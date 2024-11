Phát hiện sớm bệnh không lây nhiễm với “Trạm bảo dưỡng con người” ứng dụng AI

NURA Việt Nam khởi tạo dự án “Trạm bảo dưỡng con người”, ứng dụng công nghệ AI, giúp tầm soát sớm nhiều bệnh lý.

Gia tăng gánh nặng do bệnh không lây nhiễm

Tại Hội nghị khoa học với chủ đề “Nghiên cứu và ứng dụng trong y học” do Tổng hội Y học Việt Nam phối hợp cùng Bộ Y tế tổ chức ngày 23/10 vừa qua ở Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết tỉ lệ tử vong do bệnh không lây nhiễm chiếm 84% tổng số ca tử vong tại Việt Nam, chủ yếu là do các bệnh lý tim mạch, ung thư, đái tháo đường, phổi tắc nghẽn mạn tính,...

Kết quả sơ bộ Điều tra STEPS năm 2021 của Bộ Y tế cho thấy nước ta có khoảng 17 triệu người bị tăng huyết áp, khoảng 4,6 triệu người mắc đái tháo đường. Bên cạnh đó, theo thống kê từ Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (Globocan) 2022, Việt Nam ghi nhận khoảng 180.400 ca ung thư mới và hơn 120.000 ca tử vong do căn bệnh này trong năm 2022.

Các bệnh không lây nhiễm kể trên được ví như “sát thủ thầm lặng”, do bệnh có tỷ lệ mắc cao, tiến triển âm thầm và thường để lại di chứng hoặc hậu quả nặng nề, thậm chí là gây tử vong nếu người bệnh không phát hiện và điều trị sớm.

Đáng nói, tỷ lệ người mắc bệnh được phát hiện sớm và điều trị kịp thời ở cộng đồng còn thấp. Ước tính tại nước ta mới chỉ phát hiện được dưới 50% số người mắc tăng huyết áp, đái tháo đường và mới điều trị được dưới 30% số người mắc bệnh. Điều này gia tăng gánh nặng bệnh tật cho xã hội.

Các bệnh lý không lây nhiễm có thể làm gia tăng gánh nặng bệnh tật cho xã hội nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Vai trò của việc tầm soát bệnh không lây nhiễm

Các bệnh lý không lây nhiễm thường khó phát hiện ở giai đoạn đầu do các triệu chứng mờ nhạt, dễ gây nhầm lẫn với các vấn đề sức khỏe khác.

Do đó, việc chủ động thăm khám định kỳ và tầm soát sớm bệnh tật đóng vai trò quan trọng giúp người dân phát hiện kịp thời các vấn đề sức khỏe kể trên, từ đó giúp tăng hiệu quả điều trị bệnh và giảm nguy cơ gặp biến chứng nặng hoặc tử vong vì bệnh tật.

Bên cạnh đó, với các vấn đề rối loạn chuyển hóa, tầm soát sớm cũng giúp mọi người nắm bắt được tình trạng sức khỏe của bản thân, từ đó kịp thời điều chỉnh thói quen, lối sống lành mạnh để cải thiện sức khỏe, tránh bệnh tiến triển nặng.

Việc chủ động thăm khám định kỳ và tầm soát sớm bệnh tật đóng vai trò quan trọng với sức khỏe của mỗi cá nhân. (Ảnh: NURA Việt Nam)

Hầu hết mọi người đều hiểu được tầm quan trọng của “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, tuy nhiên, thực tế cho thấy người Việt chưa chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ. Nhiều người e ngại đi kiểm tra vì thời gian thăm khám lâu, chi phí tốn kém, khoảng cách từ nhà tới các cơ sở y tế xa,...

Sứ mệnh nâng cao sức khỏe cộng đồng của “Trạm bảo dưỡng con người”

Trước thực trạng kể trên, Trung tâm tầm soát công nghệ cao NURA (NURA Việt Nam) đã triển khai dự án “Trạm bảo dưỡng con người” nhằm cung cấp dịch vụ kiểm tra sức khỏe tổng quát và tầm soát sớm bệnh tật, giúp nâng cao sức khỏe cho người dân.

NURA Việt Nam sử dụng các thiết bị y tế hiện đại của Fujifilm kết hợp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quy trình khám và tầm soát sức khỏe, giúp khắc phục hầu hết các vấn đề khiến người dân e ngại khám sức khỏe định kỳ.

Ứng dụng công nghệ AI đã hỗ trợ các bác sĩ phát hiện nhanh chóng và chính xác các dấu hiệu bất thường, thậm chí là những tổn thương nhỏ chỉ từ 1mm. (Ảnh: NURA Việt Nam)

Cụ thể, việc ứng dụng công nghệ AI đã hỗ trợ các bác sĩ phát hiện nhanh chóng và chính xác các dấu hiệu bất thường, thậm chí là những tổn thương nhỏ chỉ từ 1mm, khó thấy bằng mắt thường. Sự đổi mới công nghệ này cũng giúp các bác sĩ phát hiện sớm 14 loại ung thư và 22 bệnh lý lối sống phổ biến.

Việc ứng dụng công nghệ AI không chỉ nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán mà còn đảm bảo rằng quá trình sàng lọc diễn ra nhanh chóng và toàn diện. Tại NURA Việt Nam, quy trình kiểm tra sức khỏe được tối ưu hóa, chỉ mất khoảng 120 phút nên người dân có thể thực hiện tầm soát vào bất kỳ lúc nào trong ngày mà không cần nhịn ăn hay chờ đợi.

Hiệu quả tầm soát tại NURA Việt Nam cũng được chứng minh bằng các con số thực tế. Sau 4 tháng hoạt động (từ tháng 7/2024 đến nay), NURA Việt Nam đã tầm soát cho hơn 4000 khách hàng, trong đó 66% khách hàng phát hiện bất thường ngay cả cơ thể đang trong tình trạng khỏe mạnh.

Các bất thường được phát hiện bao gồm: bất thường về mỡ nội tạng (chiếm 57%), bất thường về phổi (chiếm 37%), bất thường về mạch vành, tim (chiếm 26%), bất thường về cổ tử cung (chiếm 25%), bất thường về túi mật (chiếm 20%), bất thường về thận (chiếm 19%), bất thường về vú (chiếm 11%), bất thường về gan (chiếm 5%), còn lại là các bất thường về mạch máu.

Khi đến thăm khám tại NURA Việt Nam, nhiều khách hàng phát hiện bất thường ngay cả cơ thể họ đang trong tình trạng khỏe mạnh. (Ảnh: NURA Việt Nam)

Như vậy có thể thấy rằng, những người có ý thức chăm sóc sức khỏe chủ động và đang cảm thấy sức khỏe bình thường vẫn có thể phát hiện ra một số yếu tố bất thường tiềm ẩn nguy cơ bệnh tật.

Đặc biệt, trong bối cảnh bệnh không lây nhiễm đang gia tăng và có xu hướng trẻ hóa, gây ảnh hưởng tới sức khỏe của nhóm trong độ tuổi lao động, việc tầm soát sớm có thể giúp các cá nhân phát hiện các yếu tố nguy cơ gây bệnh, từ đó chủ động thay đổi lối sống hoặc điều trị kịp thời, giảm thiểu rủi ro gặp các biến chứng nặng. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao sức khỏe của từng cá nhân, giúp giảm gánh nặng bệnh tật cho cộng đồng.

Trong tương lai, NURA Việt Nam mong muốn mở rộng mạng lưới trung tâm tầm soát công nghệ cao lên 50 cơ sở tại tất cả các tỉnh, thành phố ở Việt Nam. Ngoài ra, dự án "Trạm bảo dưỡng con người" cũng đặt mục tiêu mang lại sự thay đổi đột phá trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng bằng y tế dự phòng, giúp giảm tải gánh nặng lên điều trị tuyến cuối.