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Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trước cổng chùa ở Quảng Ngãi

Thống Nhất
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Thi thể một em bé sơ sinh bị bỏ trong túi xách và đặt trước cổng ngôi chùa ở phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 20/6, ông Trần Đình Trường, Chủ tịch UBND phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi, xác nhận cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra vụ thi thể trẻ sơ sinh được phát hiện trước cổng một ngôi chùa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h40 cùng ngày, Công an phường Nghĩa Lộ tiếp nhận tin báo về việc một trẻ sơ sinh bị bỏ trong túi xách đặt trước cổng một ngôi chùa ở hẻm đường Nguyễn Trãi. Khi được phát hiện, trẻ đã tử vong, chưa rõ nguyên nhân.

Khu vực phát hiện thi thể trẻ sơ sinh. (Ảnh: Q.N)

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Nghĩa Lộ báo cáo Công an tỉnh để xử lý vụ việc. Lực lượng chức năng đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra.

Được biết, từ tối 19 đến sáng 20/6, trên địa bàn phường Nghĩa Lộ xuất hiện mưa lớn.

Hồi cuối tháng 5 vừa qua, UBND phường Phú Xuân, Huế nhận được tin báo về việc một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa Vĩnh Nhơn (số 171 đường Xuân 68). Cụ thể, vào khoảng 9h45 ngày 29/5, bà Tống Thị Khuê phát hiện bé trai sơ sinh nặng khoảng 3kg trong tình trạng còn nguyên dây rốn, nước ối và dịch nhầy bao quanh cơ thể.

Cháu bé được đặt trong một thùng carton, mặc áo và quần sơ sinh màu trắng, hoa văn nhạt; bên ngoài quấn thêm áo thun trắng và áo khoác dạ nữ màu xám.

Sau khi em bé được kiểm tra ban đầu tại Trạm Y tế phường, xác định sức khỏe ổn định, cán bộ y tế cùng người dân và đội xe 0 đồng đưa cháu bé đến Bệnh viện Trung ương Huế để thăm khám. Các bác sỹ kết luận cháu bé sức khỏe ổn định và chưa cần thực hiện các biện pháp hồi sức.

UBND phường Phú Xuân chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn thiện thủ tục theo quy định pháp luật đối với trường hợp trẻ em bị bỏ rơi.

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Tags

bệnh viện trung ương huế

phường Nghĩa Lộ

UBND phường Nghĩa Lộ

chùa Vĩnh Nhơn

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