Phim 18+ Hàn Quốc vừa chiếu đã gây chấn động: Nữ chính 55 tuổi trẻ đẹp khó cưỡng, xem cuốn ngay từ tập đầu tiên

Bộ phim 18+ Hàn Quốc đang thu hút sự chú ý của khán giả nhờ nội dung kịch tính và dàn diễn viên cực đỉnh.

Bộ phim 18+ Hàn Quốc The Affair Was Just the Beginning đã chính thức lên sóng trên nền tảng COUPANG TV và đang được bàn tán nhiều ở thời điểm hiện tại. Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên thực lực nổi tiếng gồm Kim Hye Soo, Cho Yeo Jung, Kim Ji Hoon và Kim Jae Chul, khiến khán giả vô cùng kỳ vọng ngay từ khi dự án còn chưa phát sóng.

Phim 18+ The Affair Was Just the Beginning đã chính thức ra mắt 2 tập đầu tiên (ảnh: COUPANG TV)

Nhân vật trung tâm của phim 18+ The Affair Was Just the Beginning là Gyeong Hui, một nữ influencer đồng thời là chủ doanh nghiệp nội thất thành đạt. Với hình ảnh gia đình hạnh phúc được nhiều người ngưỡng mộ, cô luôn cố gắng xây dựng cuộc sống hoàn hảo trước công chúng. Nhận ra chủ phòng khám chăm sóc da bên cạnh là Su Jeong có thể trở thành nhà đầu tư quan trọng giúp công việc kinh doanh của mình phát triển mạnh hơn, Gyeong Hui chủ động tiếp cận để tạo dựng mối quan hệ.

Thế nhưng mọi chuyện bất ngờ rẽ sang hướng kinh hoàng khi cô nghe tin đồn chồng mình là Jae Hyeong ngoại tình. Quyết định âm thầm theo dõi, Gyeong Hui chết lặng khi phát hiện chồng đang xử lý một thi thể. Càng sốc hơn khi lời giải thích của anh còn vượt ngoài sức tưởng tượng: con gái Ye Ji đã vô tình khiến một người thiệt mạng. Để bảo vệ danh tiếng, sự nghiệp cũng như gia đình của mình, hai vợ chồng quyết định chôn xác trong khu vườn biệt thự nhằm che giấu tất cả. Tuy nhiên, ngay trong đêm hôm đó, họ nhận được một tin nhắn bí ẩn: "Tôi đã ghi lại toàn bộ những gì hai người làm ngày hôm qua". Từ đây, chuỗi bi kịch và những màn đấu trí căng thẳng chính thức bắt đầu.

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên thực lực rất đáng xem (ảnh: COUPANG TV)

(ảnh: COUPANG TV)

(ảnh: COUPANG TV)

Ngay từ trước khi lên sóng, phim 18+ The Affair Was Just the Beginning đã được xem là một trong những dự án đáng mong đợi nhất của COUPANG TV nhờ sở hữu dàn diễn viên thực lực cực đỉnh. Trong đó, cái tên được chú ý nhất đương nhiên là Kim Hye Soo. Ở tuổi 55, nữ diễn viên vẫn khiến khán giả trầm trồ bởi nhan sắc trẻ trung, thần thái sang trọng cùng sức hút quyến rũ hiếm có. Tuy nhiên, điều khiến người xem thán phục hơn cả vẫn là khả năng diễn xuất đỉnh cao, khi cô thể hiện xuất sắc tâm lý phức tạp của một người phụ nữ bị dồn đến đường cùng.

Ba diễn viên còn lại gồm Cho Yeo Jung, Kim Ji Hoon và Kim Jae Chul cũng nhận nhiều lời khen vì màn thể hiện chắc tay, góp phần tạo nên những màn đối đầu đầy kịch tính. Bên cạnh diễn xuất, phim 18+ Hàn Quốc này được đánh giá có nội dung gay cấn, liên tục tạo bất ngờ với nhịp kể nhanh và nhiều cú bẻ lái. Các cảnh quay cũng được thực hiện rất nghệ thuật, góp phần tôn lên bầu không khí u ám và đầy sức nặng. Thậm chí, có không ít khán giả còn so sánh The Affair Was Just the Beginning với bom tấn Parasite, bởi cả hai đều mang màu sắc châm biếm xã hội, được dàn dựng tinh tế và xây dựng hệ thống nhân vật đều có những góc tối, khiến người xem vừa khó chịu vừa không thể rời mắt.

Ở tuổi 55, Kim Hye Soo vẫn quyến rũ khó cưỡng (ảnh: COUPANG TV)

Phim xây dựng bầu không khí giật gân căng thẳng (ảnh: COUPANG TV)

Bình luận của netizen về phim 18+ The Affair Was Just the Beginning:

- Tôi yêu thích vẻ đẹp trong phim, từ những ngôi nhà, cách trang trí nội thất đến phong cách tạo hình. Kim Hye Soo trông thật lộng lẫy. Những pha chuyển cảnh thì đúng là xem không biết chán.

- Mới chỉ xem một tập thôi mà tôi đã suýt ngã lăn ra sàn vì sung sướng. Tôi khóc luôn rồi. Yếu tố nghệ thuật của bộ phim này thật tuyệt vời! Đây chính là lý do điện ảnh tồn tại. Thực sự là sung sướng tột độ.

- Có hơi hướng phim của Parasite nhỉ. Ai cũng đáng ghét cả. Tôi rất mong chờ sự sụp đổ của bọn họ.

- Trời ơi, Kim Hye Soo trông quyến rũ quá, trang phục của cô ấy cũng rất đẹp. Mà hình như cả hai cô con gái đều là người đồng tính nữ phải không? Có vẻ là vậy.

- Wow, chất lượng sản xuất và cách xây dựng nhân vật tự nói lên tất cả. Lúc đầu tôi nghĩ đây sẽ chỉ là một bộ phim tình cảm thông thường, nhưng ngoài dự đoán, kỹ thuật quay phim đã chinh phục tôi. Không biết mọi thứ sẽ diễn biến thế nào tiếp theo đây trời.

- Diễn xuất, quay phim, âm nhạc, cốt truyện, cách mở đâu nữa. Trời ơi, phim này phải là bom tấn mới được!

nguồn: COUPANG TV, Mydramalist