Phát hiện trẻ sơ sinh tử vong trong thùng rác trước cổng nhà

Như Quỳnh |

Trong quá trình thu gom rác, người dân bất ngờ phát hiện trẻ sơ sinh tử vong trong thùng rác.

Ngày 25-12, Công an tỉnh Bắc Ninh đang xác minh vụ một trẻ sơ sinh tử vong ở thùng rác tại phường Nếnh, Bắc Ninh.

Phát hiện cháu bé sơ sinh tử vong trong thùng rác trước cổng nhà - Ảnh 1.

Cháu bé sơ sinh được phát hiện tử vong trong thùng rác. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, theo cơ quan chức năng khoảng hơn 6 giờ ngày 15-12, bà H.T.C. (SN 1980, trú tại tổ dân phố Ái Quang, phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh), trong quá trình thu gom rác tại khu vực cổng nhà ông T.V.T. (trú tại tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh), phát hiện trong thùng rác có thi thể một cháu bé sơ sinh là nam, còn nguyên dây rốn.

Thời điểm phát hiện, cháu bé đã tử vong.

Để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh vụ việc, Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo đến công an xã, phường, tổ chức và người dân phối hợp để tìm tung tích nạn nhân. Khi có thông tin liên quan nạn nhân, đề nghị các tổ chức, cá nhân thông báo ngay đến cơ quan công an.

