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Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại hố chôn thứ hai ở Công viên Lê Thị Riêng

THY HUỆ
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Lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại hố chôn thứ hai ở Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số quy tập được lên 125 bộ hài cốt.

Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày 27/7, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, đào thăm dò tại khu vực hố chôn thứ hai ở Công viên Lê Thị Riêng (phường Hoà Hưng, TP.HCM).

Việc tìm kiếm được thực hiện trên cơ sở thông tin do các nhân chứng cung cấp và các dấu vết khảo sát thực địa.

Qua quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện, cất bốc và quy tập được 8 bộ hài cốt liệt sĩ cùng một số di vật kèm theo.

Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng , nâng tổng lên 125 bộ - Ảnh 1.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Như vậy, tính đến hết ngày 27/7, Bộ Tư lệnh TP.HCM đã phát hiện và quy tập được tổng cộng 125 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó có 2 bộ hài cốt tập thể đã được bóc tách và 3 bộ hài cốt tập thể chưa bóc tách.

Theo lực lượng quy tập, bộ hài cốt tập thể là cụm hài cốt có thể gồm nhiều liệt sĩ đã phân hủy, đan xen vào nhau sau gần 60 năm nên chưa thể xác định số lượng cá thể cụ thể. Các bộ hài cốt sẽ tiếp tục được giám định, phân loại theo quy trình chuyên môn.

Hai khu vực vừa được khai quật nằm trong ba điểm được các cơ quan chức năng xác định có dấu hiệu nghi là hố chôn tập thể, trên cơ sở đối chiếu tài liệu lịch sử, lời kể của nhân chứng và kết quả khảo sát địa vật lý.

Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết sẽ tiếp mở rộng phạm vi tìm kiếm, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, các nhân chứng và các đơn vị liên quan nhằm đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đợt tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng là một phần của Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn TP.HCM.

Việc phát hiện thêm hố chôn tập thể thứ hai cho thấy khu vực này vẫn còn nhiều khả năng lưu giữ hài cốt các liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 , đồng thời mở ra hy vọng tiếp tục tìm thấy thêm các liệt sĩ trong thời gian tới.

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Tags

công viên Lê Thị Riêng.

hài cốt liệt sĩ

Liệt sĩ

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