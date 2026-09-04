Phát hiện người giúp việc có khoản tiết kiệm 2,1 tỷ đồng: Biểu hiện bất thường trong group chat

Đây là khoản tiền tiết kiệm cả đời của người này.

Cách đây chưa lâu, cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) đã ngăn chặn một đường dây lừa đảo quy mô lớn trên WhatsApp.

Mọi chuyện bắt đầu từ tin trình báo của một người phụ nữ làm nghề giúp việc. Người này cho biết bản thân không có kinh nghiệm đầu tư, và đã mất toàn bộ khoản tiền tiết kiệm trị giá 630.000 USD Hong Kong (khoảng 2,1 tỷ đồng) sau khi sập bẫy một tin nhắn trên Whatsapp, mời gọi đầu tư với lời hứa kiếm tiền thụ động dễ dàng.

Theo thông tin được cơ quan chức năng công bố, đây chỉ là một trong hơn 50 vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến được trình báo trong thời gian gần đây. Tổng số tiền bị chiếm đoạt trong các vụ việc này đã vượt 30 triệu USD Hong Kong (khoảng 101 tỷ đồng) chỉ trong 7 ngày.

Trong trường hợp trên, người phụ nữ nhận được tin nhắn từ một người lạ tự nhận là chuyên gia đầu tư. Người này giới thiệu về một cơ hội kiếm tiền được cho là đơn giản, không cần bỏ nhiều công sức nhưng vẫn có thể mang lại khoản lợi nhuận đáng kể. Sau một thời gian trò chuyện, kẻ lừa đảo từng bước tạo dựng mối quan hệ và khiến nạn nhân tin tưởng. Khi đã chiếm được lòng tin, hắn thuyết phục người phụ nữ tham gia 1 nhóm chat - nơi mọi người cùng nhau kiếm tiền và chia sẻ lợi nhuận.

Kẻ này nói rằng ứng dụng có thể giúp hắn thay mặt nạn nhân thực hiện các giao dịch cổ phiếu Hong Kong. Người phụ nữ không cần trực tiếp đầu tư, chỉ cần giao tiền để đối phương quản lý và chờ nhận lợi nhuận.

Do không có kinh nghiệm đầu tư, lại thấy nhiều người trong nhóm chat cũng khoe "lợi nhuận khủng", nạn nhân tin đã bị thuyết phục. Sau đó, bà chuyển hơn 630.000 USD Hong Kong (khoảng 2,1 tỷ đồng), cũng là toàn bộ số tiền tiết kiệm trong nhiều năm, vào một tài khoản ngân hàng cá nhân do kẻ lừa đảo chỉ định.

Ảnh minh họa

Ban đầu, ứng dụng giả vẫn hiển thị những khoản lợi nhuận tăng lên, khiến nạn nhân tin rằng mình thực sự đang kiếm được tiền từ đầu tư. Tuy nhiên, khi muốn rút tiền, người phụ nữ phát hiện mình không thể thực hiện giao dịch. Bà cũng không thể liên lạc với người đã hướng dẫn mình đầu tư. Lúc này, nạn nhân nhận ra kẻ lừa đảo đã biến mất và số tiền tiết kiệm cả đời của mình cũng không còn.

Cảnh sát cho biết những vụ việc tương tự đang gia tăng và khuyến cáo người dân không nên phản hồi các tin nhắn đến từ số điện thoại hoặc tài khoản không quen biết, đặc biệt khi nội dung liên quan đến cơ hội đầu tư và lợi nhuận cao.

Cơ quan chức năng cũng khuyến nghị người dân sử dụng ứng dụng Scameter để kiểm tra mức độ rủi ro của những địa chỉ liên hệ, tài khoản hoặc giao dịch đáng ngờ trước khi chuyển tiền. Vụ việc của nữ lao động giúp việc là một lời cảnh báo về thủ đoạn phổ biến của các đường dây lừa đảo đầu tư: bắt đầu bằng một lời mời gọi tưởng như dễ dàng, tạo dựng lòng tin, sau đó dẫn dụ nạn nhân chuyển toàn bộ tiền vào tài khoản do chúng kiểm soát.

(Nguồn: The Standard)