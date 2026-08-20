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Phát hiện nửa kg vàng trị giá gần 2 tỷ đồng và hơn 400 triệu tiền mặt tại cùng 1 sân bay

Khánh Linh
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Trong ba vụ việc riêng biệt tại Sân bay Quốc tế Indira Gandhi của Ấn Độ, các quan chức hải quan đã thu giữ USD, vàng và chất cấm bị nghi buôn lậu.

Phát hiện vàng và tiền mặt trị giá gần 2 tỷ đồng tại sân bay - Ảnh 1.

Nhận được tin từ các nhân viên tình báo, các quan chức hải quan đã chặn một hành khách đang trên đường lên chuyến bay AI-4309 đến Dubai, thu giữ được hơn 15.000 USD tiền mặt (khoảng 405 triệu VNĐ).

Các sĩ quan cho biết: “Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng hành lý ký gửi của người này, chúng tôi đã thu giữ 15.500 USD được giấu trong đáy giả của hành lý và bên trong nắp của một chiếc nồi hầm”.

Trong một sự việc khác, Đơn vị Tình báo Hàng không đã khám xét một chuyến bay của Indigo từ Bangkok hạ cánh xuống sân bay Delhi.

Cuộc khám xét đã thu hồi được một gói cần sa nặng 498 gram do một hành khách bỏ lại trên máy bay. Chất thu được đã được bàn giao để xử lý theo quy định của Ấn Độ.

Trong cùng ngày, một hành khách đi từ Riyadh đến Mumbai trên chuyến bay Indigo 6E 315 đã bị chặn lại tại Nhà ga số 1.

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Hành khách này mang theo một số đồ dùng gia đình cùng với một bộ dụng cụ nấu ăn trong hành lý ký gửi. Máy soi X-ray đã phát hiện những hình ảnh đáng ngờ.

Qua kiểm tra kỹ lưỡng, lực lượng chức năng phát hiện 15 miếng vàng 24 carat đã được cắt nhỏ, nặng tổng cộng 523 gram, được giấu tinh vi bên trong lõi của nắp một chiếc nồi nấu ăn. Số vàng này trị giá khoảng 75,5 nghìn USD, tức khoảng 1,9 tỷ VNĐ.

Sau đó, hành khách này đã bị bắt giữ.

Cuộc điều tra sâu hơn đang được tiến hành.

Theo India Express

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Tags

vàng

Ấn Độ

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