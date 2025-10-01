Philippines: Động đất mạnh 6,9 độ richter, ít nhất 27 người tử vong

Trận động đất xảy ra ngoài khơi đô thị Bogo, thành phố Cebu thuộc vùng Visayas miền trung Philippines vào lúc gần 22h ngày 30/9 gây mất điện và làm sập nhiều tòa nhà, bao gồm cả một nhà thờ hơn 100 năm tuổi.

Sau trận động đất , lực lượng chức năng cũng ghi nhận 27 người thiệt mạng và hơn 140 người bị thương. Sáng sớm ngày 1/10, quan chức địa phương cảnh báo rằng con số này có thể tăng cao hơn nữa khi lực lượng cứu hộ tiếp cận được những tòa nhà bị sập.

Lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường. (Ảnh: Getty)

Khi cảm nhận rung lắc, người dân vội vã chạy ra khỏi nhà trong bóng tối khi. Đại tá Enrico Figueroa, cảnh sát trưởng thành phố Cebu cho biết một số máy biến áp gắn trên cột điện đã phát nổ.

Tập đoàn Lưới điện Quốc gia Philippines (NGCP) cũng thông báo đường dây điện bị hư hỏng, dẫn đến mất điện trên khắp Cebu và những đảo trung tâm lân cận. NGCP cho biết thêm họ vẫn đang đánh giá mức độ thiệt hại.

Trận động đất xảy ra mạnh nhất ở phía bắc Cebu, bao gồm San Remigio, nơi được ban bố tình trạng thảm họa để tạo điều kiện ứng phó và cứu trợ.

Phó thị trưởng Alfie Reynes kêu gọi cung cấp thực phẩm và nước uống cho những người sơ tán cũng như thiết bị hạng nặng để hỗ trợ lực lượng tìm kiếm và cứu nạn.

Ông Reynes nói với đài phát thanh DZMM: "Trời đang mưa rất to và không có điện nên chúng tôi thực sự cần sự giúp đỡ, đặc biệt là ở phía bắc vì tình trạng khan hiếm nước sau khi đường ống cung cấp bị hư hại do động đất".

Ông cũng cho biết có 5 người, gồm 3 nhân viên bảo vệ bờ biển, một lính cứu hỏa và một trẻ em thiệt mạng do tường đổ sập khi họ đang cố gắng chạy trốn đến nơi an toàn khỏi một trận bóng rổ bị gián đoạn do trận động đất.

Trên mạng xã hội Facebook, chính quyền tỉnh Cebu đăng lời kêu gọi tình nguyện viên y tế hỗ trợ khắc phục hậu quả của trận động đất. Cùng với đó, chính quyền thông báo tạm hoãn công tác dạy học trên toàn thành phố cho đến khi có thông báo mới.



