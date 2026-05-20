Phép màu từ sự chung tay của AVAKids và Operation Smile: Không để nụ cười nào bị bỏ lại phía sau

Mỗi đứa trẻ sinh ra đều xứng đáng có một tương lai vẹn tròn và một nụ cười rạng rỡ. Thế nhưng, đối với hàng ngàn gia đình tại Việt Nam, hành trình nuôi con lại trĩu nặng âu lo khi con mang dị tật bẩm sinh vùng môi, hàm mặt. Những khó khăn từ việc ăn uống, hô hấp, phát âm cho đến rào cản chi phí điều trị đắt đỏ khiến cơ hội tìm lại nụ cười của các em trở nên xa vời. Thấu hiểu những thiệt thòi ấy, sự chung tay chiến lược giữa chuỗi cửa hàng mẹ và bé AVAKids và Tổ chức Operation Smile Việt Nam đã mở ra một hành trình dài hạn, mang phép màu y tế đến gần hơn với những mảnh đời kém may mắn.

Sau thành công của giai đoạn đầu với 550 nụ cười được hồi sinh, AVAKids tiếp tục khẳng định cam kết nhân văn bằng việc bảo trợ thêm 5,5 tỷ đồng cho giai đoạn 2025 - 2030. Khoản ngân sách này tương đương với 550 ca phẫu thuật miễn phí tiếp theo, nâng tổng số trẻ em được nâng đỡ lên 1.100 em. Đây không chỉ là một con số ấn tượng về mặt tài trợ, mà còn minh chứng cho một hành trình bền bỉ, vượt qua mọi rào cản địa lý để tìm kiếm và đưa cơ hội phẫu thuật đến tận tay những em nhỏ ở mọi miền đất nước, dù ở thành thị hay vùng sâu vùng xa.

Cam kết này đã chính thức được hiện thực hóa qua đợt mổ mở màn diễn ra tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP.HCM vào sáng ngày 18/05. Ghi nhận ngay từ đầu giờ sáng, rất đông phụ huynh đã cùng con em tập trung tại bệnh viện để được khám sàng lọc và phẫu thuật. Sự đồng hành xuyên suốt của ban tổ chức, các y bác sĩ lẫn tình nguyện viên không chỉ giúp xoa dịu những lo lắng ban đầu của các gia đình, mà còn mở ra một bầu không khí ngập tràn hy vọng cho hành trình điều trị liên tục.

Tại đây, các bệnh nhi được đội ngũ chuyên gia y tế tiến hành thăm khám sàng lọc kỹ lưỡng trước khi bước vào phòng mổ. Mọi chi phí từ phẫu thuật, chăm sóc y tế cho đến một phần chi phí đi lại, ăn ở của gia đình trong suốt thời gian lưu viện đều được AVAKids tài trợ, giúp giảm bớt gánh nặng kinh tế cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Có mặt tại buổi khai mạc để đồng hành cùng các gia đình và chứng kiến những bước đi đầu tiên của giai đoạn mới, bà Nguyễn Thị Nguyệt Hồng - Giám đốc Ngành hàng AVAKids phát biểu: "Nhìn lại chặng đường vừa qua, chúng tôi tự hào khi hoàn thành trọn vẹn 550 ca phẫu thuật. Có cơ hội tham gia hầu hết các buổi mổ trải dài từ Bắc vào Nam, chúng tôi đã trực tiếp cảm nhận được nụ cười hạnh phúc của gia đình và các bé. Đó chính là động lực to lớn để AVAKids tiếp tục tài trợ thêm 550 suất ở giai đoạn hai này. Ngày hôm nay là cột mốc rất ý nghĩa, chúc cho các cuộc phẫu thuật thành công tốt đẹp để các em sớm có nụ cười mới, tự tin hòa nhập cuộc sống".

Đại diện AVAKids trực tiếp có mặt tại bệnh viện, giao lưu và cùng chia sẻ niềm vui cho các gia đình trong ngày khởi động giai đoạn mới

Sự xúc động và niềm hạnh phúc cũng hiện rõ trên khuôn mặt của những người làm cha, làm mẹ khi con mình nhận được tấm vé thay đổi số phận. Có những người cha mang trong mình nỗi đau quá khứ, nay tìm thấy hi vọng cho thế hệ tương lai. Anh Xuân Trường ở Gia Lai (Bình Định cũ), cha của bé Bảo Trân (Sol) nghẹn ngào chia sẻ rằng bản thân anh lúc nhỏ cũng bị khe hở hàm ếch nhưng gia đình quá khó khăn, cha mẹ không biết để đưa đi điều trị từ sớm. Đến đời con, khi thấy bé gặp nhiều trở ngại trong nói chuyện, ăn uống, anh luôn đau đáu một tâm nguyện giúp con thay đổi số phận.

"Khi con được phẫu thuật thành công, gia đình tôi hạnh phúc vô cùng và biết ơn chương trình đã đóng góp cho tương lai của cháu có nụ cười tích cực hơn. Tôi cũng mong muốn câu chuyện của gia đình mình sẽ lan tỏa đến những người có cùng hoàn cảnh, giúp họ biết đến chương trình nhiều hơn để các bé có cơ hội được điều trị sớm giống như con tôi" - anh Trường trải lòng.

Gia đình anh Trường và chị Nguyên, cha mẹ bé Trân mong muốn chương trình được lan toả, để có thêm nhiều người biết đến, nhiều trẻ em được chữa trị miễn phí

Hành trình của Quỹ Nụ Cười AVAKids không dừng lại ở sự đồng hành giữa doanh nghiệp và tổ chức y tế, mà còn có sự cộng hưởng từ cả cộng đồng. Đặc biệt, thông qua hệ thống 95 cửa hàng và các kênh mua sắm trực tuyến, AVAKids đã biến mỗi khách hàng thành một đại sứ kết nối. Mỗi sản phẩm được tin dùng, mỗi đơn hàng thành công tại AVAKids đều gián tiếp đóng góp vào Quỹ Nụ Cười, tạo nên một vòng tay nhân ái lớn lao. Chính nền tảng kinh doanh vững chắc và sự tin yêu từ người tiêu dùng là nguồn động lực to lớn giúp AVAKids tiếp tục thực hiện sứ mệnh xã hội một cách bền bỉ, hướng đến mục tiêu phát triển kinh doanh luôn song hành cùng trách nhiệm với thế hệ tương lai.