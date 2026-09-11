Không có xuất thân giàu có, cũng không sở hữu kỹ năng đặc biệt hay mức lương đáng mơ ước, người đàn ông Nhật Bản này vẫn xây dựng được khối tài sản ròng 100 triệu yên (hơn 16 tỷ đồng) khi mới 33 tuổi.

Làm thế nào một nhân viên văn phòng bình thường có thể sở hữu được khối tài sản mà nhiều người phải mất hàng chục năm mới chạm tới?

Với Hajime Inoue, sinh năm 1985, ở Osaka, Nhật Bản, câu trả lời không nằm ở một khoản tiền thừa kế hay một thương vụ đầu tư may mắn. Anh xây dựng tài sản bằng cách kết hợp tiết kiệm, đầu tư dài hạn và một quy tắc chốt lời riêng, đồng thời đặc biệt chú trọng việc cắt giảm những khoản chi phí cố định lớn trong cuộc sống.

Bước ngoặt đến từ một tai nạn nghiêm trọng

Con đường đầu tư của Inoue bắt đầu không phải từ tham vọng trở nên giàu có mà từ nỗi sợ. Không lâu sau khi bắt đầu sự nghiệp, anh gặp một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, bị thương nặng và phải trải qua quá trình phục hồi chức năng. Khoảng thời gian không thể tự do vận động khiến Inoue lần đầu tiên nghiêm túc suy nghĩ về sự phụ thuộc vào tiền lương.

Nếu một ngày không thể tiếp tục làm việc, chuyện gì sẽ xảy ra? Đó là câu hỏi khiến anh nhận ra rằng cuộc sống chỉ dựa vào thu nhập từ công việc có thể rất mong manh. Inoue bắt đầu tìm kiếm những cách kiếm tiền khác ngoài lương.

Anh từng thử nhiều phương pháp như tiếp thị liên kết, viết blog và các công việc làm thêm. Tuy nhiên, phần lớn đều không mang lại kết quả như kỳ vọng. Sau những lần thử rồi bỏ cuộc, Inoue thay đổi cách tiếp cận.

Anh nhận ra mình có thể không phải người giỏi kiếm tiền bằng những công việc tay trái, nhưng vẫn có thể bảo vệ số tiền đang có và khiến số tiền đó sinh lời theo thời gian. Từ đây, Inoue không coi mình là một nhà đầu tư chuyên nghiệp. Thay vào đó, anh lựa chọn cách tiếp cận giống một người tiết kiệm: kiếm tiền, kiểm soát chi tiêu, dành một phần thu nhập để đầu tư đều đặn và kiên trì trong thời gian dài.

Một trong những lựa chọn quan trọng của Inoue là đầu tư thông qua các quỹ tương hỗ, thay vì tự chọn từng cổ phiếu. Thay vì đặt cược vào một vài doanh nghiệp Nhật Bản, anh hướng tới các quỹ đầu tư vào cổ phiếu trên phạm vi toàn cầu.

Lý do Inoue đưa ra khá đơn giản. Anh không thể biết chắc công ty nào sẽ trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong tương lai. Nhưng nếu nhìn ở quy mô lớn hơn, dân số thế giới có xu hướng tăng, nhu cầu tiêu dùng về thực phẩm, nhà ở, phương tiện, công nghệ và các dịch vụ khác cũng tăng theo.

Khi nhu cầu tiêu dùng tăng, các doanh nghiệp có thêm cơ hội mở rộng hoạt động và doanh thu. Từ góc nhìn của Inoue, thay vì cố gắng dự đoán công ty chiến thắng, anh lựa chọn đầu tư vào tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu nói chung.

Cách làm này cũng giúp anh giảm nhu cầu phải liên tục theo dõi từng doanh nghiệp hay tìm kiếm “cổ phiếu tăng giá tiếp theo”. Tuy nhiên, đây là quan điểm đầu tư cá nhân của Inoue, không đồng nghĩa thị trường toàn cầu luôn tăng trưởng hoặc khoản đầu tư nào cũng đảm bảo lợi nhuận.

Ảnh minh họa: Internet

3 quy tắc giúp Inoue gia tăng tốc độ tích lũy

Điểm đặc biệt trong cách làm của Inoue không chỉ nằm ở việc mua và nắm giữ tài sản. Anh còn xây dựng một quy tắc riêng liên quan đến việc chốt lời.

Thứ nhất, ghi chép tài sản mỗi tháng: Inoue theo dõi số tiền mình đã tích lũy và giá trị danh mục đầu tư theo từng tháng. Việc này giúp anh biết chính xác tài sản đang ở đâu, đồng thời có cơ sở để xác định thời điểm thực hiện chiến lược tiếp theo.

Thứ hai, chốt lời khi khoản đầu tư tăng 20%: Đây là điểm khác biệt đáng chú ý trong phương pháp của Inoue. Giả sử đầu tư 1 triệu yên và khoản đầu tư tăng lên 1,2 triệu yên, tương đương lợi nhuận 20%. Thay vì tiếp tục nắm giữ toàn bộ khoản đầu tư, Inoue lựa chọn bán và chuyển số tiền về dạng tiền mặt.

Theo cách lý giải của anh, việc chốt lời giúp bảo vệ phần lợi nhuận đã đạt được trước những đợt giảm mạnh của thị trường.

Thứ ba, biến khoản tiền đã chốt lời thành “nguồn vốn đầu tư hàng tháng” trong 10 năm tiếp theo. Đây mới là phần cốt lõi trong phương pháp của Inoue.

Ví dụ, một người đang đầu tư 50.000 yên/tháng. Sau một thời gian, khoản đầu tư tăng lên và khi đạt mức lợi nhuận 20%, người đó bán toàn bộ, thu về 6 triệu yên. Thay vì dùng ngay số tiền này, Inoue chia 6 triệu yên cho 120 tháng, tương đương 10 năm. Kết quả là 50.000 yên/tháng. Khoản tiền này được cộng vào mức đầu tư ban đầu 50.000 yên. Như vậy, số tiền có thể đầu tư mỗi tháng trong giai đoạn tiếp theo tăng lên 100.000 yên.

Theo logic của Inoue, khi số tiền đầu tư định kỳ tăng lên, khả năng tích lũy tài sản cũng được đẩy nhanh. Nếu thị trường giảm, nhà đầu tư có thể mua được nhiều tài sản hơn với cùng một khoản tiền. Nếu thị trường tăng, giá trị danh mục có thể tăng theo.

Nhưng trước khi nghĩ đến lợi nhuận, Inoue phải giải quyết một vấn đề cơ bản hơn: lấy đâu ra tiền để đầu tư?

Cắt giảm tiền thuê nhà để tạo vốn đầu tư

Với mức lương thực nhận khoảng 220.000 yên/tháng (hơn 36 triệu đồng), việc dành một khoản lớn cho đầu tư không hề dễ dàng. Vì vậy, Inoue tập trung vào những khoản chi cố định có ảnh hưởng lớn nhất tới ngân sách, đặc biệt là nhà ở.

Khi thuê nhà, Inoue từng chủ động thương lượng tiền thuê với chủ nhà với lý do anh dự định ở lâu dài. Dù không phải lần nào cũng thành công, cách làm này giúp anh giảm được một phần chi phí.

Anh cũng quan tâm đến những căn hộ đã qua sử dụng có giá thấp, coi nhà ở không chỉ là một khoản chi mà còn có thể trở thành một tài sản. Tư duy này được Inoue mở rộng sang nhiều khoản khác trong cuộc sống: tiền điện thoại, các gói đăng ký dịch vụ hay những khoản bảo hiểm không thực sự cần thiết.

Mỗi khoản tiết kiệm được đều có thể trở thành một phần vốn dành cho đầu tư.

“Vũ khí” lớn nhất là thời gian

Câu chuyện của Inoue cuối cùng quay trở lại một nguyên tắc quen thuộc của đầu tư dài hạn: lãi kép cần thời gian để phát huy sức mạnh. Lãi kép cho phép lợi nhuận tạo ra lợi nhuận tiếp theo. Khoảng thời gian đầu có thể chưa tạo ra khác biệt lớn, nhưng khi kéo dài hàng chục năm, hiệu ứng tích lũy có thể trở nên đáng kể.

Đó cũng là lý do Inoue cho rằng mức thu nhập không phải yếu tố duy nhất quyết định khả năng xây dựng tài sản. Một người có thu nhập vừa phải nhưng bắt đầu sớm, tiết kiệm đều đặn và duy trì kỷ luật trong thời gian dài vẫn có thể tạo ra một nền tảng tài chính đáng kể.

Từ một nhân viên văn phòng với mức lương thực nhận khoảng 220.000 yên/tháng, Inoue cuối cùng đã đạt mốc tài sản 100 triệu yên ở tuổi 33.

Câu chuyện của anh không cho thấy có một “công thức làm giàu” đảm bảo thành công. Thay vào đó, nó cho thấy một cách tiếp cận khác với tiền bạc: không nhất thiết phải kiếm thật nhiều ngay từ đầu, mà có thể bắt đầu bằng việc giữ lại nhiều hơn, đầu tư đều đặn và để thời gian làm phần việc còn lại.

(Theo Note.com)