất riêng, không ai bị lu mờ trước ai. Thái Trác Nghiên mang nét trong trẻo, ngọt ngào của "thần tượng thanh xuân" đầu những năm 2000, trong khi Chung Hân Đồng gây thương nhớ với đôi mắt to tròn và gương mặt thanh tú từng được xem là một trong những nhan sắc hoàn mỹ nhất Cbiz. Dương Cung Như tiếp tục phát huy khí chất sang trọng của Hoa hậu ATV châu Á, Tiêu Tường vẫn đẹp đài các như danh xưng "đệ nhất mỹ nhân xứ Đài", còn Từ Hy Viên lại chinh phục khán giả bằng vẻ mong manh, dịu dàng. Mỗi lần một nhân vật nữ xuất hiện đều khiến người xem có cảm giác như đang thưởng thức một "bữa tiệc visual" đúng nghĩa.

Không chỉ quy tụ nhiều người đẹp, ê-kíp còn đầu tư kỹ lưỡng cho phần tạo hình. Từ tiên nữ, hồ ly, yêu quái cho tới các nhân vật trong thiên đình, mỗi người đều được thiết kế phục trang và kiểu tóc riêng biệt. Phong cách trang điểm nhẹ, kết hợp phục sức cầu kỳ nhưng không quá rườm rà giúp tôn lên đường nét tự nhiên của từng diễn viên. Chính điều này khiến đến tận hôm nay, nhiều hình ảnh cắt từ bộ phim vẫn liên tục được chia sẻ trên mạng xã hội như minh chứng cho thời kỳ hoàng kim của nhan sắc Hoa ngữ.

Thế nhưng, giữa rừng hoa ấy, tất cả vẫn chỉ đóng vai trò làm nền cho một nhân vật duy nhất là Tôn Ngộ Không của Trương Vệ Kiện. Khác với nguyên tác Tây Du Ký, bộ phim bổ sung nhiều tuyến nhân vật mới, đặc biệt là các mối nhân duyên xoay quanh Mỹ Hầu Vương. Nhân vật Tử Lan Tiên Tử do Thái Trác Nghiên thủ vai được xây dựng như mối tình định mệnh của Tôn Ngộ Không, còn Tử Vy Tiên Tử của Chung Hân Đồng cũng có mối liên hệ đặc biệt với nam chính. Bên cạnh đó là hàng loạt tiên nữ, yêu nữ và các nhân vật nữ khác được sáng tạo riêng cho phiên bản này. Dù mỗi người đều có câu chuyện, tính cách và màu sắc riêng, toàn bộ các tuyến truyện cuối cùng vẫn quy tụ về hành trình trưởng thành của Tôn Ngộ Không.

Đây cũng là điểm khác biệt lớn nhất của Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không so với các phiên bản Tây Du Ký trước đó. Thay vì tập trung vào 81 kiếp nạn trên đường thỉnh kinh, tác phẩm dành nhiều thời lượng để khai thác tuổi trẻ của Mỹ Hầu Vương, những biến cố giúp nhân vật thay đổi từ một con khỉ ngang tàng, ngạo mạn thành vị Tề Thiên Đại Thánh biết hy sinh và gánh vác trách nhiệm. Xen kẽ trong hành trình ấy là những câu chuyện về tình bạn, tình yêu, sự phản bội và lòng vị tha, tạo nên màu sắc thần thoại pha trộn yếu tố ngôn tình - điều khá mới mẻ với dòng phim Tây Du Ký thời điểm đầu những năm 2000.

Chính sự thay đổi này đã tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều khi phim lên sóng. Không ít khán giả yêu thích nguyên tác cho rằng biên kịch đã cải biên quá mạnh tay, biến Tôn Ngộ Không thành nhân vật có quá nhiều tuyến tình cảm, trong khi nhiều nhân vật nữ hoàn toàn không xuất hiện trong tác phẩm của Ngô Thừa Ân. Một số ý kiến còn nhận xét bộ phim mang màu sắc thần tượng rõ nét, tận dụng sức hút của dàn mỹ nhân để thu hút người xem hơn là giữ tinh thần của Tây Du Ký.

Ngược lại, khán giả trẻ thời điểm đó lại đón nhận bộ phim khá tích cực. Tiết tấu nhanh, yếu tố hài hước đậm chất Trương Vệ Kiện, phần kỹ xảo được đầu tư cùng sự xuất hiện liên tục của hàng loạt ngôi sao nổi tiếng giúp tác phẩm nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi. Dù gây tranh cãi về nội dung, bộ phim vẫn đạt thành tích phát sóng đáng nể. Theo truyền thông Hong Kong, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không từng ghi nhận mức rating xấp xỉ 40 điểm trên TVB, nằm trong nhóm những bộ phim có tỷ suất người xem cao nhất năm 2002. Tại Đài Loan, tác phẩm cũng nhiều lần dẫn đầu khung giờ phát sóng và góp phần đưa tên tuổi của bộ đôi Twins đến gần hơn với khán giả truyền hình.

Hơn hai thập kỷ đã trôi qua, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không vẫn thường xuyên được khán giả nhắc lại mỗi khi bàn về những bộ phim sở hữu dàn diễn viên "khủng" của màn ảnh Hoa ngữ. Hiếm có tác phẩm nào quy tụ cùng lúc hơn chục mỹ nhân nổi tiếng, mỗi người một vẻ đẹp, một khí chất, nhưng tất cả vẫn chấp nhận trở thành "vệ tinh" để tôn lên hào quang của nam chính. Chính sự kết hợp giữa dàn visual thuộc hàng đỉnh cao và sức hút khó thay thế của Trương Vệ Kiện đã giúp bộ phim trở thành một dấu ấn đặc biệt trong lịch sử phim truyền hình Hoa ngữ, đồng thời là minh chứng cho thời kỳ mà chỉ cần nhìn vào danh sách diễn viên cũng đủ khiến khán giả phải trầm trồ.

Theo Sohu

Mộng Điềm