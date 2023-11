Phát hiện mối liên hệ giữa tuổi thọ và cà phê: Cuộc khảo sát 450.000 người khẳng định một sự thật bất ngờ

Mối liên hệ giữa tuổi thọ và cà phê

Theo Tạp chí Phòng ngừa bệnh Tim mạch châu Âu, Viện Nghiên cứu Tim mạch và Tiểu Đường Baker (Úc) đã phát hiện uống cà phê xay, cà phê hoà tan và cà phê không chứa caffein có thể kéo dài tuổi thọ, giảm nguy cơ tử vong vì bệnh tim mạch, bao gồm bệnh mạch vành, suy tim và đột quỵ do thiếu máu cục bộ.

Để thực hiện nghiên cứu này, các chuyên gia đã sử dụng dữ liệu BioBank của Anh với gần 450.000 người tham gia có độ tuổi từ 40 đến 69. Họ không bị rối loạn nhịp tim hoặc mắc các bệnh tim mạch khác. Những người này sẽ trả lời bảng câu hỏi về số lượng cà phê và loại cà phê mà họ uống mỗi ngày. Các loại cà phê bao gồm cà phê hòa tan, cà phê xay hay cà phê không chứa caffein.

Kết quả cho thấy 44% số người tham gia sử dụng cà phê hòa tan, 18% dùng cà phê xay và 15% dùng cà phê không chứa caffein. Chỉ có ⅕ số người được hỏi không có thói quen uống cà phê.

Trung bình sau 12,5 năm, các chuyên gia xem xét số người tử vong và hồ sơ y tế của họ, cùng với lượng cà phê họ tiêu thụ để xác định kết quả nghiên cứu. Theo đó, gần 28.000 người tham gia tử vong, khoảng 43.000 người mắc bệnh tim mạch và 30.000 người được chẩn đoán mắc chứng rối loạn nhịp tim - nhịp tim không đều.

Tất cả những người uống hai đến ba tách cà phê có ít nguy cơ mắc bệnh so với người không có thói quen này. Cà phê xay làm giảm 27% nguy cơ tử vong, cà phê không chứa caffein giảm 14% nguy cơ tử vong và cà phê uống liền giảm 11%.

Ngoài ra, uống 2-3 tách cà phê xay mỗi ngày làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch xuống 20%, cà phê uống liền giảm 9% và loại không chứa caffein giảm 6%.

"Phát hiện của chúng tôi chỉ ra uống một lượng nhỏ cà phê các loại không phải điều xấu, nó là thói quen tốt cho tim mạch", Peter Kistler, Giám đốc Viện Nghiên cứu Tiểu đường và Tim mạch, tại Melbourne (Australia), người đứng đầu công trình cho biết.

Vị này cũng cho rằng, trong cà phê, caffeine không phải là hoạt chất duy nhất có thể mang lại lợi ích cho sức khoẻ, vì trong nghiên cứu có cả những người tham gia uống cà phê đã khử caffeine. Người sử dụng cà phê được hưởng lợi từ đồ uống này là nhờ hơn 100 hợp chất sinh học có chứa trong hạt cà phê. Một số chất trong đó đã được chứng minh là có thể giảm viêm, một số khác có thể cải thiện độ nhạy insulin và tăng cường trao đổi chất.

Dẫu cà phê có nhiều lợi ích tuyệt vời tuy nhiên Duane Mellor, chuyên gia dinh dưỡng và giảng viên cao cấp tại Trường Y ĐH Aston (Anh) lưu ý rằng một tách cà phê đơn giản chỉ có một ít sữa sẽ rất khác với một ly latte lớn có thêm kem và đường. Tiêu thụ cà phê ở mức độ vừa phải có liên quan tới việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim, nhưng cách tiêu thụ cà phê mới là điều quan trọng.

Vị này cho rằng cách tiêu thụ cà phê lý tưởng nhất là không thêm đường và các chất bổ sung giàu calo khác. Đồng thời, bạn cần cân nhắc các món ăn nhẹ như bánh ngọt nếu muốn dùng chung với tách cà phê của mình.

Những lưu ý khi sử dụng cà phê

Theo Sức khoẻ Đời sống, lượng cà phê uống mỗi ngày phụ thuộc vào tổng lượng caffeine có trong cà phê và các thức uống có cafein (như các loại nước trà). Bạn không nên nạp vào cơ thể quá 400mg caffeine/ngày (tương đương với khoảng 3 tách cà phê). Để an toàn cho sức khoẻ, khi uống cà phê bạn cần lưu ý những điểm sau:

- Không uống cà phê khi còn quá nóng: Nhiều người có thói quen uống cà phê ngay khi vừa pha xong, lúc vẫn còn rất nóng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, tiêu thụ đồ uống nóng trên 65 độ C có thể tăng nguy cơ mắc ung thư thực quản. Trong khi nước dùng pha cà phê thường được ở nhiệt độ từ 65 -85 độ C. Vì vậy, hãy cố gắng chờ khoảng 5 phút để nhiệt độ giảm xuống hãy thưởng thức.

- Không uống quá sớm hoặc quá muộn: Các chuyên gia khuyến cáo không nên uống cà phê ngay vào lúc sáng sớm. Thời gian tốt nhất để uống ly cà phê là vào 10h-12h sáng, khi nồng cortisol bắt đầu giảm.Bạn cũng không uống vào tối muộn vì lượng caffein này phải mất nhiều giờ mới có thể tiêu hóa hết. Do đó, việc uống cà phê quá muộn sẽ gây ra tình trạng mất ngủ hoặc khiến giấc ngủ của bạn không được sâu và ngon.

- Không uống khi bị thiếu ngủ: Nhiều người cho rằng cà phê là giải pháp tự nhiên giúp bạn tỉnh táo hơn khi buồn ngủ. Nhiều nghiên cứu cho thấy caffeine sẽ không có tác dụng như vậy nếu bạn ngủ ít hơn 5 giờ mỗi ngày trong 3 đêm liên tục. Thiếu ngủ gây suy giảm đáng kể trong hoạt động nhận thức và caffeine không thể cải thiện được tình trạng này dù bạn uống nhiều.

Tổng hợp