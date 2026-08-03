Công an kiểm tra một căn nhà lúc 21 giờ 25 phút: Bắt chủ nhà SN 1986

Đối tượng N.H.V. bị cáo buộc mua ma tuý về cất giữ để sử dụng và cho 2 đối tượng khác đến nhà sử dụng cùng.

Ngày 2/8, Công an phường Hố Nai, TP Đồng Nai thông tin, vào lúc 21 giờ 25 phút ngày 1/8, Công an phường kiểm tra hành chính một căn nhà tên khu phố 2 phát hiện N.H.V. (SN 1986), L.Đ.T. (SN 1991) và P.Q.D. (SN 1988) đang cùng nhau sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị bắt quả tang về hành vi Sử dụng "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" (Ảnh: Công an phường Hố Nai).

Qua kiểm tra, lực lượng Công an thu giữ 01 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá, 01 bật lửa và 01 gói nilon chứa tinh thể màu trắng nghi ma túyđá do N.H.V. cất giấu trong phòng ngủ.

Kết quả test nhanh xác định N.H.V., L.Đ.T. và P.Q.D. đều dương tính với chất Methamphetamine.

Quá trình làm việc, N.H.V. khai nhận đã mua ma túy về cất giữ để sử dụng. Khi P.Q.D. và sau đó L.Đ.T. đến nhà xin sử dụng chung, N.H.V. đồng ý và chuẩn bị địa điểm, dụng cụ để cả ba cùng sử dụng thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an phường Hố Nai đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với N.H.V. về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy", đồng thời thu giữ toàn bộ tang vật để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.