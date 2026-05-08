Phát hiện "hợp chất cứu mạng" trong nghệ và gừng

Viết trên tạp chí khoa học Nature Communications, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi Đại học Guelph (Canada) cho biết các hợp chất "chống bám dính" như axit geranylgeranoic (GGA) trong nghệ và gừng có thể mở ra con đường mới trong cuộc chiến chống lại các loài vi khuẩn siêu kháng thuốc.

Một hợp chất có trong nghệ và gừng có thể hỗ trợ chống lại tụ cầu vàng - Minh họa AI: Thu Anh

Theo SciTech Daily, vi khuẩn kháng thuốc đang âm thầm định hình lại nền y học hiện đại, biến những bệnh nhiễm trùng từng có thể điều trị được thành những mối đe dọa nghiêm trọng.

Trong số đó, đáng lo ngại nhất là tụ cầu vàng Staphylococcus aureus, có thể gây ra các bệnh nhiễm trùng nguy hiểm từ thông thường đến chết người bao gồm nhiễm trùng da, phổi, máu...

Dạng nguy hiểm nhất của nó, tụ cầu vàng kháng methicillin (MRSA), chịu trách nhiệm cho một phần đáng kể các ca tử vong toàn cầu liên quan đến kháng thuốc kháng sinh, đặc biệt là ở người lớn tuổi và những người có hệ miễn dịch suy yếu.

Trong nghiên cứu mới, các tác giả đã sử dụng phương pháp sàng lọc tốc độ cao do họ phát triển để thử nghiệm gần 4.000 hợp chất hoạt tính sinh học.

GGA - một loại axit béo có nhiều trong nghệ và gừng - phát huy tác dụng nổi bật nhất trong số đó. Hợp chất này có khả năng phá vỡ độc lực của tụ cầu vàng bao gồm khả năng lây nhiễm, lan rộng và tự vệ của chúng.

GGA khiến vi khuẩn khó bám vào các phân tử của con người hơn, bao gồm cả các protein có trên da và trong máu. Nó cũng can thiệp vào hệ thống "cảm nhận" của vi khuẩn, hạn chế khả năng phát hiện và phản ứng với môi trường xung quanh.

Mặc dù vẫn cần thêm bước nghiên cứu để tìm ra cách áp dụng GGA hiệu quả nhất đối với từng bệnh nhiễm trùng, phát hiện mới này cũng đã mở ra hướng đi đầy hứa hẹn trong việc "tước vũ khí" siêu vi khuẩn mà không gây áp lực kháng thuốc.

Nhóm nghiên cứu dự kiến sẽ tiếp tục thử nghiệm trên động vật và tìm hiểu sâu hơn về vai trò hợp chất hoạt tính sinh học đặc biệt này.

Đồng thời, các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên tự ý dùng nghệ hay gừng để thay thế các liệu pháp y tế chính thống khi gặp tình trạng nhiễm trùng, bởi phát hiện trên chỉ mới là bước đầu và chỉ liên quan đến một hợp chất cụ thể, chưa chỉ ra được con đường nào là hiệu quả để áp dụng hay nên kết hợp với thuốc như thế nào.