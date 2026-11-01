Nghiên cứu mới khẳng định loại thịt quen thuộc, rẻ tiền và gắn liền với mâm cơm người Việt hóa ra lại thuộc nhóm thịt tốt nhất nếu chọn đúng phần và chế biến đúng cách.

Trong nhiều năm qua, thịt lợn thường chịu nhiều "tiếng xấu" do bị xếp chung với các cảnh báo nguy cơ ung thư, tim mạch hay mỡi máu nếu ăn nhiều. Tuy nhiên, các cảnh báo y tế thực chất nhắm vào thịt chế biến sẵn như xúc xích, giăm bông hay thịt xông khói.

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Một nghiên cứu lâm sàng mới đây được công bố trên tạp chí y khoa Current Developments in Nutrition (Mỹ) đã minh oan cho loại thực phẩm quen thuộc này. Người Việt thường ngỡ ngàng khi biết loại thịt rẻ tiền, xuất hiện hàng ngày trên mâm cơm hóa ra lại mang lại giá trị dinh dưỡng và lợi ích chuyển hóa không thua kém các loại đạm thực vật cao cấp như đậu gà, đậu lăng hay đậu đen.

Thịt lợn nạc mang lại 7 lợi ích vàng cho sức khỏe

Nghiên cứu được thực hiện bởi nhóm chuyên gia do chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng Saba Vaezi (Mỹ) đồng tác giả trên 36 người lớn tuổi (khoảng 65 tuổi). Những người tham gia được chia thành hai nhóm trải nghiệm hai chế độ ăn khác nhau trong 8 tuần: một nhóm dùng thịt lợn nạc tươi làm nguồn đạm chính, nhóm còn lại dùng các loại đậu thực vật.

Cách chế biến thịt lợn trong nghiên cứu được tối giản tối đa: chỉ bỏ lò quay với một ít dầu ô liu và muối, giúp mỡ thừa tự chảy ra ngoài, tuyệt đối không chiên rán ngập dầu hay tẩm ướp nhiều gia vị.

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Việc phân tích các chỉ số trong máu trước và sau can thiệp đã xác lập những lợi ích toàn diện của thịt lợn nạc:

- Bảo toàn khối lượng cơ bắp: Mặc dù cả hai nhóm đều giảm cân, nhóm ăn thịt lợn nạc bảo toàn khối lượng cơ tốt hơn. Điều này cực kỳ quan trọng đối với người bước sang tuổi trung niên và cao tuổi nhằm chống lại tình trạng mất cơ tự nhiên (Sarcopenia).

- Bổ sung nguồn sắt và năng lượng dồi dào: Thịt lợn nạc cung cấp hàm lượng sắt heme phong phú, loại sắt dễ dàng được cơ thể hấp thụ hơn nhiều so với sắt từ thực vật. Điều này giúp ngăn ngừa hiệu quả tình trạng thiếu máu, giảm mệt mỏi và duy trì năng lượng bền bỉ cho cơ thể mỗi ngày.

- Cung cấp trọn vẹn axit amin thiết yếu: Khác với nguồn đạm thực vật thường bị thiếu hụt một số axit amin đơn lẻ, thịt lợn nạc chứa hệ thống axit amin thiết yếu hoàn chỉnh. Các chất này đóng vai trò quyết định trong việc tổng hợp protein, phục hồi các mô tổn thương và củng cố hệ miễn dịch tự nhiên.

- Tối ưu hóa hệ vi sinh và trao đổi chất: Sự kết hợp giữa lượng đạm chất lượng cao và các dưỡng chất trong thịt lợn nạc hỗ trợ quá trình trao đổi chất diễn ra trơn tru, đồng thời giúp cân bằng các chỉ dấu sinh học liên quan đến phản ứng viêm mạn tính trong cơ thể.

- Bảo vệ tim mạch: Tổng lượng cholesterol xấu ở hai nhóm đều giảm đáng kể. Đáng chú ý, nhóm ăn thịt lợn nạc ít bị sụt giảm cholesterol HDL (cholesterol "tốt" bảo vệ thành mạch) hơn so với nhóm ăn đạm thực vật.

- Tăng cường chức năng nhận thức: Sự cải thiện các chỉ số chuyển hóa giúp bảo vệ tế bào thần kinh, giảm nguy cơ viêm thần kinh và sa sút trí tuệ khi tuổi tác tăng cao.

- Đẩy lùi nguy cơ tiểu đường: Cả hai chế độ ăn đều cải thiện độ nhạy insulin, giúp kiểm soát đường huyết và làm giảm tình trạng đề kháng insulin, yếu tố hàng đầu dẫn đến đái tháo đường type 2.

Ăn thịt lợn nạc thế nào mới tốt, mới khỏe?

Thịt lợn nạc là món ăn truyền thống, quen thuộc và giá thành bình dân của người Việt. Nhưng để thịt lợn phát huy tối đa liwh ích kể trên, xứng đáng là loại thịt "tốt nhất thế giới" chúng ta cần lưu ý rõ về cách chọn phần thịt và khẩu phần ăn mỗi ngày:

- Chọn đúng các phần thịt nạc tốt nhất: Theo các hướng dẫn dinh dưỡng, những phần thịt lợn nạc tối ưu nhất cho sức khỏe bao gồm thăn lợn (pork tenderloin), nạc mông, nạc vai và nạc thăn lưng. Trong đó, thăn lợn được đánh giá có độ nạc và lượng chất béo bão hòa thấp tương đương với ức gà bỏ da. Hạn chế tối đa các phần nhiều mỡ như thịt ba chỉ hay mỡ màng.

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- Lượng tiêu thụ hợp lý: Chuyên gia khuyến cáo người trưởng thành nên duy trì lượng thịt đỏ nạc (bao gồm thịt lợn nạc) ở mức 300 - 500g mỗi tuần (trung bình khoảng 50 - 70g mỗi ngày). Đây là định lượng an toàn giúp cơ thể hấp thụ đủ sắt, kẽm, vitamin B12 và đạm chất lượng cao mà không gây áp lực lên hệ tim mạch.

- Hạn chế thịt chế biến sẵn: Phân biệt rõ thịt tươi sống và thịt công nghiệp. Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) khuyến cáo không ăn quá 70g thịt chế biến sẵn (xúc xích, thịt xông khói, giăm bông) mỗi ngày để tránh nguy cơ ung thư đại trực tràng.

- Phương pháp chế biến: Ưu tiên luộc, hấp, áp chảo ít dầu hoặc quay lò để mỡ thừa chảy ra tự nhiên. Tránh chiên rán ngập dầu hoặc kho quá mặn, nhiều đường.

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Nghiên cứu mới này mở ra góc nhìn thực tế giúp giải tỏa oan ức cho món ăn quen thuộc: vấn đề không nằm ở bản thân thịt lợn, mà ở cách chúng ta lựa chọn và chế biến. Khi chọn đúng phần nạc, ăn với định lượng hợp lý và chế biến sạch sẽ, thịt lợn giá rẻ hàng ngày hoàn toàn là một phần lành mạnh, đắt giá trong chế độ ăn cân bằng.

Nguồn và ảnh: Daily Mail, Top 1 Health