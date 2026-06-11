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Phát hiện thi thể thiếu niên tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa

Hải Yến
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Một thi thể nam thiếu niên được phát hiện tại khuôn viên tầng 4 của Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa sau nhiều ngày người thân mất liên lạc.

Ngày 11-6, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa đã có báo cáo gửi Sở Y tế TPHCM về việc phát hiện một thi thể tại bệnh viện.

Phát hiện thi thể thiếu niên tại khuôn viên tầng 4 Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa - Ảnh 1.

Thi thể nam thiếu niên tại hiện trường

Theo báo cáo, vào khoảng 12 giờ 12 phút ngày 10-6, lực lượng bảo vệ bệnh viện tiếp nhận tin báo từ điều dưỡng trưởng Khoa Vật lý trị liệu về việc phát hiện một thi thể tại khu vực bên ngoài khuôn viên tầng 4 của bệnh viện. Khi được phát hiện, thi thể đã trong tình trạng phân hủy.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng bảo vệ đã phong tỏa hiện trường, báo cáo lãnh đạo bệnh viện và thông báo cho Công an phường Tam Long. Lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Qua xác minh, truy tìm tung tích nạn nhân, đến khoảng 16 giờ cùng ngày, cơ quan công an đã liên hệ được người thân đến nhận dạng. Danh tính nạn nhân được xác định là em N.V.H (14 tuổi; ngụ xã Phước Hải, TPHCM).

Theo thông tin từ gia đình cung cấp cho cơ quan chức năng, em H. rời khỏi nhà từ ngày 2-6 và không liên lạc với người thân.

Có dấu hiệu này cần nghĩ tới suy thận - bác sĩ cảnh báo
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phát hiện thi thể

Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa

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