Vụ việc diễn ra tại Anh. Phản ứng nhanh chóng và dũng cảm của người đàn ông đã giúp cả gia đình anh thoát được một tình huống nguy hiểm.

Mới đây, một gia đình tại Anh đã chứng kiến một sự cố xảy ra đối với chiếc điều hòa của họ và may mắn là nhờ sự phát hiện kịp thời của chủ nhà mà một vụ hỏa hoạn đã kịp thời được ngăn chặn.

Đang ngủ thì điều hòa bốc cháy, người đàn ông có phản ứng nhanh trí cứu cả nhà thoát nạn

Thông tin được đăng tải trên tờ Daily Mail cho biết, sự việc mới xảy ra vào khoảng 2 giờ 50 phút sáng ngày Chủ nhật, 16 tháng 8 vừa qua tại một ngôi nhà ở thành phố Milton Keynes, thuộc vùng Buckinghamshire của Anh.

Khi đó, anh Gregory Lawless, 54 tuổi, tỉnh giấc khi thấy ánh sáng chập chờn hắt vào từ cửa phòng ngủ. Nhìn ra ngoài, anh phát hiện chiếc máy điều hòa đặt ở đầu cầu thang đang bốc cháy.

Người cha dũng cảm này đã nhanh chóng hành động bằng cách kéo chiếc máy đang cháy xuống cầu thang và đưa ra phía trước hiên nhà. Camera an ninh đã ghi lại được hình ảnh người đàn ông chỉ mặc mỗi một chiếc quần đùi, đang kéo chiếc điều hòa một cách thận trọng ra càng xa ngôi nhà càng tốt, ngay trước khi ngọn lửa bùng lên dữ dội và phát nổ sau đó chỉ vài giây.

Người đàn ông đã kéo chiếc điều hòa đang bốc cháy ra khỏi nhà ngay trước khi nó phát nổ.

Trong khi người đàn ông hô hoán báo cháy, người ta có thể thấy những tia lửa nhỏ rơi xuống đất khi anh kéo chiếc máy ra xa khỏi ngôi nhà – nơi mà ngay sau đó, chiếc máy điều hòa đã bùng cháy dữ dội.

Chỉ vài giây sau khi anh với lấy vòi nước để dập lửa, chiếc máy đã phát nổ, khiến vợ anh là Ainsley (46 tuổi) và cậu con trai 10 tuổi Jamison vô cùng bàng hoàng.

Vị giám đốc tuyển dụng này cho biết mình đã hành động theo "bản năng" khi nhận ra có hỏa hoạn. Phần tay cầm của máy bắt đầu bị gãy trong lúc ông kéo thiết bị đang cháy qua các khu vực trong nhà.

Chia sẻ về hành động dũng cảm của mình, anh Lawless nói rằng ông chỉ làm điều mà "bất kỳ bậc cha mẹ hay người bạn đời nào cũng sẽ làm" để bảo đảm an toàn cho những người thân yêu của mình.

Chỉ vài giây sau, chiếc điều hòa đã phát nổ.

"Tôi nhìn thấy ánh lửa lóe lên, nghe tiếng máy kêu 'bíp bíp', và lập tức chạy thật nhanh để mang thiết bị đó ra khỏi nhà. Tôi không thể tin nổi vào sự trùng hợp về thời điểm xảy ra vụ việc; nó phát nổ chỉ vài khoảnh khắc sau khi tôi kịp đưa nó ra ngoài sân. Tôi thực sự biết ơn vì cả nhà đều an toàn và ngọn lửa không lan sang khu công viên bên cạnh. Tôi đã rất lo lắng về điều đó do trước đó một ngày đã có cảnh báo cháy", anh kể lại.

"Việc không có ai bị thương quả là một phép màu"

Trong khi đó, Ainsley - vợ của anh và cũng là một chuyên gia phun xăm thẩm mỹ - cho biết việc không ai bị thương trong sự cố này quả là một "phép màu", và thiệt hại chỉ dừng lại ở những vết muội than.

"Phải đến sau đó, chúng tôi mới thực sự cảm thấy bàng hoàng khi nghĩ về những hậu quả khủng khiếp có thể đã xảy ra," cô chia sẻ.

Lực lượng cứu hỏa cũng cho cô biết rằng nếu chiếc máy nén khí phát nổ ngay trong nhà, họ có thể đã "mất trắng tầng trên của ngôi nhà".

Người mẹ này cũng cho biết gia đình đã mua chiếc máy điều hòa từ một "thương hiệu uy tín" với giá "vài trăm bảng Anh" vào khoảng năm năm trước. Cô không muốn tiết lộ tên của thương hiệu này.

Vợ chồng anh Gregory Lawless.

"Tôi tỉnh giấc khi nghe Gregory hét lên 'cháy' và chạy ra hành lang," cô kể, đồng thời cho biết chỉ mất "vài phút" để thiết bị phát nổ.

"Thật kỳ diệu là không có gì bị thiêu rụi cả," cô nói. "Trên tường có dính chút muội than nên chúng tôi sẽ phải sơn sửa lại, nhưng chuyện đó chẳng đáng kể."

"Vào những đêm trời nóng, vợ chồng tôi thường cho con trai ngủ cùng trên chiếc đệm hơi đặt cạnh máy điều hòa ở phía cửa sổ. Nếu sự việc này xảy ra vào đêm hôm trước, chúng tôi sẽ không thể kịp dập tắt đám cháy, và chẳng biết chuyện gì tồi tệ có thể đã xảy ra", Ainsley nói thêm.

Ainsley cho biết họ thường xuyên vệ sinh bộ lọc và bảo dưỡng máy, vì vậy cô coi sự cố này là do không may mà thôi. Cô cũng chia sẻ rằng họ đang liên hệ với nhà cung cấp máy điều hòa để giải quyết vụ việc.

Ainsley nói thêm: "Theo quan điểm của chúng tôi, từ giờ trở đi, gia đình sẽ dùng quạt và mở cửa sổ cho thoáng cho đến khi lắp đặt được hệ thống điều hòa chuẩn. Chúng tôi đã sử dụng máy đúng cách, nhưng không muốn mạo hiểm thêm lần nào nữa."

Gia Linh (Theo Daily Mail)