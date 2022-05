Phát hiện mới về nhóm thực phẩm làm tăng đáng kể nguy cơ ung thư: Đọc ngay còn tránh

Một nghiên cứu mới đã tái khẳng định nguy cơ tiềm ẩn từ việc ăn các loại thịt đã qua chế biến chứa chất bảo quản gọi là nitrat và nitrit, chuyên trang dinh dưỡng Eat This Not That đưa tin.

Giải thích về hai chất bảo quản này, chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Blair Persyn nói với Eat This: "Nitrit tạo ra hợp chất N-nitroso (NOCs) trong cơ thể, là những chất có thể gây ung thư. Ngoài ra, nitrat có thể được chuyển hóa thành nitrit trong ruột, khiến cả hai hợp chất này trở thành điều đáng lo ngại".

Persyn giải thích thêm: "Các hợp chất N-nitroso (NOCs) trong ruột gây ra tổn thương ADN, cuối cùng có thể dẫn đến ung thư".

Nghiên cứu mới được xuất bản bởi Nhà xuất bản Đại học Oxford đã xem xét 101.056 người trưởng thành, so sánh nguy cơ phát triển ung thư giữa những người tiêu thụ nitrat, nitrit và những người không tiêu thụ.

Chuyên gia khuyên bạn nên loại bỏ — hoặc ít nhất là giảm tiêu thụ — các loại thịt chế biến sẵn.

Kết quả cho thấy việc thường xuyên tiêu thụ các sản phẩm có chứa nitrat làm tăng nguy cơ ung thư vú lên khoảng 25%. Ngoài ra, ăn nhiều thực phẩm có chứa nitrit làm tăng nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt lên gần 60%.

Chuyên gia dinh dưỡng Persyn lưu ý: "Mặc dù nghiên cứu này chỉ là nghiên cứu quan sát, nhưng nó vẫn có kích thước mẫu lớn và xem xét một nhóm người có ý thức bảo vệ sức khỏe".

"Điều này có nghĩa là các hợp chất này có khả năng ảnh hưởng lớn hơn đối với dân số nói chung, những người thường ăn ít thực phẩm giàu chất chống oxy hóa hơn".

"Nghiên cứu quan sát không kết luận được mối quan hệ nhân quả, nhưng nitrat và nitrit đã được chứng minh là có khả năng gây ung thư trong các nghiên cứu trên động vật. Do đó, tác động ở người chắc chắn cần được nghiên cứu thêm".

Nếu bạn muốn tránh nitrat và nitrit trong chế độ ăn của mình, Persyn khuyên bạn nên "loại bỏ — hoặc ít nhất là giảm tiêu thụ — các loại thịt chế biến sẵn như xúc xích, thịt xông khói, salami…".

Chuyên gia khuyên: "Thay vì các loại thịt đã qua chế biến, mọi người có thể chọn những miếng thịt tươi ở siêu thị. Chúng ta cũng có thể giảm nguy cơ ung thư bằng cách thêm nhiều thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, ví dụ như các thực phẩm có nguồn gốc thực vật, vì chúng có thể giúp ức chế NOCs hình thành".

(Nguồn: Eat This Not That)

https://soha.vn/phat-hien-moi-ve-nhom-thuc-pham-lam-tang-dang-ke-nguy-co-ung-thu-doc-ngay-con-tranh-20220504112406693.htm