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Phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp nam giáo viên trong vụ điểm Toán cao bất thường ở Tuyên Quang

Đức Anh
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Ngoài việc phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy (sinh năm 1998), giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, đại diện VKSND tỉnh Tuyên Quang cho biết cơ quan chức năng đang tập trung xác minh thêm một số trường hợp liên quan.

Chiều 6/7, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Tuyên Quang cho biết, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy (SN 1998), giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, để phục vụ điều tra liên quan đến kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang .

Quyết định phê chuẩn được ban hành sau khi cơ quan điều tra tiến hành xác minh, thu thập tài liệu liên quan vụ việc.

Phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp giáo viên vụ điểm Toán cao bất thường tại Tuyên Quang - Ảnh 1.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy

“Đối với trường hợp Nguyễn Hà Duy , thông tin đã rõ. VKSND đang tập trung làm rõ một số trường hợp khác, chưa thể thông tin ngay được”, vị đại diện VKSND tỉnh Tuyên Quang thông tin.

Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra vụ việc liên quan đến phổ điểm môn Toán cao bất thường tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận những ngày qua.

Trước đó, chiều 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy để điều tra dấu hiệu liên quan kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo cơ quan chức năng, việc giữ người được thực hiện sau khoảng 2,5 ngày tập trung xác minh, làm việc dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh cùng sự phối hợp của các lực lượng chức năng.

Trước đó, UBND tỉnh Tuyên Quang đã có báo cáo nhanh gửi Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia và Thường trực Tỉnh ủy về vụ phổ điểm môn Toán cao bất thường tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Sau phản ánh của báo chí và dư luận, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh cùng các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh toàn diện vụ việc với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, sai đến đâu xử lý đến đó”.

Theo số liệu rà soát, tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có 328 thí sinh dự thi môn Toán, trong đó có 146 em đạt điểm 10 và 150 em đạt từ 9 điểm trở lên.

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Tags

Sở Giáo dục và Đào tạo

UBND tỉnh Tuyên Quang

Trường THPT chuyên Tuyên Quang

VKSND tỉnh Tuyên Quang

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