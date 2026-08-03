Phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp Khánh Sky

Nguyễn Văn Hợi (Khánh Sky) bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng sau vụ livestream chửi bới, thách thức tại nhà TikToker Vua Quạt ở Bắc Ninh.

Ngày 3/8, theo nguồn tin của phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, VKSND khu vực 7, tỉnh Bắc Ninh đã phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Hợi (SN 1992, Hưng Yên, biệt danh "Khánh Sky") để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, trao đổi với báo Tiền Phong lãnh đạo xã Tam Giang (Bắc Ninh) vừa cho biết, Công an xã đã mời "giang hồ mạng" Khánh Sky (tên thật Nguyễn Văn Hợi) lên làm việc sau vụ người này đến nhà TikToker Vua Quạt (tên thật Trần Đình Tiệp) livestream chửi bới, thách thức.

Trước đó, ngày 30/7, mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh "giang hồ mạng" Khánh Sky cùng một số người đến nhà TikToker Vua Quạt tại tỉnh Bắc Ninh.

Hình ảnh "giang hồ mạng" Khánh Sky livestream tại nhà TikToker Vua Quạt - Ảnh cắt từ clip

Theo nội dung clip livestream ngày 29/7, Khánh Sky cho biết đang có mặt tại xưởng của Vua Quạt. Trong lúc livestream, người này liên tục có lời lẽ chửi bới, đe dọa, thách thức Vua Quạt, thậm chí Khánh Sky còn buông lời "nói xấu" vợ chủ xưởng sản xuất quạt và thách thức "cùng lắm đi tù, sao phải sợ".

Quá trình Khánh Sky livestream đã thu hút hàng nghìn người xem trực tiếp.

Nguyên nhân của hành động trên được cho xuất phát từ mâu thuẫn giữa Bùi Xuân Huấn, tức Huấn "Hoa Hồng", với Vua Quạt về việc làm từ thiện. Trước đó, trong một buổi livestream, Huấn tuyên bố nếu có người chuyển tiền ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, Huấn sẽ đóng góp số tiền gấp ba lần.

Sau phát ngôn trên của Huấn, ông Trần Đình Tiệp công bố chứng từ chuyển 1 tỷ đồng để hỗ trợ người dân Lai Châu. Sau đó, cơ quan tiếp nhận có thư cảm ơn doanh nghiệp của gia đình ông Tiệp về khoản hỗ trợ tổng cộng 1,1 tỷ đồng. Sự việc khiến nhiều cư dân mạng chờ Huấn thực hiện lời tuyên bố "góp gấp ba", tương ứng khoảng 3 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Huấn "Hoa Hồng" sau đó cho biết sẽ không thực hiện tuyên bố ban đầu vì không muốn hoạt động từ thiện bị biến thành một hình thức "cá cược".

Sau khi các đoạn livestream được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ bức xúc trước hành vi của Khánh Sky, mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc, xử lý nghiêm.

Đến tối 30/7, Khánh Sky lại đăng tải một đoạn clip trên trang Facebook cá nhân, gửi lời xin lỗi "các bác lãnh đạo các cấp, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh" vì đã "làm ra các việc hơi quá, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, thuần phong mỹ tục". Khánh cho rằng "sự việc chưa đến mức đập phá hay làm gì ai".

Trong một động thái mới nhất, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ban hành quyết định truy tìm Hồ Văn Khoa (34 tuổi, quê Hà Nội, trú tại tỉnh Bắc Ninh) để phục vụ công tác điều tra hình sự.

Người này bị truy tìm nhằm phục vụ việc xác minh, giải quyết nguồn tin về một vụ việc có dấu hiệu của tội Gây rối trật tự công cộng. Cơ quan điều tra cho biết không rõ Khoa đang ở đâu.

Công an đề nghị người dân khi phát hiện Hồ Văn Khoa thông báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh hoặc điều tra viên Ngô Xuân Hải qua số điện thoại 0987.050.666.\