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Phát hiện hơn 200kg bạc thỏi trị giá hơn 3 tỷ đồng rơi vương vãi trên đường cao tốc

Ánh Lê
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Hơn 200kg bạc thỏi bất ngờ rơi khỏi xe tải trên cao tốc ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, gây hư hỏng cho một ô tô phía sau. Chỉ chưa đầy một ngày sau, toàn bộ số bạc đã được tìm thấy và trao trả cho chủ sở hữu.

Ngày 28/3/2024, cảnh sát giao thông tại thành phố Lang Phường, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, nhận được tin báo từ một tài xế họ Lý về một vụ va chạm bất thường trên cao tốc.

Theo thông tin trình báo, khi đang điều khiển xe theo hướng Tế Nam trên tuyến đường cao tốc Bắc Kinh – Đài Bắc, đến khu vực Km138, chiếc ô tô của ông Lý bất ngờ bị một khối kim loại màu bạc đập mạnh vào phần đầu xe khiến phương tiện bị hư hỏng. Sau khi tiếp nhận vụ việc, lực lượng chức năng đã nhanh chóng trích xuất camera giám sát dọc tuyến đường và lần theo hành trình của các phương tiện đi qua hiện trường để xác định nguồn gốc khối kim loại.

Ảnh: Baidu

Quá trình điều tra giúp cảnh sát xác định được chiếc xe tải đã làm rơi số hàng nói trên. Khi được liên hệ, tài xế họ Trương tỏ ra vô cùng lo lắng và lập tức phối hợp với cơ quan chức năng xác minh vụ việc.

Ông Trương cho biết những khối kim loại rơi trên đường thực chất là bạc thỏi được đơn vị của ông nhận vận chuyển thuê. Theo đó, mỗi thỏi bạc dài khoảng 20 cm, rộng 5 cm và dày 1 cm. Tổng khối lượng số bạc bị rơi trên cao tốc lên tới hơn 200kg, với tổng giá trị ước tính 800.000 NDT (hơn 3,1 tỷ đồng).

Tài xế Trương cho biết ông sẽ tích cực phối hợp với cơ quan chức năng để bồi thường thiệt hại cho chiếc xe bị va chạm do bạc rơi trên đường. Đồng thời, ông cũng khẩn thiết nhờ cảnh sát hỗ trợ tìm lại toàn bộ số bạc thất lạc.

Sau nhiều lần xem lại dữ liệu từ camera hành trình của các phương tiện, hệ thống camera giám sát giao thông và hình ảnh tại hiện trường, cảnh sát địa phương xác định một chiếc xe tải nhỏ màu trắng đã nhặt được số bạc rơi trên đường và rời khỏi khu vực.

Ảnh: Baidu

Đến ngày 29/3/2024, tức chưa đầy 20 giờ sau khi vụ việc xảy ra, người điều khiển chiếc xe tải này đã chủ động mang toàn bộ số bạc đến giao nộp cho cơ quan chức năng địa phương để hoàn trả cho chủ sở hữu.

Vụ việc khép lại mà không xảy ra thất thoát tài sản, đồng thời cũng là lời nhắc nhở đối với các đơn vị vận tải về việc phải kiểm tra, cố định hàng hóa cẩn thận trước khi lưu thông, đặc biệt với những lô hàng có giá trị lớn.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng Trung Quốc cũng khuyến cáo các tài xế cần bình tĩnh khi xảy ra sự cố, nhanh chóng báo cho cảnh sát và phối hợp xử lý để hạn chế thiệt hại, đồng thời bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông trên đường.

(Theo News.china.com)

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