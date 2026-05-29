Phát hiện nguyên nhân mới làm tăng nguy cơ bị cao huyết áp, đột quỵ

Khi nói đến nguyên nhân gây bệnh cao huyết áp và các vấn đề tim mạch khác trong chế độ ăn, người ta thường nghĩ đến sự dư thừa muối. Nhưng nghiên cứu mới dẫn đầu bởi TS Mathilde Touvier từ Viện nghiên cứu Y tế và sức khỏe quốc gia Pháp (INSERM) đã chỉ ra thêm một nguyên nhân bất ngờ: Chất bảo quản trong thực phẩm chế biến sẵn.

Nghiên cứu này được thực hiện như một phần của nghiên cứu lớn hơn mang tên NutriNet-Santé với sự tham gia của 112.395 tình nguyện viên trên khắp nước Pháp, với thời gian theo dõi 7-8 năm.

Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra kỹ lưỡng thành phần trong tất cả các loại thực phẩm và đồ uống mà các tình nguyện viên này tiêu thụ, cũng như đánh giá sức khỏe tim mạch.

Kết quả cho thấy những người tiêu thụ chất bảo quản "không phải chất chống oxy hóa" nhiều nhất có nguy cơ bị cao huyết áp cao hơn 29% so với những người tiêu thụ ít nhất.

Họ cũng có nguy cơ mắc các bệnh và biến cố tim mạch nguy hiểm cao hơn 16%, bao gồm nhồi máu cơ tim, đột quỵ và đau thắt ngực.

Trong khi đó, những người tiêu thụ nhiều chất bảo quản "chống oxy hóa" nhất có nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp cao hơn 22%.

Chất bảo quản không chống oxy hóa là những loại được sử dụng để ngăn chặn sự phát triển của các vi sinh vật có hại như nấm mốc và vi khuẩn, còn chất bảo quản chống oxy hóa giúp ngăn chặn quá trình oxy hóa có thể khiến thực phẩm bị thâm hoặc ôi thiu.

Các nhà nghiên cứu cũng đã phân tích 17 chất bảo quản thường được tiêu thụ và phát hiện ra 8 chất có liên quan cụ thể đến huyết áp cao.

Kết quả trên làm rõ hơn một số nghiên cứu dạng quan sát trước đây cho thấy việc tiêu thụ nhiều thực phẩm chế biến sẵn liên quan đến bệnh cao huyết áp và các vấn đề tim mạch khác.

Nhóm thực phẩm này vốn nhiều muối, đường bổ sung và chất bảo quản. Nhưng nghiên cứu mới này cho thấy dù chúng ta có chọn loại ít mặn, ít ngọt, nguy cơ vẫn tồn tại do chất bảo quản, vốn là thứ không thể thiếu trong các món ăn tiện lợi này.