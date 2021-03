Phẫu thuật lấy 11 que tăm trong bụng người đàn ông có thói quen ngậm tăm khi ngủ

Trước đó, ngày 9/3, bệnh nhân N.B.T.T. (47 tuổi, ngụ xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng dữ dội. Qua khám sàng lọc, siêu âm, chụp X-quang và làm các xét nghiệm cần thiết, bác sỹ đã chỉ định phẫu thuật cấp cứu khi nhận thấy ruột non ông T. bị tổn thương. Khi phẫu thuật, ê kíp y, bác sỹ đã tìm được 11 que tăm trong ruột non, trong đó 1 que xuyên thủng ruột non gây viêm phúc mạc.



Bác sỹ Lê Văn Bé Ba cho rằng, trước đây, đơn vị cũng đã gặp nhiều trường hợp thủng ruột do dị vật như tăm tre,… nhưng trường hợp lấy ra 11 que tăm từ trong bụng như bệnh nhân này thì rất hy hữu. Đối với các trường hợp thủng ruột do dị vật, nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, có thể xảy ra nhiều biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.

Sau cuộc phẫu thuật thành công, hiện sức khỏe của bệnh nhân T. đã ổn định và dần hồi phục. Dự kiến, ông T. sẽ xuất viện vào ngày 22/3 tới.

Theo lời bệnh nhân, không rõ nguyên nhân vì sao 11 que tăm tre có trong ổ bụng, nhưng ông T. cho biết có thói quen ngậm tăm khi ngủ và trước đó ăn gỏi dưa leo trong một cuộc nhậu nên có thể đã nuốt phải 11 que tăm dẫn đến phải nhập viện cấp cứu.