Hãy xem bạn có nằm trong số những con giáp dưới đây không nhé.

Khi tháng 7 âm - tháng Bính Thân, còn gọi là tháng cô hồn kết thúc, sẽ có những con giáp sẽ tiếp tục gặp được thời điểm thuận lợi của mình, ngày càng bứt phá trong công việc và gặt hái thành tựu rực rỡ.

Dưới đây là những con giáp được cho là sẽ có tài vận vô cùng phát đạt trong tháng 8 âm, còn gọi là tháng Đinh Dậu.

1. Con giáp tuổi Sửu: Tam Hợp Hỗ Trợ - Tài Lộc Tột Đỉnh

Ngay khi bước sang tháng 8 âm lịch, người tuổi Sửu sẽ là con giáp đón nhận một bước ngoặt tài chính vô cùng rực rỡ nhờ cục diện Tam Hợp nâng đỡ. Sự kết hợp hoàn hảo giữa vận khí của tháng Dậu và bản mệnh giúp dòng tiền của bạn luân chuyển mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng.

(Ảnh minh họa)

Công việc kinh doanh buôn bán sau những tháng ngày ổn định thì nay sẽ bùng nổ doanh số với các đơn hàng lớn tới tấp. Đối với người làm công ăn lương, sự kiên trì của bạn được đền đáp bằng những khoản thưởng doanh thu hoặc đề xuất thăng chức rất xứng đáng. Những danh mục đầu tư dài hạn từ trước của con giáp này bắt đầu bước vào giai đoạn thu hoạch và mang lại lợi nhuận lớn.

Quyết định tài chính sáng suốt trong tháng này giúp tuổi Sửu đi trước đối thủ một bước và chiếm lĩnh thị trường tiềm năng. Quý nhân xuất hiện kịp thời mang đến những cơ hội hợp tác độc quyền giúp bạn gia tăng tài sản một cách nhanh chóng. Bản mệnh hoàn toàn tháo gỡ được các áp lực nợ nần cũ và thiết lập được một nền tảng kinh tế vô cùng vững chắc.

Việc kiếm tiền diễn ra thuận lợi đến mức bạn có thể tự tin triển khai các kế hoạch mua sắm tài sản lớn. Uy tín tăng cao giúp con giáp này dễ dàng kêu gọi vốn hoặc tìm kiếm được những đối tác chiến lược. Hãy nhanh tay nắm bắt thời cơ vàng này vì đây là lúc thần tài đang ở ngay bên cạnh để hộ mệnh cho bạn. Tóm lại, tháng 8 âm lịch sẽ là khởi đầu cho chuỗi ngày tiền bạc rủng rỉnh và cuộc sống sung túc của tuổi Sửu.

2. Con giáp tuổi Thìn: Lục Hợp Sinh Tài - Phú Quý Tự Đến

Người tuổi Thìn sẽ là con giáp tiếp tục nối dài mạch may mắn và bước vào thời kỳ hoàng kim đỉnh cao ngay từ đầu tháng 8 âm lịch. Cục diện Lục Hợp giữa địa chi Thìn của bản mệnh và địa chi Dậu của tháng tạo nên một nguồn năng lượng sinh tài rất lớn.

(Ảnh minh họa)

Tư duy nhạy bén và khả năng quản lý tài chính xuất sắc giúp bạn tìm ra những kênh đầu tư sinh lời vô cùng an toàn. Các doanh nghiệp do người tuổi Thìn làm chủ liên tục ký kết được những hợp đồng có giá trị kinh tế cao. Dòng tiền đổ về túi con giáp này không chỉ dồi dào từ công việc chính mà còn bùng nổ ở các nguồn thu nhập phụ.

Những vướng mắc về mặt sổ sách hay tranh chấp tiền bạc trước đó đều được giải quyết êm đẹp và mang lại lợi thế cho bạn. Bạn có duyên gặp gỡ được những người đi trước giàu kinh nghiệm sẵn sàng chỉ đường dẫn lối để làm giàu. Vận may tài lộc còn ghé thăm thông qua những khoản tiền thưởng bất ngờ, quà tặng quý giá hoặc trúng thưởng lớn.

Dù của cải đầy kho nhưng bạn vẫn giữ được sự tỉnh táo để phân bổ dòng tiền vào các quỹ tích lũy bền vững. Đây cũng là thời điểm đại cát để con giáp này mở rộng quy mô sản xuất, khai trương cửa hàng hoặc lấn sân sang lĩnh vực mới. Mọi sự cố gắng của tuổi Thìn trong giai đoạn này đều được quy đổi thành những con số tài chính vô cùng ấn tượng. Hãy tự tin hành động và không được chần chừ vì cơ hội đổi vận giàu sang đang nằm trọn trong tầm tay bạn.

3. Con giáp tuổi Tỵ: Tam Hợp Chống Lưng - Tài Vận Thăng Hoa

Bước sang tháng 8 âm lịch, người tuổi Tỵ sẽ là con giáp chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ và thăng hoa vượt bậc về mặt tài lộc. Mối quan hệ Tam Hợp với địa chi tháng giúp bản mệnh kích hoạt tối đa vận may tiền bạc và hóa giải mọi lực cản.

(Ảnh minh họa)

Năng lực giao tiếp khéo léo giúp bạn dễ dàng thuyết phục các khách hàng khó tính và mang về doanh thu kỷ lục. Những người làm nghề tự do hoặc kinh doanh dịch vụ sẽ thấy dòng tiền luân chuyển liên tục và không có dấu hiệu hạ nhiệt. Công việc hanh thông kéo theo thu nhập tăng tiến, giúp ví tiền của con giáp này lúc nào cũng trong trạng thái rủng rỉnh.

Tuổi Tỵ có cơ hội tiếp cận với những dự án lớn mang tầm cỡ quốc tế hoặc các thương vụ đầu tư có tỷ suất sinh lời cao. Sự xuất hiện của cát tinh giúp bạn đưa ra những phán đoán chính xác, tránh được các rủi ro thất thoát tiền bạc. Mối quan hệ với đồng nghiệp và đối tác hài hòa tạo điều kiện cho bạn phát huy tối đa sức mạnh tập thể để kiếm tiền.

Tóm lại, tháng 8 âm, tuổi Tỵ có thể thoải mái chi tiêu cho các nhu cầu cá nhân và gia đình mà không cần phải đắn đo quá nhiều. Kế hoạch tích lũy tài sản như mua vàng, mua đất của con giáp này cũng gặp rất nhiều sự thuận lợi. Hãy tận dụng triệt để nguồn năng lượng cát lành để tạo dựng một bước nhảy vọt tài chính cho những tháng cuối năm. Nhìn chung, tuổi Tỵ chính là một trong những ngôi sao sáng nhất về tài lộc trong suốt tháng 8 âm lịch này.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.







