Phát hiện nguyên nhân gây cao huyết áp mới, không do lối sống

Khi nhắc đến nguyên nhân gây bệnh cao huyết áp, người ta thường chú trọng vào lối sống, ví dụ như thói quen ăn mặn, hút thuốc, lười vận động... Tuy nhiên theo giáo sư Rajiv Chowdhury từ Đại học Quốc tế Florida (Mỹ), có một yếu tố nguy cơ khác đang ngày càng gia tăng trên thế giới: Nước nhiễm mặn.

Xâm nhập mặn đã là vấn đề toàn cầu hiện nay, trong bối cảnh biến đổi khí hậu làm mực nước biển tăng cao.

Viết trên tạp chí The Conversation, giáo sư Chowdhury cho biết nhóm của ông đã tiến hành một đánh giá có hệ thống và phân tích tổng hợp, gộp dữ liệu từ 27 nghiên cứu dựa trên hơn 74.000 người từ Mỹ, Úc, Israel, Bangladesh, Việt Nam, Kenya và một số quốc gia châu Âu.

Nhóm tác giả đã tập trung vào mối liên hệ giữa nồng độ natri trong nước uống và các kết quả về tim mạch, bao gồm huyết áp, tăng huyết áp và các bệnh lý liên quan đến tim khác.

Kết quả cho thấy những người uống nước mặn hơn có huyết áp tâm thu cao hơn khoảng 3,22 mmHg và huyết áp tâm trương cao hơn khoảng 2,82 mmHg.

Điều này khiến nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp của họ tăng lên trung bình 26%. Mối liên hệ này mạnh nhất ở các cộng đồng dân cư ven biển.

Theo giáo sư Chowdhury, các kết quả này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xem xét các yếu tố môi trường bên cạnh hành vi cá nhân khi thực hiện các chiến lược y tế cộng đồng nhằm kéo giảm tỉ lệ mắc bệnh cao huyết áp.

Ngoài ra, phần lớn các hướng dẫn y khoa hiện hành - bao gồm cả hướng dẫn từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) - hiện không đưa ra bất kỳ tiêu chuẩn nào đối với hàm lượng natri trong nước uống.

Điều này càng nhấn mạnh sự cần thiết của bằng chứng khoa học mạnh mẽ hơn, từ đó giúp tinh chỉnh các hướng dẫn liên quan đến sức khỏe cộng đồng.