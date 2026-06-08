Phim 18+ Hong Kong là kiệt tác hay nhất mọi thời đại: Cặp chính đẹp đôi tuyệt đối, càng xem càng dính

Chuyện tình đẹp nhưng đầy ám ảnh trong bộ phim 18+ nổi tiếng này sẽ khiến bạn không thể rời mắt.

Sau gần 4 thập kỷ, một trong những biểu tượng nghệ thuật đỉnh cao của điện ảnh Hong Kong là Yên Chi Khâu chính thức tái ngộ khán giả Việt trên màn ảnh rộng. Bộ phim 18+ đánh dấu lần đầu tiên trở lại tại hệ thống rạp Việt Nam với chất lượng hình ảnh tốt nhất từ trước đến nay. Mang đến cơ hội thưởng thức trọn vẹn những khung hình bất hủ cùng màn kết hợp huyền thoại của Trương Quốc Vinh và Mai Diễm Phương.

Mối tình rúng động và nỗi sầu muộn trăm năm

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nữ nhà văn nổi tiếng Lý Bích Hoa, Yên Chi Khâu là bộ phim 18+ kể về câu chuyện tình yêu mang sắc liêu trai đầy ám ảnh. Bối cảnh phim đan xen giữa hai mốc thời gian, vừa là những năm 30 hoa lệ, cổ kính và vừa là thập niên 80 hiện đại, đổi thay.

Trong phim, nữ chính Như Hoa là một danh kỹ nổi tiếng tại Chức Cẩm Các, có cơ hội gặp gỡ chàng thiếu gia phong lưu, si tình Trần Chấn Bang (Thập Nhị Thiếu). Tình yêu của họ sâu đậm nhưng lại bị bức tường định kiến gia đình, xã hội bấy giờ cấm đoán. Trong cơn tuyệt vọng, cả hai đã đưa ra lựa chọn bi kịch nhưng cũng giải thoát, khiến người xem phải nghẹn lòng.

Song, mốc thời gian thập niên 80 lại cho thấy những khía cạnh thú vị khác. Nhờ tinh thần săn tìm tin tức của một cặp đôi phóng viên trẻ, những góc khuất chuyện tình của Như Hoa và Thập Nhị Thiếu năm nào cuối cùng cũng được bóc trần, chờ đợi để gây bất ngờ cho khán giả.

Hai tượng đài bất hủ trở lại màn ảnh

Sức sống vượt thời gian của Yên Chi Khâu phần lớn được tạo nên nhờ màn hợp tác tuyệt hảo đến nức lòng của hai ngôi sao huyền thoại - Trương Quốc Vinh và Mai Diễm Phương. Trên màn ảnh, họ không chỉ đóng phim mà như sống trọn với hạnh phúc, đau khổ của nhân vật. Qua diễn xuất của Mai Diễm Phương, khán giả có thể cảm nhận được một Như Hoa mang vẻ đẹp kiêu sa, quật cường nhưng lại quá lụy tình. Còn với “Ca Ca”, Thập Nhị Thiếu hiện lên với dáng vẻ dịu dàng, nho nhã, nhưng lại mang bản tính nhu nhược, cô quạnh.

Yên Chi Khâu được dán nhãn phim 18+ khi ra rạp Việt Nam.

Sự ăn ý đến từng ánh mắt, cử chỉ của hai diễn viên đã biến Thập Nhị Thiếu và Như Hoa thành một trong những cặp đôi kinh điển trong lịch sử điện ảnh châu Á. Dù ngoài đời thực, cặp sao đều đã ra đi nhưng tài năng và hào quang bất tử của cả hai vẫn vẹn nguyên, và sắp sửa lan tỏa sức ảnh hưởng một lần nữa tại rạp chiếu Việt.

Không dừng lại ở một câu chuyện tình lãng mạn, Yên Chi Khâu dưới bàn tay nhào nặn của đạo diễn tài hoa Quan Cẩm Bằng là một kiệt tác nghệ thuật đỉnh cao. Với kinh phí sản xuất chỉ khoảng 5,5 triệu HKD, bộ phim 18+ đã xuất sắc mang về 17,5 triệu HKD, trở thành một trong những bộ phim thành công lớn thời điểm lúc bấy giờ. Tại giải thưởng Kim Tượng lần thứ 8, phim càn quét với tổng cộng 7 giải quan trọng, gồm Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Nữ chính xuất sắc nhất, Kịch bản xuất sắc nhất… Ngoài ra, tác phẩm vinh dự được Hội Điện ảnh Kim Tượng xếp vào danh sách 100 phim tiếng Hoa xuất sắc nhất mọi thời đại.

Với tất cả những giá trị nghệ thuật, danh tiếng cùng diễn xuất đỉnh cao của bộ đôi diễn viên huyền thoại, Yên Chi Khâu xứng đáng là trải nghiệm điện ảnh hoài niệm vô giá, không thể bỏ lỡ đối với những ai yêu mến điện ảnh Hương Cảng tại Việt Nam.

Bộ phim 18+ nổi tiếng này sẽ đổ bộ các rạp chiếu ở Việt Nam từ 12/6.

Nguồn: CGV