Phát hiện một căn hộ có lượng điện tiêu thụ nhiều bất thường, cảnh sát ập vào, chứng kiến cảnh tượng rùng mình

Lượng điện tiêu thụ bất thường là manh mối giải quyết sự việc.

Một người đàn ông sống một mình ở miền đông Trung Quốc đã bị kết án tù vì nuôi hơn 300 con rắn tại nhà.

Vụ việc gây sốc này đã được đài truyền hình nhà nước CCTV tiết lộ vào cuối tháng 6 như một trường hợp gây hại "nghiêm trọng" đến các loài động vật hoang dã quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng.

Rắn được xếp vào loại động vật được bảo vệ cấp độ hai ở Trung Quốc. Luật pháp nước này nghiêm cấm việc mua bán, nhân giống và vận chuyển rắn nếu không có cấp phép chính phức.

Vụ việc thu hút sự chú ý của cảnh sát sau khi một cụ già ở thành phố Taizhou, tỉnh Chiết Giang, phát hiện một con rắn lớn dưới chân một ngọn núi trong vùng vào tháng 3/2024.

Cụ đã báo cho chính quyền về con rắn, vì cụ tin rằng con rắn màu nâu vàng, to bằng cánh tay, là một loài bất thường trong vùng.

Cơ quan chức năng phỏng đoán rằng con rắn đã thoát ra từ một nơi nào đó vì đây không phải là loài bản địa và rắn thường không hoạt động trong tự nhiên vào tháng 3.

Cảnh sát đã hỏi một người nuôi rắn chuyên nghiệp và biết rằng rắn cần môi trường ấm áp và ẩm ướt ổn định. Điều này cho thấy người nuôi chúng chắc hẳn đã sử dụng một lượng điện đáng kể để duy trì nhiệt độ từ 20 – 30 độ C.

Cảnh sát đã điều tra cư dân sống gần đó dựa trên mức tiêu thụ điện, và cuối cùng xác định một người đàn ông họ Guo là nghi phạm chính.

Guo sống một mình, chưa kết hôn và thất nghiệp. Các điều tra viên ghi nhận rằng một người đàn ông tên Di thường xuyên đến thăm Guo. Di thường đến các trạm chuyển phát nhanh để nhận bưu kiện; bên trong các gói hàng có những con chuột bạch nhỏ mua trên mạng.

Những người bán hàng trực tuyến cho biết với cảnh sát rằng chuột thường được mua để làm thức ăn cho các loài bò sát cảnh.

Trong khi đó, Guo từng chia sẻ ảnh rắn trên mạng xã hội, và hồ sơ giao dịch cho thấy Di đã bán 2 con rắn cho một người khác với giá 1.000 nhân dân tệ (3,8 triệu VNĐ).

Dựa trên những manh mối này, cảnh sát đã quyết định bắt giữ Guo và Di vì tội nuôi và buôn bán rắn trái phép.

Khi đến căn hộ của Guo, cảnh sát đã rất kinh ngạc và rùng mình khi chứng kiến nhiều thùng nhựa xếp chồng cao, mỗi thùng chứa một con rắn.

Guo đã sắp xếp toàn bộ đồ đạc của mình trong một phòng ngủ, đồng thời sử dụng 2 phòng ngủ còn lại và phòng khách cho đàn rắn.

Tổng cộng 309 con rắn đã bị tịch thu từ nhà của Guo, sau đó được chuyển đến một vườn thú địa phương. Cảnh sát phát hiện Guo và Di đã bán được 80 con trăn cho đến nay.

Ông Deng, chủ cửa hàng, người đã bán 4 con rắn cho Guo vào năm 2014, cũng bị bắt giữ. Cảnh sát đã tìm thấy 47 con trăn trong nhà Deng.

Tòa án địa phương ở Taizhou đã tuyên án tù cho Guo, Di và Deng, tuy nhiên chi tiết về bản án không được tiết lộ trong báo cáo.

Theo SCMP



