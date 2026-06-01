Phát trực tiếp cảnh ngâm mình trong suối nước nóng, nữ streamer xinh đẹp hút hàng chục nghìn lượt xem

Cô nàng streamer vốn là một cái tên khá nổi tiếng trước đó.

Nữ streamer nổi tiếng Yoo Yoon-jin, thường được cộng đồng mạng biết đến với biệt danh Penguin Girl từng trở thành tâm điểm chú ý sau một buổi phát sóng trực tiếp thu hút lượng lớn người xem nhờ nội dung vô cùng đời thường.

Đó là ngâm mình thư giãn trong suối nước nóng sau hành trình đi bộ kéo dài nhiều giờ đồng hồ.

Vốn sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nhờ ngoại hình xinh đẹp cùng phong cách giao lưu gần gũi, cô nàng streamer khi đó đang thực hiện thử thách đi bộ đường dài và liên tục livestream để chia sẻ trải nghiệm với khán giả.

Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng một buổi phát sóng tưởng như đơn giản lại có thể tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội. Trước đó, nữ streamer đã trải qua một ngày khá vất vả. Trong quá trình di chuyển, cô không may làm thất lạc chiếc túi cá nhân mang theo bên mình. Cùng với thời tiết mưa lớn kéo dài, sự cố này khiến tâm trạng của cô trở nên khá tồi tệ. May mắn là chiếc túi sau đó đã được một người dân nhặt được và tìm cách trả lại.

Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, Yoo Yoon-jin quyết định dành thời gian nghỉ ngơi tại một khu suối nước nóng và vẫn duy trì buổi phát sóng trực tiếp như thường lệ. Chính khoảnh khắc này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Trong livestream, nữ streamer xuất hiện với trang phục bơi đơn giản và chia sẻ những phút giây thư giãn sau một ngày dài. Khi vừa bước xuống bể ngâm, cô bất ngờ phản ứng vì nhiệt độ nước quá nóng, tạo nên những khoảnh khắc hài hước khiến người xem thích thú.

Đoạn clip nhanh chóng được cắt lại và lan truyền trên nhiều diễn đàn. Theo ghi nhận từ cộng đồng mạng thời điểm đó, lượng người theo dõi buổi phát sóng đã tăng mạnh, có lúc vượt mốc 20.000 người xem đồng thời. Nhiều khán giả cho rằng sức hút của nữ streamer không chỉ đến từ ngoại hình nổi bật mà còn bởi sự tự nhiên, chân thật trong cách tương tác với người hâm mộ.

Bên cạnh những bình luận vui vẻ, một số người xem còn chú ý đến tình trạng cơ thể của cô sau nhiều ngày liên tục đi bộ đường dài. Trên tay và chân của nữ streamer xuất hiện khá nhiều vết bầm tím cùng dấu hiệu mệt mỏi. Điều này khiến không ít khán giả bày tỏ sự cảm phục trước quyết tâm hoàn thành thử thách mà cô đang theo đuổi.

Dù chỉ là một buổi livestream nghỉ ngơi đơn thuần, sự kiện này vẫn nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận rộng rãi trên mạng xã hội. Nó cũng cho thấy sức ảnh hưởng không nhỏ của Yoo Yoon-jin đối với cộng đồng người xem trực tuyến. Chỉ bằng những khoảnh khắc đời thường và chân thực, nữ streamer xinh đẹp vẫn đủ sức thu hút hàng chục nghìn khán giả theo dõi, tạo nên một trong những buổi phát sóng đáng nhớ nhất trong hành trình của mình.