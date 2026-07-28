Phát hiện tàu dài 213 mét, nặng 66.000 tấn di chuyển ngoài khơi, lắp thần tốc 7 tầng thép 25.000 tấn trên 8 cọc móng ngoài biển, hoàn hành nhiệm vụ quan trọng trong 7 tiếng

Mỗi năm, công trình dự kiến thu và truyền tải khoảng 6 tỷ kWh điện sạch, giúp giảm thải 5 triệu tấn CO2 mỗi năm.

Trung Quốc đã lắp đặt thành công trạm chuyển đổi điện gió ngoài khơi lớn nhất thế giới tại vùng biển tỉnh Quảng Đông. Công trình được kỳ vọng truyền tải khoảng 6 tỷ kWh điện sạch mỗi năm, đồng thời giảm gần 5 triệu tấn khí CO2 phát thải hàng năm.

Theo thông tin công bố, quá trình lắp đặt giàn thép lên móng giàn được thực hiện ngoài khơi thành phố Dương Giang, cách đất liền khoảng 100 km, và chỉ mất khoảng 7 giờ để hoàn thành.

Đây là hạng mục có quy mô vượt quá khả năng nâng của mọi tàu cẩu trong nước. Vì vậy, các kỹ sư Trung Quốc đã áp dụng phương pháp lắp đặt nổi thay vì cẩu trực tiếp.

Trong quá trình này, tàu vận tải bán chìm hạng nặng Xiang Tai Kou được sử dụng để đưa toàn bộ kết cấu thép siêu lớn đến vị trí lắp đặt. Con tàu dài 213 mét và cái tải trọng hơn 66.000 tấn. Sau đó, nhờ thủy triều và hệ thống định vị động lực học của tàu, phần thượng tầng được hạ chính xác lên móng ngoài khơi.

Khoảng hở giữa kết cấu phía trên và móng chỉ còn 150 mm mỗi bên trong suốt quá trình lắp đặt. Hệ thống đệm cao su và các thiết bị liên kết chuyên dụng giúp hấp thụ va chạm, đồng thời đảm bảo công trình được căn chỉnh chính xác trước khi cố định.

Các nhóm thi công cũng theo dõi liên tục dự báo thời tiết từ nhiều nguồn trước khi lựa chọn thời điểm biển lặng và gió thuận để triển khai lắp đặt.

Công trình được mệnh danh là "trái tim điện gió ngoài khơi". Đây là trạm chuyển đổi điện ngoài khơi sử dụng công nghệ truyền tải điện một chiều linh hoạt đầu tiên trên thế giới có điện áp 500 kV và công suất truyền tải 2.000 MW.

Trạm có nhiệm vụ thu gom điện từ các trang trại điện gió ngoài khơi rồi truyền tải hiệu quả vào lưới điện trên đất liền. Hiện dự án đã bước vào giai đoạn cuối gồm lắp đặt cáp ngầm dưới biển và thử nghiệm đồng bộ giữa hệ thống ngoài khơi và trên bờ trước khi đưa vào vận hành thương mại.

Theo Ủy ban Quản lý và Giám sát Tài sản Nhà nước Trung Quốc (SASAC), công trình gồm hai kết cấu chính. Phần thượng tầng là kết cấu thép cao 7 tầng, dài 85,5 m, rộng 82,5 m, cao 44 m và nặng khoảng 25.000 tấn.

Bên dưới là móng jacket cố định xuống đáy biển, dài 82 m, rộng 57 m, cao 69 m, nặng khoảng 17.000 tấn. Toàn bộ công trình được neo bằng 8 cọc móng, đủ khả năng chống chịu gió mạnh, sóng lớn, dòng hải lưu, nước biển có độ mặn cao, sương mù dày đặc và bão.

SASAC cho biết đây là dự án truyền tải điện một chiều linh hoạt cho điện gió ngoài khơi có điện áp cao nhất và năng lực truyền tải lớn nhất thế giới. Khi đi vào vận hành, công trình sẽ cung cấp khoảng 6 tỷ kWh điện sạch, đồng thời cắt giảm gần 5 triệu tấn CO2 phát thải hàng năm.

Theo IE