Phát hiện nguồn nước cổ xưa nhất Trái đất, nhà khoa học uống thử và điều bất ngờ đã xảy ra

Năm 2016, trong quá trình nghiên cứu tại một mỏ sâu ở Canada, Giáo sư Barbara Sherwood Lollar đã cùng nhóm địa chất của mình phát hiện một điều khiến giới khoa học sửng sốt: nguồn nước cổ xưa nhất từng được tìm thấy trên Trái Đất. Điều bất ngờ hơn cả là sau khi xác nhận niên đại, bà đã quyết định nếm thử dòng nước “hàng tỷ năm tuổi” này.

Theo kết quả phân tích, dòng nước nằm sâu khoảng 3km dưới bề mặt Trái Đất, có tuổi đời dao động từ 1,5 tỷ đến 2,6 tỷ năm, tức hình thành từ thời kỳ rất sớm của hành tinh. Đây được xem là nguồn nước lâu đời nhất từng được ghi nhận cho đến nay.

Giáo sư Sherwood Lollar cho biết, khi nghe đến “nước cổ đại”, nhiều người thường hình dung đó chỉ là một lượng nước rất nhỏ bị mắc kẹt trong các khe đá. Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn khác. Dòng nước này không hề tĩnh lặng mà liên tục trào lên, với lưu lượng lên tới hàng lít mỗi phút. Khối lượng nước lớn đến mức vượt xa mọi dự đoán ban đầu của các nhà khoa học.

Khi nếm thử, bà mô tả vị của nước là “rất mặn và đắng”, thậm chí mặn hơn cả nước biển. Đây lại là một tín hiệu tích cực đối với giới địa chất, bởi nước càng mặn thường càng có tuổi đời lớn. Trong trường hợp này, việc nước có vị mặn gắt là điều hoàn toàn phù hợp với quá trình “lão hóa” kéo dài hàng tỷ năm trong lòng đất.

“Với một nhà địa chất học làm việc cùng đá, việc… liếm đá thực ra không có gì lạ”, Giáo sư Sherwood Lollar chia sẻ một cách hài hước.

Không chỉ xác định tuổi nước, nhóm nghiên cứu còn phát hiện dấu vết cho thấy sự sống từng tồn tại trong môi trường này. Bằng cách phân tích sulfate, tức thành phần của các muối hòa tan trong nước, các nhà khoa học nhận thấy tín hiệu hóa học chỉ có thể được tạo ra bởi hoạt động của vi sinh vật.

Theo Giáo sư Sherwood Lollar, những vi sinh vật này không thể tạo ra dấu hiệu đó trong thời gian ngắn. Ngược lại, đó là kết quả của quá trình sinh học kéo dài trên thang thời gian địa chất, cho thấy các dạng sống đã tồn tại trong môi trường nước ngầm này suốt hàng tỷ năm.

May mắn thay, việc uống thử nước cổ đại không gây ra bất kỳ phản ứng “kinh dị kiểu phim khoa học viễn tưởng” nào. Giáo sư Sherwood Lollar vẫn hoàn toàn khỏe mạnh và tiếp tục công việc nghiên cứu của mình.

Nghiên cứu này đã được công bố trên tạp chí khoa học danh tiếng Nature vào năm 2016, mở ra những hiểu biết mới về lịch sử nước, sự sống và điều kiện sinh tồn sâu bên dưới bề mặt Trái Đất.

Nguồn và ảnh: Indy 100